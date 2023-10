Les politiciens canadiens commencent à se débattre avec les ramifications de la guerre entre Israël et le Hamas

Lorsque le premier ministre Justin Trudeau affirme, comme il l’a fait à trois reprises la semaine dernière, qu’Israël a le « droit de se défendre conformément au droit international », ce sont les deux parties de la phrase qui semblent compter : à la fois le droit et le droit. l’obligation.

Même si le droit d’un pays à se défendre est incontestable, la poursuite de ce droit n’est pas à l’abri d’un examen minutieux ou de critiques. Et les dirigeants politiques canadiens – comme les dirigeants du monde occidental – commencent maintenant à se poser des questions inévitables sur ce qui surviendra après le choc et la terreur provoqués par l’attaque du Hamas contre Israël.

La première moitié du mandat du Premier ministre remarques à la Chambre des communes lundi après-midi suivi de près les sentiments exprimés dans un communiqué publié par son bureau samedi soir — mais avec certains points apparemment soulignés pour être soulignés. La « situation humanitaire » à Gaza a été jugée non seulement « désastreuse », mais « en train de s’aggraver ». L’accès « sans entrave » de l’aide humanitaire et la mise en place d’un couloir humanitaire ont été qualifiés d' »essentiels » samedi mais d' »impératifs » lundi.

La condamnation du Hamas par Trudeau était claire, sans équivoque et vivifiante dans son langage, et il a insisté sur le fait que le gouvernement « soutient pleinement » le droit d’Israël à se défendre conformément au droit international. Mais après avoir souligné la brutalité du Hamas, il a également insisté sur l’importance du droit international.

« A Gaza, comme ailleurs, le droit international doit être respecté par tous. Cela inclut le droit humanitaire. Même les guerres ont des règles », a déclaré Trudeau. « L’État de droit est ce que nous défendons ici au Parlement, ce que nous défendons par le biais de la diplomatie et ce pour quoi nous nous battrons toujours, quelles que soient les circonstances. »

Mardi après-midi, la rhétorique de Trudeau était déjà mise à l’épreuve par des informations selon lesquelles des centaines de personnes étaient mortes après qu’un missile ait frappé un hôpital à Gaza. Alors que les responsables palestiniens ont initialement blâmé Israël, les Forces de défense israéliennes ont déclaré qu’une roquette tirée par le Jihad islamique avait touché l’hôpital. Sans blâmer explicitement l’une ou l’autre des parties, Trudeau a déclaré aux journalistes que l’attentat était « horrible et absolument inacceptable ».

Les paroles prononcées par Trudeau lundi ont peut-être répondu aux opinions contradictoires du public canadien – des opinions contradictoires qui allaient bientôt se manifester.

Une fissure dans le consensus politique

« En effet, Israël a le droit de se défendre conformément au droit international et il a le droit de répondre, tout comme les Canadiens réagiraient », a déclaré le chef conservateur Pierre Poilievre. dit , se levant après Trudeau à la Chambre des communes. Il a invoqué l’assassinat d’Oussama ben Laden par le gouvernement américain comme point de comparaison.

Mais Poilievre a également déclaré que « chaque vie humaine innocente, palestinienne, israélienne, juive, musulmane, chrétienne ou autre, a une valeur égale et précieuse » et que « nous devons tous faire tout ce qui est en notre pouvoir pour préserver cette vie précieuse et minimiser la souffrances de civils innocents. » Il a exprimé le soutien de son parti à « des zones de sécurité pour les civils à Gaza » et à un « couloir humanitaire pour la nourriture, l’eau et les fournitures médicales ».

S’exprimant lors d’un débat exploratoire lundi soir, la porte-parole du NPD en matière d’affaires étrangères, Heather McPherson dit qu’« Israël a parfaitement le droit d’éradiquer le Hamas ». Mais là où les autres partis insistent jusqu’à présent uniquement sur la nécessité d’agir conformément au droit international, le NPD en a déjà vu suffisamment pour conclure que le droit international est violé à Gaza.

« C’est un siège sans eau, sans électricité et sans nourriture », a déclaré McPherson à la Chambre alors qu’il livrer la réponse du NPD au Premier ministre lundi après-midi. « Des communautés entières ont été détruites. Des familles entières ont été anéanties. »

L’ordre d’évacuation émis par Israël aux Palestiniens du nord de Gaza équivaut à un transfert « illégal » et « forcé » d’un million de personnes, a déclaré McPherson. Elle a décrit ce qui se passe dans la bande de Gaza comme une « punition collective ». Elle a demandé si les responsables canadiens avaient clairement fait savoir à leurs homologues israéliens que ces « violations flagrantes de la loi » étaient « inacceptables ».

Dans son discours à la Chambre lundi soir, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a clairement exposé la position de son parti. « Le Canada doit appeler à un cessez-le-feu pour mettre immédiatement fin aux massacres de civils innocents à Gaza », a-t-il déclaré.

Il s’agit de la première fissure majeure dans le consensus politique canadien sur la réponse d’Israël aux attaques du Hamas du 7 octobre. Ce ne sera certainement pas la dernière.

La logique d’un cessez-le-feu à l’heure actuelle est pour le moins discutable. Que se passerait-il ensuite ? Comment le Hamas pourrait-il être éradiqué ? Mais les néo-démocrates ne sont pas les seuls à en réclamer un. Députés libéraux Yasser Naqvi et Iqra Khalid ont également plaidé pour un cessez-le-feu. La députée libérale Arielle Kayabaga a critiqué L’ordre d’évacuation d’Israël.

Les dirigeants canadiens ne sont pas seuls à avoir ces préoccupations.

L’exemple et la leçon du 11 septembre

Lorsque le président américain Joe Biden s’est exprimé depuis la Maison Blanche mardi dernier , il a déclaré qu’il venait de dire au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu que « si les États-Unis vivaient ce que vit Israël, notre réponse serait rapide, décisive et écrasante ». Mais il a ajouté qu’ils ont également discuté de « la façon dont les démocraties comme Israël et les États-Unis sont plus fortes et plus sûres lorsque nous agissons conformément à l’État de droit ».

« Les terroristes ciblent délibérément les civils et les tuent », a déclaré Biden. « Nous respectons les lois de la guerre. C’est important. Il y a une différence. »

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken l’a exprimé très succinctement ce week-end : « La manière dont Israël procède est importante ».

Les politiciens américains devraient bien le comprendre. Comme le comité de rédaction du New York Times suggéré les dirigeants américains pourraient avoir d’importantes leçons à transmettre.

À la suite de l’attaque du Hamas, alors que les Israéliens et les commentateurs extérieurs cherchaient les mots pour exprimer l’énormité de la tragédie, des comparaisons ont été faites avec les attentats du 11 septembre aux États-Unis en 2001.

Mais l’exemple du 11 septembre rappelle également toutes les façons dont un pays peut s’affaiblir en répondant à un traumatisme national – depuis le recours officiellement autorisé à la torture et aux restitutions jusqu’à la calamiteuse invasion de l’Irak.

Le monde a peut-être été solidaire des États-Unis après le 11 septembre, mais les pays n’étaient pas tenus de soutenir tout ce que le gouvernement américain a fait en réponse à cette attaque – et ce qu’il a fait au nom de la « guerre contre le terrorisme ». » a soulevé des questions très réelles pour les autres dirigeants. Une génération précédente de dirigeants canadiens l’a appris de première main.

Le Canada a appuyé l’invasion de l’Afghanistan, mais la décision de Jean Chrétien de restez en dehors de la guerre en Irak est l’une des décisions les plus importantes de l’histoire de la politique étrangère canadienne. Stephen Harper a été suivi pendant des années par son soutien public à cette guerre . Jack Layton a été vivement moqué pour suggérant en 2006 que le Canada et d’autres pays recherchent une solution négociée avec les talibans – aussi prématurée soit-elle, l’ancien chef du NPD n’avait au moins pas tort sur la façon dont cette guerre se terminerait.

Pas plus tard qu’en 2017, le Canada était encore aux prises avec les ramifications de la soi-disant « guerre contre le terrorisme », le gouvernement fédéral versant 10,5 millions de dollars en compensation à Omar Khadr pour Le Canada ayant été complice de sa torture par les États-Unis .

Aucune comparaison historique n’est parfaite. Mais l’expérience récente plaide à la fois en faveur d’un soutien ferme à un allié en cas de besoin et d’un respect ferme de ses principes et de ses valeurs.

Et si jamais ces deux choses entrent en conflit, les dirigeants politiques doivent prendre des décisions difficiles, voire courageuses.