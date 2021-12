Les politiciens et les médias s’inquiètent déjà de la manière de gérer la couverture du 6e anniversaire du mois de janvier

Comment commémorer quelque chose qui semble être en cours ? Comment commémorer un événement diabolique et horrible qui, selon peut-être un tiers du pays, représente l’esprit américain à son meilleur ? Comment se souvenir solennellement d’un événement sans attirer plus d’attention et de danger sur le lieu même attaqué ?

Telles sont quelques-unes des questions auxquelles les politiciens et les journalistes sont confrontés avant le 6 janvier. Trump a déjà promis une conférence de presse le 6 janvier à Mar-a-Lago, une conférence dont tous les MAGA, sauf les plus engagés, sont terrifiés par ce qu’il pourrait dire et la réaction qu’il pourrait provoquer. Telle est la vie avec les sectes et il est très difficile de déterminer à l’avance le montant de la couverture appropriée.

Robert Costa de la Washington Post a dit à l’équipage de Morning Joe de se préparer à une tempête de mensonges venant de Mar-a-Lago le 6 janvier.





J’ai suivi attentivement chaque interview donnée par Trump depuis qu’il a quitté ses fonctions et chaque rassemblement. Chaque fois qu’il fait une apparition publique, c’est exactement le même refrain. Il ment que l’élection était un mensonge et truqué, donc vous entendrez certainement cela à nouveau en janvier. 6, 2022. Le défi pour nous dans les médias, pour les journalistes, est de s’assurer qu’il y a un contexte, car ce mensonge est perpétué par Trump.

« Le reportage est nécessaire non seulement pour appuyer l’ancien président sur ses affirmations, mais pour vraiment s’assurer qu’il est compris, que lorsqu’il est là-bas, il n’a pas raison. Il n’est pas fondé sur des faits lorsqu’il fait ce genre de réclamations.

Oui bien sûr. C’est l’une des rares choses aussi fiables que la gravité. Trump passera son temps à parler de la façon dont il a « gagné » et le vrai scandale est l’élection truquée. La blessure narcissique que Trump a subie lors de sa perte le laisse incapable de faire autre chose que de nier la réalité chaque fois qu’il y a un microphone à proximité. Ainsi, la question de savoir s’il faut rapporter ce qu’il dit devient un marché du diable. Signalez-le et il obtient une audience. Laissez-le ignoré et il alimente la base paranoïaque et complotiste de Trump. « Ils ont peur de le laisser parler !

Costa continua :

« Combien de fois pendant la présidence Trump les gens ont-ils dit : « Oh, aujourd’hui, Trump agit à la présidence ? » En tant que journaliste, je suis l’action. Que fait-il vraiment ? Chaque jour, même depuis qu’il a fait cette déclaration sur le vaccin, il fait des déclarations publiques pour renverser la démocratie américaine. C’est son opération quotidienne active avant les élections de 2022 et 2024.

Le discours de Trump devrait probablement être couvert. Ce sera probablement la déclaration la plus exagérée de Trump à ce jour. Il est de plus en plus effrayé par le fait que ses revendications de privilège ne tiennent pas et que le comité restreint semble faire un travail un peu « trop bon ». Peut-être qu’avoir un expert sur place pour réfuter chaque mensonge tel qu’il est dit serait une façon de traiter la couverture du discours de Mar-a-Lago. Il est également possible que Trump dise quelque chose qui agisse comme un aveu qui le blesserait dans le cadre d’une procédure pénale ultérieure.

Il est encore difficile de déterminer comment on gérera l’anniversaire, mais couvrir le 6 janvier devrait probablement impliquer un mélange de procédures qui se déroulent au Capitole, où l’on verra les démocrates se souvenir tristement d’un jour où la démocratie a failli mourir, et les républicains se précipiter pour essayer de éviter les caméras, gêné. Tout cela juxtaposé à l’homme responsable de la destruction, du chaos, des pertes de vies humaines et de la perte possible de foi dans l’autonomie gouvernementale, un homme, tout tourne autour d’un homme dangereux et instable. La couverture devrait également se concentrer sur ce qui a changé – ce que nous savons de plus maintenant et ce que nous devons encore savoir. Une chose est sûre, Trump continue de crier à ce sujet comme si chaque jour était le 6 janvier, jour après jour, un an plus tard.