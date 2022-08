Les politiciens condamnent le harcèlement de la vice-première ministre Chrystia Freeland

Des politiciens actuels et anciens de tout le spectre politique canadien ont condamné un incident survenu en Alberta au cours duquel un homme a semblé aborder verbalement la vice-première ministre Chrystia Freeland vendredi.

Une vidéo de 14 secondes publiée sur Twitter par un compte qui exprime son opposition aux mesures de santé publique COVID-19 montre Freeland entrant dans un ascenseur tandis qu’un grand homme s’approche d’elle, lançant des blasphèmes et la traitant de “traître”.

L’homme dans la vidéo se dresse devant les portes ouvertes de l’ascenseur et dit à Freeland de quitter l’Alberta, tandis qu’une femme lui dit : « Tu n’as pas ta place ici.

Un autre clip plus long montre l’homme à qui l’on demande de quitter le bâtiment et de marcher à l’extérieur vers un parking, où il dit “c’était le moment parfait”.

Freeland avait publié vendredi sur les réseaux sociaux des photos montrant sa rencontre avec Jackie Clayton, la mairesse de Grande Prairie, en Alberta, au nord-ouest d’Edmonton.

La première vidéo montre l’homme s’adressant à Freeland par son prénom et le vice-Premier ministre se tournant vers lui, disant “oui”, avant de commencer à crier.

L’ancienne chef adjointe des conservateurs, Lisa Raitt, a posté sur Twitter qu’elle avait senti un nœud dans l’estomac lorsqu’elle avait regardé la vidéo, craignant que l’homme ne suive Freeland.

«Elle entend son nom (et) se tourne… parce qu’elle est ouverte à s’engager avec les gens. Il devient abusif (et) elle se dirige vers l’ascenseur”, a écrit Raitt, ajoutant que “l’intimidation physique n’est pas une forme d’expression démocratique”.

L’ancienne ministre libérale de l’Environnement, Catherine McKenna, a répondu à Raitt en disant qu’elle ressentait la même chose en regardant la vidéo.

McKenna, qui avait reçu une sécurité supplémentaire pour certains événements pendant son mandat, a appelé “tous les chefs de parti” à tenir une conférence de presse conjointe pour condamner ce qu’elle a décrit comme une “attaque” contre Freeland et s’engager à renforcer la sécurité des élus.

Les ministres du Cabinet ne reçoivent généralement pas de protection de la GRC, mais cela peut être arrangé si les circonstances le justifient. Un certain nombre de politiciens et d’experts se sont tournés vers les médias sociaux après l’incident de Grande Prairie pour se demander si une sécurité supplémentaire devrait devenir plus courante.

Michelle Rempel Garner, ancienne ministre fédérale du gouvernement de Stephen Harper et actuelle députée conservatrice de Calgary, a également répondu à Raitt, décrivant « la sensation brûlante et maladive d’être prise au piège… de ne pas savoir où courir si la situation s’aggrave, de être confronté à quelqu’un d’hostile et physiquement plus grand que vous.

De nombreux députés libéraux ont exprimé leur soutien à Freeland, dont le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, qui a tweeté que le harcèlement, l’intimidation et les comportements menaçants doivent être “condamnés par tous, quelle que soit leur affiliation politique”.

La ministre de la Défense Anita Anand, quant à elle, a écrit sur Twitter qu’elle était “consternée par les menaces et les intimidations” dirigées contre son collègue du cabinet.

« Ce comportement n’a pas sa place au Canada. Nous nous sommes tous portés candidats pour promouvoir le dialogue sur d’importantes questions de politique publique, et un harcèlement comme celui-ci ne peut être toléré », a-t-elle écrit.

Le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, s’est également exprimé sur Twitter, affirmant que le “harcèlement verbal et les menaces” dirigés contre Freeland étaient “répréhensibles”.

« Vous savez que nos gouvernements ont beaucoup de désaccords sérieux. Mais vous êtes toujours plus que bienvenu pour venir nous rendre visite ici dans la province où vous avez grandi (et) où vit votre famille », a écrit Kenney à Freeland.

Jean Charest, l’ancien premier ministre du Québec qui est en lice pour devenir le prochain chef conservateur fédéral, a qualifié l’incident de “grossière intimidation”. Il a publié un tweet le qualifiant de “comportement dangereux” qui “ne peut pas être normalisé”.

La députée néo-démocrate d’Edmonton, Heather McPherson, a également publié un tweet adressé à Freeland, disant qu’elle n’est pas toujours d’accord avec les décisions du gouvernement libéral, « mais au nom de la grande majorité des Albertains qui sont gentils, généreux et décents, vous êtes les bienvenus ici. ”

Freeland elle-même n’a pas pesé sur l’incident et son bureau n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires.

– Brenna Owen, La Presse Canadienne