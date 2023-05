Les politiciens de W.Va. continuent de se battre en 2020; électeurs, pas tellement

CHARLESTON, W.Va. (AP) – Certains titulaires de charge républicains de Virginie-Occidentale lancent déjà des campagnes pour le poste de gouverneur en 2024. Mais d’abord, ils doivent régler ce qui s’est passé en 2020.

Des années après que le démocrate Joe Biden a été déclaré vainqueur de la Maison Blanche, le secrétaire d’État Mac Warner et le procureur général Patrick Morrisey ont déclaré qu’ils restaient préoccupés par le fait que sa victoire n’était pas légitime. Ils persistent dans ces opinions malgré des enquêtes répétées, des audits et des affaires judiciaires concluant qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale généralisée ou de comptage incorrect qui aurait pu changer les résultats en faveur de Donald Trump.

Warner, qui dirige les élections en Virginie-Occidentale, a suivi la ligne pendant plus de deux ans avant de participer à un talk-show cette semaine pour dire qu’il peut « maintenant fermement dire » qu’il pense que l’élection a été volée.

« Cette élection a été annulée, elle a été volée et nous ne devrions pas rester tranquilles », a-t-il déclaré sur Talk Radio WRNR dans l’Eastern Panhandle de l’État.

Affirmer que la course présidentielle de 2020 a été volée a été un incontournable pour certains républicains. Trump lui-même a attisé ces accusations, bien qu’il ait récemment déplacé quelque peu ses plaintes de différends spécifiques concernant les procédures de vote dans les États swing. Il a adopté des affirmations plus larges selon lesquelles les entreprises technologiques, les médias et les responsables fédéraux du renseignement se sont entendus pour dissimuler des informations incriminantes trouvées sur l’ordinateur portable du fils de Biden, Hunter.

Ce sont ces allégations que Warner dit qu’il trouve crédibles, dépassant les dénégations des dirigeants des médias sociaux et des forces de l’ordre fédérales selon lesquelles les démocrates ont fait pression sur eux pour supprimer l’histoire. Dans une interview la semaine dernière, Warner a qualifié les actions présumées de « trahison » et a déclaré qu’elles devaient être examinées plus en profondeur avant les prochaines élections.

Mais même en Virginie-Occidentale, où Trump a remporté deux fois chaque comté, certains électeurs voient les préoccupations récurrentes concernant 2020 comme rien de plus qu’un prélèvement du GOP.

« Peu importe ce que le républicain va être sur le terrain, ils vont tous dire que 2020 était faux », a déclaré Trevor Southerly, un étudiant de 20 ans d’un collège communautaire de Moorefield. « C’est une décision politique, et ils doivent faire le pas ou ils vont perdre. »

Southerly a déclaré que ce qui l’attirait à Morrisey était son soutien aux programmes de choix d’école et à l’expansion de la main-d’œuvre de production d’énergie en Virginie-Occidentale.

Le Parti républicain, a déclaré Southerly, est devenu trop concentré sur les «problèmes nationaux» et les points de discussion au lieu de ce qui compte pour les gens au niveau local – en particulier en Virginie-Occidentale, qui se classe systématiquement parmi les plus élevés du pays pour la pauvreté et les taux de mortalité par surdose. et parmi les plus bas pour l’espérance de vie et le niveau d’instruction.

Il pense que Morrisey a de meilleurs plans pour résoudre ces problèmes.

Le poste de procureur général depuis 2013 a donné à Morrisey l’occasion de promouvoir son rôle autoproclamé de «combattant conservateur» de l’État. Il a défendu les lois adoptées par la législature contrôlée par les républicains sur le choix de l’école, la participation des transgenres aux sports et l’avortement.

Avant cela, il s’est joint à une action en justice pour annuler les élections de 2020 qui a été rejetée par la Cour suprême des États-Unis, dominée par les conservateurs.

Dans une interview la semaine dernière, Morrisey a répété les affirmations passées concernant des « irrégularités importantes » lors des élections de 2020. Il a refusé de dire définitivement s’il pensait que la victoire de Biden était frauduleuse.

« Il sert en tant que président des États-Unis. Nous savons que c’est ce qui se passe en ce moment », a déclaré Morrisey.

Après que la Virginie-Occidentale ait été la dernière du pays à certifier un vainqueur présidentiel en 2020, le vétéran de l’armée Warner a déclaré qu’il soutenait l’implication de l’État dans l’effort juridique pour contester les résultats.

Warner a également fait une apparition lors d’un rassemblement « March for Trump » à Charleston après les élections, où il semblait tenir une pancarte « Stop the Steal ».

Warner a été l’un des premiers responsables électoraux du GOP à choisir de se retirer du Centre d’information sur l’inscription électronique, un groupe non partisan reconnu pour lutter contre la fraude électorale. Trump l’a qualifié de système « terrible » qui « fait monter la pression » pour les démocrates et ne fait rien pour les nettoyer ».

Mais Warner n’a jamais dit publiquement avant cette semaine qu’il pensait que l’élection avait été volée, affirmant que cette opinion s’était cristallisée dans son esprit à mesure que de nouvelles informations étaient publiées.

Mais même les électeurs qui sont d’accord disent que d’autres questions importent davantage.

Ken Drum, qui dirige le GOP dans le comté de Harrison, a déclaré qu’il ne croyait pas que Biden ait remporté la course légitimement, mais sa principale préoccupation est de trouver un candidat qui gardera presque tous les avortements illégaux dans l’État et protégera les droits des armes à feu. Pour lui, c’est Morrisey.

Dee Truman, une aide-soudeuse du comté de Roane, a déclaré qu’elle faisait confiance à Warner parce que sa famille vit en Virginie-Occidentale depuis six générations et qu’il comprend pourquoi la préservation du charbon et la remise en marche des gazoducs de l’État sont importantes pour des travailleurs comme elle.

Elle a dit qu’elle était préoccupée par la sécurité des élections à l’échelle nationale après 2020, mais elle a été impressionnée par le travail de Warner pour retirer des listes électorales des centaines de milliers de personnes qui, selon lui, n’étaient pas éligibles pour voter. Ces efforts lui donnent l’impression que la Virginie-Occidentale est « probablement l’un des États les plus sûrs » en matière de sécurité électorale.

Lori et Tim Smith sont tous deux des indépendants enregistrés et dirigent une entreprise du comté de Marshall qui aide les gens à rendre les maisons et les entreprises accessibles aux personnes handicapées. Lori Smith, 54 ans, a déclaré que les changements apportés par Warner en tant que secrétaire d’État leur avaient permis d’économiser des heures de paperasse.

Warner a également lancé un projet pilote permettant aux militaires et aux citoyens étrangers d’utiliser une application de vote mobile. Cela importait à Tim Smith, un vétéran de l’armée, qui avait eu du mal à voter lors de son déploiement.

« Il veut que les gens votent légitimement et légitimement et éliminent tout type de tricherie, très honnêtement », a déclaré Lori. « Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit de mal à vouloir rendre un système plus efficace et plus juste. »

Leah Willingham, l’Associated Press