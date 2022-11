Les politiciens de Kelowna cherchent toujours à briser les barrières patriarcales et la misogynie

Le conseil municipal de Kelowna a un manque notable de représentation féminine.

Seules deux femmes ont été élues lors des élections municipales d’octobre, sur huit sièges au conseil.

“Je suis déçu qu’il n’y ait que deux femmes au conseil”, a déclaré la conseillère Mohini Singh.

Elle a été élue pour la première fois en 2011, devenant ainsi la toute première femme indo-canadienne élue à Kelowna.

Partout dans le monde, les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux de la politique, selon un rapport des Nations Unies.

Amarit Brar, 26 ans, s’est présentée cette année pour son tout premier poste politique élu et a perdu.

Elle a dit avoir été témoin de sexisme et de misogynie à plusieurs reprises. Elle a dit qu’une fois alors qu’elle faisait du bénévolat lors d’une campagne électorale lors d’une élection passée, elle a été discutée et non créditée pour ses idées. De plus, Brar a déclaré qu’une fois, on lui avait dit que l’avoir à un événement ne serait pas idéal.

Alors qu’elle était bénévole pour la campagne, elle a proposé d’aider le candidat, qui était un homme, lors d’un événement. On lui a alors dit que «l’optique» d’un membre du personnel masculin participant seul à l’événement avec une jeune femme était médiocre et qu’il serait préférable qu’elle n’assiste pas à l’événement.

En tant que jeune femme de couleur, “le plus difficile a été d’essayer d’amener les gens à me prendre au sérieux”, a déclaré Brar.

Elle a dit qu’elle devait continuellement faire ses preuves lors de la dernière élection, au-delà de ce qui était attendu des autres candidats, malgré un curriculum vitae qui comprend une expérience de travail avec les ministères, le travail sur plusieurs campagnes, le travail de plaidoyer et le bénévolat.

Elle a expliqué que les femmes qui s’intéressent à la politique font face à des défis uniques par rapport à leurs homologues masculins.

Brar a déclaré que le doute de soi, le manque de soutien et le manque de ressources sont quelques-uns des obstacles auxquels les femmes sont confrontées lorsqu’elles se présentent à une fonction publique.

Elle a expliqué qu’avoir des enfants peut être un obstacle, car traditionnellement, les femmes sont censées rester à la maison et élever la famille. Elle a dit avoir remarqué qu’il peut être difficile pour les femmes d’obtenir le soutien de leur partenaire lorsqu’elles se présentent aux élections.

Brar a déclaré qu’il peut également être difficile pour les femmes de trouver des conseils et du mentorat auprès de personnes qui ont eu une carrière politique réussie.

Elle a expliqué qu’elle a vu des politiciens masculins encadrer les jeunes hommes qui les aidaient dans leur campagne, pour finalement boucler la boucle et les aider à se présenter dans leur propre campagne.

Elle a dit qu’elle n’avait jamais reçu le soutien d’un candidat de la même manière et qu’elle avait l’impression que le manque de mentorat pour les jeunes femmes les empêchait de poursuivre une carrière en politique.

Plutôt que d’être découragée par les tendances patriarcales de la politique, Brar a déclaré que cela l’avait rendue encore plus passionnée par l’implication des femmes dans le gouvernement.

Elle utilise maintenant sa propre expérience pour briser les barrières, partager les connaissances et encourager d’autres femmes, en particulier les jeunes femmes de couleur, à entrer en politique.

“J’aimerais voir plus de titulaires dans la communauté tendre la main et soutenir les femmes au pouvoir.”

Singh a déclaré que la candidature au conseil n’est pas une affaire d’hommes ou de femmes et que, d’après son expérience, les électeurs se soucient des idées, pas du sexe. Elle a dit qu’elle avait été encouragée à se présenter et à s’impliquer en politique il y a dix ans parce qu’elle avait le sentiment que la ville avait besoin d’un leadership plus fort et plus décisif.

Singh a déclaré qu’elle encourageait la prochaine génération de politiciens en s’adressant à un cours d’études sur le genre à l’UBCO sur le service au sein du gouvernement public.

“Je veux planter cette graine”, a déclaré Singh.

Singh a ajouté qu’il est important d’avoir de la diversité au sein du conseil, car des personnes de différents horizons apportent des expériences et des idées uniques.

Brar a accepté, disant que le gouvernement devrait représenter la population qu’il sert.

