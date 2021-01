Ursula Von Der Leyen fait une déclaration

La colère grandit en Allemagne face à la gestion par Ursula von der Leyen de la débâcle des vaccins dans l’Union européenne

La présidente de la Commission européenne assiégée aurait pu espérer que si un pays la soutenait, ce serait son Allemagne natale.

Mais un homme politique allemand de premier plan et le journal le plus vendu du pays l’ont tous deux critiqués vendredi.

«La vaccination est notre seul moyen de sortir de la crise, elle doit être la responsabilité d’un leader. Je suis vraiment abasourdi par la négligence avec laquelle Ursula von der Leyen a soigné le début de la vaccination ces derniers mois », a déclaré Carsten Schneider, président du parti de la coalition partenaire d’Angela Merkel, les sociaux-démocrates de centre-gauche (SPD).

Le journal Bild a critiqué Mme von der Leyen sur le fait que l’UE a été laissée derrière le Royaume-Uni, les États-Unis et Israël dans la course à la vaccination.

Le journal a déclaré que Mme von der Leyen avait refusé sa demande d’interview et avait donc publié sa question à sa place. Parmi eux: «Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour conclure des contrats?» et « Pourquoi aucune date de livraison précise n’a été convenue? »

Mme von der Leyen est depuis longtemps une figure controversée en Allemagne. Alors que sa nomination à la présidence de la Commission européenne l’année dernière a été considérée au niveau international comme un triomphe pour l’Allemagne, elle a été perçue au niveau national comme plutôt une bénédiction mitigée.

«Avec tout le chaos de l’approvisionnement et les erreurs qui ont été commises, le président de la commission ne peut plus esquiver le problème», a déclaré M. Klingbeil. «Cela me rappelle son style de leadership au ministère de la Défense.»

Les nombreux critiques allemands de Mme von der Leyen affirment que ce désastre est imminent et soulignent son mandat de ministre de la Défense. À une époque où les forces armées du pays étaient tellement privées de financement que les troupes allemandes participant à un exercice de l’OTAN devaient utiliser des balais au lieu d’armes à feu, Mme von der Leyen a choisi de se concentrer plutôt sur des initiatives telles que des crèches pour soldats.

Au cours de son mandat, le ministère de la Défense a également été impliqué dans un scandale concernant des contrats lucratifs pour des consultants en gestion privée – et bien que Mme von der Leyen n’ait pas été tenue pour responsable, les députés de l’opposition n’étaient pas satisfaits de ses réponses à une enquête.

«Au lieu d’une politique en coulisses et d’un manque de transparence, ce dont nous avons maintenant besoin de l’UE, c’est de la clarté», a déclaré M. Klingbeil. «Tous les faits et les contrats avec les fabricants de vaccins doivent être mis sur la table. Nous ne pouvons pas être satisfaits que l’Europe soit si loin derrière. »