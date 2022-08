Les politiciens canadiens défendent la vidéo de danse du Premier ministre finlandais, affirmant que le contrecoup est né d’un double standard

Alors que des femmes du monde entier se sont tournées vers les médias sociaux au cours des derniers jours, publiant des vidéos d’elles-mêmes en train de danser pour montrer #SolidarityWithSanna, certains politiciens et stratèges canadiens prennent également la défense du premier ministre finlandais, suggérant qu’elle est injustement jugée en raison de à son sexe et à son âge.

Sanna Marin est devenue une cible après la diffusion d’une vidéo la semaine dernière, la montrant danser avec des amis lors d’une soirée privée. À la suite de la fuite du clip, certains opposants politiques se sont demandé si son jugement était altéré, ce qui a incité certains à exiger qu’elle passe un test de dépistage de drogue.

Marin – qui a passé le test et l’a réussi – a déclaré qu’elle n’avait rien fait de mal.

“Je n’avais aucune réunion de travail prévue pour ce week-end”, a-t-elle déclaré après la diffusion de la vidéo. “J’ai eu des réunions de travail lundi que j’ai bien sûr gérées. Mais nous n’avons pas eu de réunions gouvernementales pendant cette semaine, et j’ai eu du temps libre, et je l’ai passé avec mes amis et n’ai rien fait d’illégal.”

La Première ministre finlandaise @MarinSanna fait la une des journaux après la fuite d’une vidéo de sa fête aujourd’hui. Elle a déjà été critiquée pour avoir assisté à trop de festivals de musique & dépenser trop pour faire la fête au lieu de gouverner. Les critiques disent que ce n’est pas approprié pour un Premier ministre. pic.twitter.com/FbOhdTeEGw —@visegrad24

Marin est devenue la plus jeune Premier ministre finlandaise en 2019, à 34 ans. À l’époque, la social-démocrate avait déclaré aux journalistes qu’elle resterait fidèle à elle-même. Cette n’est pas la première fois que sa vie privée fait l’objet d’un débat publicamenant certains à dire qu’elle est tenue à un double standard – tandis que d’autres disent qu’un leader mondial devrait toujours être prêt à être appelé à prendre des décisions importantes.

Célébrez – puis détruisez-les

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a pesé tôt dans ce dernier débat, publiant une histoire Instagram le lendemain mettant en vedette Cyndi Lauper Les filles veulent juste s’amuseret les mots “Moi, répondant aux réactions du Premier ministre finlandais”, ajoutant un émoji qui fait rouler les yeux.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, s’est rendue sur Instagram pour montrer son soutien à la danse de Marin, vue ici dans une image tirée de ses histoires Instagram. (val_plante/Instagram)

“Le fait que cela soit devenu une énorme histoire est absolument absurde”, a déclaré l’ancienne ministre libérale Catherine McKenna, qui a fait face à des attaques sexistes pendant son mandat, notamment en étant appelé Climat Barbie par un collègue de l’opposition — une insulte lancé sur elle pendant des années par ses détracteurs .

“Quand vous pensez à tous les problèmes critiques que nous traversons dans le monde en ce moment – une crise climatique, une crise COVID, une crise sécuritaire – et que nous nous concentrons sur la façon dont quelqu’un, un Premier ministre, mais un vrai personne, se comporte dans son temps privé parce qu’elle est une femme plus jeune … alors je pense que nous avons perdu le fil.”

McKenna a déclaré qu’elle n’était pas sortie socialement pendant les deux premières années après avoir été nommée ministre, car elle se sentait soumise à un tel examen et à une telle pression.

L’ancienne ministre libérale Catherine McKenna affirme que les politiciennes doivent pouvoir être elles-mêmes et apporter leur expérience de vie sans être ciblées. (Giacomo Panico/CBC)

L’ancienne députée du NPD Peggy Nash dit que les gens célèbrent souvent la présence des femmes dans la vie publique, mais qu’ils procèdent ensuite à leur destruction à la première occasion.

Il existe clairement un double standard en ce qui concerne les femmes en politique – en particulier les jeunes femmes, a déclaré Nash, qui a écrit un livre intitulé Women Winning Office : Guide de l’activiste pour se faire élire.

“Je pense que pour les femmes – non seulement en politique, mais dans tous les aspects de la vie publique – il existe toujours ce stéréotype traditionnel de qui est un leader”, a déclaré Nash. “Et c’est un homme, malheureusement.”

Une plus grande latitude est accordée aux politiciens masculins qui font des erreurs, a-t-elle déclaré, car ils sont souvent considérés comme n’étant pas encore “complètement formés”, avec une marge de progression.

“Les hommes sont tenus à une norme de leur potentiel, alors que les femmes sont désormais tenues à une norme de responsabilité très rigide”, a-t-elle déclaré. “Et peu importe combien ils ont accompli ou quelle expérience ils ont. Ils doivent être hyper-parfaits, sinon ils seront hyper-critiqués. C’est un double standard injuste.”

L’ancienne députée du NPD Peggy Nash, qui a écrit un livre sur la façon d’amener plus de femmes en politique, affirme qu’il reste un double standard dans la façon dont les femmes aux yeux du public sont jugées. (Richard Lam/La Presse Canadienne)

Le stratège conservateur Tim Powers, président de Summa Strategies, affirme que même s’il pourrait y avoir un double standard en jeu, il pense qu’il y a plus que cela.

“Je pense qu’il y a beaucoup de rigidité de vue, ce qui diminue et enlève ce que nous disons tous à propos de vouloir l’authenticité”, a-t-il déclaré. “Je pense qu’il y a plus d’hypocrisie que de double standard.”

Il a suggéré qu’un certain âgisme est également impliqué en ce qui concerne Marin, qui a 36 ans.

La chef libérale du Québec, Dominique Anglade, qui s’est prononcé sur la façon dont les femmes sont traitées à l’Assemblée nationale de la province a déclaré qu’elle n’était pas surprise de la réaction à la vidéo de Marin.

“Chaque niveau de diversité apporte un niveau de complexité, si vous voulez. Donc, le fait qu’elle soit une femme, le fait qu’elle soit jeune … est deux niveaux de diversité, dans un environnement où les gens sont plus âgés et c’est plus un environnement masculin. “

Anglade a cependant déclaré qu’elle était surprise de la rapidité avec laquelle les commentaires sur la danse de Marin se sont transformés en spéculations sur la consommation de drogue.

“Elle ne prend pas de drogue, elle danse”, a déclaré Anglade à propos de la vidéo, se demandant si un homme dans une situation similaire aurait été invité à passer un test.

“Il n’y avait aucune preuve de quoi que ce soit. … C’était juste des gens qui pensaient qu’elle aurait pu.”

La chef libérale du Québec, Dominique Anglade, a elle-même parlé du double standard qu’elle a connu en tant que femme politique. (Jacques Boissinot/La Presse canadienne)

Les hommes blancs considérés comme des leaders naturels

Marin n’a probablement pas eu d’autre choix que de passer le test de dépistage de drogue pour faire taire ses détracteurs, a déclaré Andrea Reimer, une ancienne conseillère municipale de Vancouver. Elle était d’accord avec Anglade que ses homologues masculins n’auraient probablement même pas eu à y penser.

“Là où Boris Johnson ou l’ancien président Donald Trump n’ont peut-être pas eu à traiter ce type de demande, une jeune femme en position de leadership n’a pas autant d’options”, a déclaré Reimer.

Les gens voient les hommes blancs plus âgés comme des leaders naturels, a-t-elle suggéré, et il faut beaucoup de temps pour changer cette perspective – mais cela a été différent pour Marin.

“Cette jeune femme, qui a dirigé le pays à travers des moments très difficiles, et une période de danse… ont suffi à confirmer le préjugé des gens selon lequel elle n’est pas capable d’une certaine manière”, a déclaré Reimer.

L’ancienne conseillère municipale de Vancouver, Andrea Reimer, a déclaré que Marin n’avait d’autre choix que de passer le test de dépistage de drogue, même si elle se demande si un dirigeant masculin aurait été forcé de faire de même. (Belle Ancell)

Attentes sociétales

Mercredi, Marin a parlé de l’expérience, disant à une foule à Lathi, en Finlande, qu’elle est humaine et qu’elle n’a jamais manqué à une seule tâche de travail parce qu’elle a pris un congé.

“Je veux croire que les gens regardent le travail que nous faisons, pas ce que nous faisons pendant notre temps libre”, a-t-elle déclaré.

Powers, qui a travaillé sur des campagnes pour les anciens premiers ministres Joe Clark et Stephen Harper, dit qu’un bon leader doit être connecté à sa propre humanité.

“Vous ne pouvez pas être un bon leader si vous êtes un robot, vous êtes déconnecté, vous ne pouvez pas, vous savez, comprendre ce que tout le monde pourrait faire à cette heure de la nuit et s’amuser”, a-t-il déclaré. .

« Et quel est le test que nous utilisons toujours au Canada ? Avec qui aimeriez-vous boire une bière ?

Le président de Summa Strategies, Tim Powers, affirme que les gens ne veulent pas que leurs dirigeants soient des robots. (Cynthia Munster)

Yaroslav Baran, qui a dirigé les communications du Parti conservateur pendant trois campagnes électorales, convient qu’il y a probablement un double standard appliqué à une dirigeante. S’il s’était agi d’un leader masculin pris en train de danser en vidéo, a-t-il déclaré, “les gens souriraient probablement et, vous savez, passeraient à autre chose. Ou ils penseraient que c’est branché et cool, puis passeraient à autre chose.“

La plus grande question dans le débat, a-t-il dit, est de savoir si un chef de gouvernement est capable de prendre une décision importante lorsque le besoin s’en fait sentir.

“Certainement, cela ne passerait pas les tests sociétaux des attentes qu’un public a de son chef, si un chef était véritablement affaibli et qu’une occasion se présentait où il devait prendre une décision importante”, a-t-il déclaré, notant qu’il ne voyait aucun preuve de cela dans la vidéo de Marin.

“Là où cela entre en jeu, ce sont les problèmes de sécurité nationale, où, théoriquement, si la perception ou le jugement d’une personne est altéré, alors ils peuvent théoriquement renoncer à des secrets d’État ou ils peuvent s’engager dans une sorte d’activités qui pourraient plus tard être utilisées contre eux.”

Yaroslav Baran, directeur général d’Earnscliffe Strategies, affirme que le public ne voudrait pas qu’un dirigeant soit trop affaibli pour prendre des décisions importantes, mais ajoute qu’il n’en a vu aucune preuve dans la vidéo de Marin. (Earnscliffe)

Quant à McKenna, elle a dit qu’elle était d’accord pour que tout politicien ou dirigeant soit critiqué pour le travail qu’il fait ou pour une décision politique – mais pas pour avoir une vie personnelle ou s’amuser avec des amis. Elle craint que le genre de critiques dont fait l’objet Marin ait des effets néfastes, en particulier si les femmes commencent à changer de comportement.

“Cela signifie que vous arrêtez de vouloir être une vraie personne. Cela signifie que vous n’apportez pas, vous savez, ce que vous avez de si précieux – vos expériences – à la table”, a-t-elle déclaré. “Les femmes doivent repousser et elles doivent repousser fort.”