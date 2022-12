Les infirmières britanniques doivent abandonner leurs demandes de meilleurs salaires pour “envoyer un message à Poutine”, a déclaré un ministre

Les infirmières britanniques vont bientôt se mettre en grève. La perturbation proposée n’est qu’une partie d’une vague croissante de troubles ouvriers qui a balayé le pays. Embourbés par la baisse des salaires, la stagnation du PIB et la forte inflation, les travailleurs britanniques ne sont pas contents, et à juste titre.

Les politiciens qui dirigent le pays, cependant, ont d’autres idées. Le président du Parti conservateur et ministre du Cabinet, Nadhim Zahawi, a récemment accusé les personnes en grève d’aider la Russie, déclarant : “C’est le moment de se rassembler et d’envoyer un message très clair à M. Poutine que nous n’allons pas être divisés de cette façon.”

Les commentaires n’étaient pas ponctuels, mais faisaient en fait partie d’une routine qui oblige les politiciens du gouvernement à blâmer le président russe pour la baisse du niveau de vie du pays et à exiger que le peuple britannique endure des difficultés au nom de l’Ukraine. Comme l’a déclaré l’ancien Premier ministre disgracié Boris Johnson en août : “Si nous payons dans nos factures d’énergie les maux de Vladimir Poutine, le peuple ukrainien paie dans son sang.”















Le modèle est assez clair, quiconque montre son mécontentement doit se faire dire de « se taire et de se taire » pour s’opposer à la Russie parce que tout est vraiment de la faute de Poutine. C’est devenu la première réplique à toute critique de la politique gouvernementale ou de la situation économique du pays. On s’attend à ce que le peuple britannique fasse des sacrifices horribles pour un conflit dans lequel il n’a rien à voir, montrant comment les niveaux absurdes de russophobie du pays permettent aux politiciens de jouer le public pour des imbéciles.

En Grande-Bretagne, le soutien à l’Ukraine est parmi les plus fanatiques d’Europe au-delà des anciens États du bloc soviétique. Alors que les choses ne sont pas si claires parmi la population générale de la France, de l’Allemagne et de certains autres pays, la Grande-Bretagne adopte une confrontation à somme nulle avec la Russie par motivation idéologique, étant le principal soutien des États-Unis dans le processus. Ce faisant, le gouvernement britannique a fait un certain nombre d’hypothèses erronées selon lesquelles parce qu’il était moins “directement” exposé aux approvisionnements énergétiques russes, il ne serait pas impacté par le conflit de la même manière que les États continentaux.

Cela a mal vieilli. Les marchés fonctionnent en fonction de l’offre et de la demande. Ainsi, même si vous n’achetez pas le produit X d’une source donnée, une diminution de l’offre globale de ce produit a pour effet de faire monter le prix. Cela signifie que même sans acheter de gaz russe, le Royaume-Uni a de toute façon été frappé par une crise énergétique qui a entraîné une flambée de l’inflation et plongé le pays dans une récession technique. Cela a conduit à des vagues successives de grèves, des cheminots aux postiers, en passant par les infirmières.















Et quel est l’instinct des politiciens britanniques face à cette situation ? C’est vrai, blâmer la Russie pour cela. Maintenant, cela vient d’un manuel politique développé avant l’opération militaire russe actuelle, consolidée en 2016. Les politiciens traditionnels ont appris qu’ils pouvaient utiliser le croque-mitaine du soi-disant “ingérence russe » rejeter les résultats politiques qu’ils désapprouvent comme étant le produit d’une influence étrangère malveillante (en particulier, Donald Trump et le Brexit). Un tel récit non seulement exagère considérablement la portée et les capacités de la puissance adverse désignée, mais peint également délibérément les échecs et les griefs socio-économiques du Royaume-Uni qui ont conduit à ce résultat politique en premier lieu.

En tant que tel, c’est devenu un fruit opportuniste et à portée de main pour les politiciens britanniques de rejeter ou de s’opposer aux développements politiques qu’ils n’aiment pas en disant que A) est la faute de la Russie ou B) aidera la Russie, comme si rien ne pouvait aller mal avec le gouvernement. politique, et il se trouve que l’avènement du conflit ukrainien a maintenant facilité plus que jamais la tâche du gouvernement conservateur. On s’attend simplement à ce que le peuple britannique paie n’importe quelle facture, fasse n’importe quel sacrifice et s’abstienne de se plaindre de quoi que ce soit, tout cela au nom du régime de Kiev, même si l’économie de leur propre pays s’effondre dans le processus.

Si le peuple britannique accepte volontiers une telle issue, c’est parce qu’il s’est laissé duper par cette rhétorique manipulatrice et unilatérale. La russophobie est devenue un angle mort politique pour les Britanniques, créé par leurs dirigeants pour contrarier fanatiquement la Russie à chaque tournant.