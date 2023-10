Les politiciens canadiens ont formé un front uni dans la guerre entre Israël et le Hamas – mais de plus grands défis nous attendent

Lundi soir, le premier ministre et le chef de l’opposition officielle ont partagé la scène dans un centre communautaire juif à Ottawa, où ils ont condamné sans équivoque les atrocités commises par des hommes armés du Hamas contre des hommes, des femmes et des enfants dans le sud d’Israël le week-end dernier.

Au moment où ils parlaient, Justin Trudeau et Pierre Poilievre Ils avaient également tous deux condamné le sentiment pro-Hamas qui aurait été exprimé lors de certaines manifestations et rassemblements à travers le pays.

Cette unanimité a envoyé un signal important, même si des divergences allaient inévitablement apparaître. La partisanerie n’est jamais mise de côté longtemps. Et la guerre n’est ni facile ni simple.

Les politiciens canadiens se poseront désormais des questions difficiles sur ce qui se passe au Moyen-Orient – ​​et des questions plus importantes sur ce que le Canada peut ou devrait faire à ce sujet.

À REGARDER : Trudeau et Poilievre forment un front uni sur la guerre entre Israël et le Hamas : En cause | Le front uni de Trudeau et Poilievre sur Israël Vidéo en vedetteAvec l’escalade de la guerre entre Israël et le Hamas, dans quelle mesure est-il important pour Justin Trudeau et Pierre Poilievre de maintenir un front uni ? Où en est le NPD et son accord avec les libéraux ? De plus, ce qu’une enquête de la GRC sur le projet de développement de la ceinture de verdure de l’Ontario pourrait signifier pour Doug Ford et son gouvernement.

Les controverses politiques intérieures liées à cette nouvelle guerre ont été jusqu’à présent mineures et largement artificielles.

Premièrement, lundi, les gouvernements de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Royaume-Uni et des États-Unis ont publié un déclaration commune sur les attaques du Hamas – ce qui a été interprété par certains observateurs comme un signe du manque de pertinence du Canada sur la scène internationale. Les critiques ont affirmé que le gouvernement Trudeau avait été « exclu » d’une déclaration publiée par certains de ses alliés.

Ces critiques semblaient ignorer le fait que ces cinq nations – les « Quint » – entretiennent des relations diplomatiques préexistantes et publient des déclarations communes depuis des années. Une telle autoflagellation n’a pas eu lieu, par exemple, lorsque le même groupe de cinq a publié une déclaration sur les colonies israéliennes dans les territoires occupés. il y a à peine huit mois — ou lorsque le groupe a produit un déclaration similaire en 2020 . Les commentateurs n’ont pas perdu le sommeil face à l’absence du Canada dans les déclarations de Quint sur Kosovo , Syrie ou Ukraine .

Mardi après-midi, les conservateurs ont allégué que le gouvernement libéral n’agissait pas assez vite pour évacuer les Canadiens d’Israël. Mais le premier avion canadien a atterri en Israël moins de 48 heures plus tard, mettant ainsi fin à la controverse avant qu’elle ne puisse réellement commencer.

Des questions bien plus épineuses se posent désormais.

Les défis politiques et pratiques de la guerre

Au fil de la semaine, les questions se sont rapidement tournées vers le bien-être des citoyens de Gaza – une préoccupation qui deviendra bien plus pressante si, comme prévu, Israël lance une invasion terrestre de la bande de Gaza, densément peuplée.

« Notre cœur se brise pour chaque vie innocente perdue, palestinienne et israélienne », a déclaré Poilievre mercredi en réponse à une question d’un journaliste sur la décision d’Israël de couper l’approvisionnement de la bande de Gaza. « Rappelons-nous que chaque perte de vie humaine dans ce conflit est la conséquence directe du comportement du Hamas. »

Interrogé jeudi par un journaliste sur le « siège » de Gaza par Israël, Trudeau a déclaré qu’« Israël a le droit de se défendre conformément au droit international ». Il a ajouté que le Canada « continuera de chercher des moyens de soutenir les civils – tant palestiniens qu’israéliens – et de veiller à ce que le plus grand nombre possible de civils soient protégés pendant ce terrible conflit dont la responsabilité et la faute sont imputables à l’organisation terroriste connue sous le nom de Hamas. «

Les Palestiniens fuient le nord de Gaza vers le sud le 13 octobre 2023. L’armée israélienne a émis un avertissement d’évacuation sans précédent à une population de plus d’un million de personnes dans le nord de Gaza et dans la ville de Gaza pour qu’elles cherchent refuge dans le sud en prévision d’une éventuelle invasion terrestre israélienne. . (Hatem Moussa/Associated Press)

Le gouvernement libéral a appelé toutes les parties à respecter le droit humanitaire international. Mais si le nombre de victimes civiles continue de grimper, de nouvelles questions se poseront aux dirigeants du monde entier : le NPD a déjà appelé à « la fin du siège et des bombardements de Gaza ».

Jusqu’à présent, trois Canadiens sont morts en Israël, et quatre autres sont portés disparus. Le gouvernement n’a pas précisé si des Canadiens étaient retenus en otage par le Hamas.

Irwin Cotler, ancien ministre libéral de la Justice, a soutenu que le Canada devrait jouer un rôle central en aidant à libérer les personnes retenues en captivité en s’appuyant sur les efforts de ce pays pour obtenir le soutien d’une déclaration internationale contre la détention arbitraire .

Se pose ensuite la question de savoir comment aider les Canadiens qui résident à Gaza ; Jusqu’à présent, 150 personnes ont contacté le gouvernement canadien pour demander de l’aide. Alors que le blocus de la bande de Gaza rend très difficile l’aide à ces Canadiens, des responsables fédéraux ont révélé vendredi qu’il pourrait y avoir une fenêtre d’opportunité samedi après-midi pour les faire entrer en Égypte par le poste frontière de Rafah.

Lors de sa comparution jeudi, Trudeau a annoncé que le gouvernement fédéral s’engageait à consacrer 10 millions de dollars supplémentaires à l’aide humanitaire dans la région. le gouvernement l’a décrit comme un « financement initial » en réponse à la crise.

L’acheminement immédiat de l’aide à Gaza pourrait nécessiter la création d’un couloir humanitaire. Mais cette situation nécessite le déploiement d’immenses ressources – à la fois pour soulager les souffrances à court terme et pour reconstruire Gaza à long terme.

« Le Canada a un rôle clair à jouer en matière d’aide humanitaire », a déclaré Arif Lalani, ancien ambassadeur du Canada en Jordanie, en Irak, en Afghanistan et aux Émirats arabes unis, dans une interview cette semaine. « Nous devrions être à l’avant-garde de la fourniture d’une aide humanitaire. »

Les nations seront jugées, a-t-il déclaré, sur la rapidité et l’étendue de cette assistance.

Cette crise peut-elle conduire à la paix ?

Aussi difficile que cela puisse paraître à l’heure actuelle, la crise actuelle démontre également le besoin désespéré d’une paix durable entre Israéliens et Palestiniens.

« N’oubliez pas que c’est après ces crises que nous obtiendrons des processus de paix », a déclaré Lalani.

« Même malgré tous les traumatismes auxquels nous sommes témoins aujourd’hui et que nous verrons à l’avenir, à court terme, il est crédible de penser à quoi ressemblerait une voie palestinienne relancée. Et les Canadiens peuvent réfléchir dans une certaine mesure à cette réflexion. «

Les néo-démocrates l’ont laissé entendre dans leur réponse initiale aux attaques de la semaine dernière. Le défi, selon Lalani, est que les gouvernements canadiens « ne se sont pas vraiment engagés de manière significative dans la région depuis environ une décennie ».

Un couple s’embrasse à côté de bougies allumées en l’honneur des victimes des attaques du Hamas lors d’une veillée sur la place Dizengoff, dans le centre de Tel Aviv, en Israël, le 13 octobre 2023. (Francisco Seco/Associated Press)

Cela pourrait rendre plus difficile pour le Canada de jouer un rôle significatif maintenant. Mais le Canada a participé à une précédente itération du processus de paix ; dans les années 1990, le Canada a présidé groupe de travail sur les réfugiés qui est ressorti des discussions au Conférence de Madrid .

Les responsables canadiens semblent faire de réels efforts maintenant. En plus de parler avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Trudeau a eu des appels avec Cheikh Mohamed ben Zayed Al Nahyan des Émirats arabes unis, Roi Abdallah II ben Al-Hussein de Jordanie et Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne depuis le début de la crise actuelle. Avant de s’envoler pour Israël et la Jordanie, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly s’est entretenue avec ses homologues d’Arabie saoudite et du Qatar.

Cet engagement doit être maintenu, a déclaré Lalani.

Lorsque Joly a comparu devant les journalistes mercredi, elle a réitéré son avertissement selon lequel « la situation va empirer avant de s’améliorer ». Malheureusement, cela peut être vrai. Mais cela signifie que tous les dirigeants ont désormais l’obligation de parler et d’agir en vue de garantir qu’un jour, les choses s’améliorent.