Les politiciens de l’Okanagan rendent hommage à la reine Elizabeth II – Kelowna Capital News

Les politiciens de l’Okanagan se souviennent de la reine Elizabeth II, décédée le 8 septembre à l’âge de 96 ans.

Le député de Westside-Kelowna, Ben Stewart, a rencontré la reine à deux reprises, notamment à l’âge de 14 ans.

“Elle était un vrai leader et une personne d’État”, a déclaré Stewart. “Je pense que ce sera très difficile pour n’importe qui de la famille royale de reprendre même là où elle a pris la relève quand elle était si jeune.”

Le député provincial de South Okanagan-West Kootenay, Richard Cannings, a déclaré qu’il avait le plus profond respect pour le monarque britannique le plus ancien.

“Elle a servi avec un incroyable sens du devoir, un incroyable sens de la dignité pour son rôle”, a-t-il ajouté. “Je pense que nous avons été bien servis de l’avoir comme monarque constitutionnelle au cours de ces années, surtout les querelles politiques et qui est Premier ministre.”

Le député de Penticton, Dan Ashton, a déclaré qu’il croyait que le monde entier pleurait sa perte.

“Je pense que c’est une perte incroyable d’un monarque très éloquent et dévoué pour le monde entier, pas seulement pour l’actuel et l’ancien Empire britannique.”

La députée de Kelowna-Lake Country, Tracy Gray, a déclaré qu’elle était, comme de nombreux Canadiens, attristée d’apprendre la nouvelle.

“Mes pensées et les pensées de nombreux habitants de Kelowna-Lake Country sont pour sa famille, y compris sa Majesté Charles, en cette période de deuil alors que nous réfléchissons à son règne historique.”

Le député de Central Okanagan-Similkameen-Nicola, Dan Albas, a tweeté que le chef de l’État canadien était un fonctionnaire dévoué.

« Un pilier de la civilité, de la dignité et de la compassion. Reconnaissante pour sa constance dans l’accomplissement de son devoir et sa capacité à communiquer. Puisse-t-elle reposer en paix. Dieu sauve la reine.”

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

Dernières nouvellesDécèsKelownaFamille royale