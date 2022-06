Les politiciens doivent faire un meilleur travail pour protéger notre démocratie

Un récent sondage d’Abacus Data a révélé qu’un peu plus de la moitié des Canadiens sont d’accord avec cette affirmation : « les comptes rendus officiels du gouvernement sur les événements ne sont pas dignes de confiance ». Tous les politiciens devraient être unis pour essayer de préserver la foi dans nos institutions publiques et travailler activement pour sauvegarder la démocratie littérale dans laquelle ils servent actuellement.

Le gouvernement fédéral prétend s’en soucier, mais il est difficile de prendre cette affirmation au sérieux – il se cache souvent derrière un mélange de bavardages gouvernementaux et de points de discussion de groupes de discussion, au lieu de parler clairement et directement aux Canadiens. Pour sa part, l’opposition officielle semble parfaitement satisfaite de verser de l’essence sur notre feu de pneus d’une situation difficile, poussant au mieux une rhétorique trop simpliste, et au pire des récits carrément trompeurs ou complotistes.

Le débat autour du désarroi frénétique à l’aéroport Pearson de Toronto en est un parfait exemple. Après des semaines à être poursuivi par le chaos à Pearson et à être pilonné par les conservateurs pour «mettre fin aux mandats», le gouvernement fédéral a suspendu l’exigence de vaccins COVID pour les voyages aériens intérieurs, ainsi que l’exigence de tests aléatoires pour les passagers entrant dans le pays .

Devoir télécharger sa preuve de vaccination est ennuyeux – et interdit certainement aux Canadiens qui continuent de choisir de ne pas être vaccinés de voyager – mais cela ne vous fait pas perdre vos bagages ni entraîner l’annulation d’un vol. Pourtant, la solution des slogans conservateurs au gâchis de Pearson consistait simplement à « mettre fin aux mandats ».

Quiconque ayant la capacité d’utiliser un moteur de recherche pourrait vous dire que la situation que nous constatons à Pearson est également observée dans d’autres juridictions – des endroits sans exigences de vaccination et de test. C’est parce que la cause profonde n’est pas uniquement les mandats, comme les conservateurs l’ont affirmé à plusieurs reprises. Le problème est de nature multifactorielle, y compris les pénuries généralisées de personnel dues au COVID, à la fois longues et aiguës.

Le mandat du vaccin lui-même, cependant, n’avait aucun sens à deux doses. En plus de l’immunité décroissante, Omicron et sa famille de sous-variantes ont complètement changé la donne. Le gouvernement fédéral aurait dû modifier la définition de «entièrement vacciné» pour inclure les doses de rappel lorsque cela est devenu évident il y a environ six mois. Au lieu de cela, les Canadiens ont été confrontés à des points de discussion fatigués sur « suivre la science ».

Nous sommes donc confrontés à un gouvernement fédéral qui ne peut ou ne veut pas communiquer de manière transparente et efficace, et à un parti d’opposition qui est de plus en plus disposé à dire n’importe quoitant qu’il dunks sur les libs dans le processus.

Cela ne fera qu’empirer si Pierre Poilievre devient chef du Parti conservateur du Canada. Avoir l’un des deux partis jamais en lice pour former un gouvernement dans ce pays dirigé par un cryptobro poussant la théorie du complot institutionnaliserait fondamentalement les pires éléments du mouvement conservateur moderne dans le courant dominant.

Le PCC a activement encouragé les personnes dont l’objectif déclaré était de renverser le gouvernement, tandis que d’éminents politiciens conservateurs dire clairement que le premier ministre Justin Trudeau est la « plus grande menace à la liberté au Canada ». Il est donc au moins logiquement cohérent qu’ils ne soient pas particulièrement concernés par la sauvegarde de notre démocratie.

Face à de multiples crises qui se chevauchent – ​​le changement climatique, la pandémie en cours et la menace de nouvelles, l’inabordabilité croissante – nous n’avons pas vraiment besoin d’ajouter la détérioration de notre démocratie à cette liste.

Le Canada doit mettre tout en œuvre pour maintenir la santé de notre démocratie. Il est clair que l’opposition ne le fera pas, et participera même à tenter de le saper. Cela signifie que c’est au gouvernement fédéral de décider. Ils devront aller au-delà de la récitation angoissante des points de discussion gouvernementaux et commencer à communiquer de manière plus transparente avec les Canadiens.

L’état de notre démocratie sera pire s’ils ne le font pas.

