Les politiciens de Los Angeles perdront des postes de comité à cause du scandale racial

LOS ANGELES (AP) – Le chef du conseil municipal de Los Angeles a intensifié la pression lundi sur deux membres pour qu’ils démissionnent en raison de leur participation à une réunion privée au cours de laquelle ils ne se sont pas opposés aux propos grossiers et racistes d’un collègue et se sont parfois joints aux plaisanteries. .

Le président par intérim du Conseil, Mitch O’Farrell, a déclaré qu’il priverait Gil Cedillo et Kevin de Leon des affectations et des présidences des comités alors que la pression monte sur les politiciens démocrates vétérans.

“Ces membres ont perdu toute crédibilité, tous debout”, a déclaré O’Farrell lors d’une conférence de presse à l’hôtel de ville.

Les deux hommes ont refusé les appels à la démission malgré la condamnation généralisée qui a conduit l’ancien président du conseil Nury Martinez à démissionner la semaine dernière.

L’enregistrement divulgué a plongé le conseil dans le chaos alors que les manifestants en colère fermaient les réunions.

L’organisme se réunira virtuellement mardi après que le membre du Conseil Mike Bonin – la cible des remarques les plus flagrantes de Martinez – ait été testé positif au COVID-19 après la réunion du 11 octobre et qu’au moins un autre membre ait été exposé, a déclaré O’Farrell.

Dans l’enregistrement réalisé il y a un an par une personne inconnue, Martinez a dominé la conversation et a fait les commentaires les plus offensants, utilisant souvent des blasphèmes. De Leon et Cedillo sont intervenus par moments et se sont moqués des autres.

De Leon s’est excusé d’avoir semblé faire ou tolérer des “commentaires insensibles”. Cedillo a dit qu’il aurait dû s’opposer à la langue mais n’a pas fait de remarques dérisoires lui-même.

Les deux hommes sont apparus à la réunion du 11 octobre mais sont sortis après avoir été moqués par des manifestants bruyants qui ont exigé qu’ils partent.

Cedillo “réconcilie ses sentiments à propos de cette transgression et a compris la gravité du moment”, a déclaré O’Farrell. Il n’a pas pu joindre de Leon.

Stefanie Dazio et Brian Melley, Associated Press