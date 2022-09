Les politiciens britanniques s’unissent pour rendre hommage à la reine alors que la Grande-Bretagne pleure

LONDRES (AP) – Les politiciens britanniques de tous les horizons politiques unis dans la douleur jeudi à la mort de la reine Elizabeth II, un décès qui a mis un terme à la politique habituellement agitée du pays.

La mort de la reine à 96 ans sera marquée par 10 jours de deuil national, aboutissant à des funérailles nationales pour le monarque.

Les fonctions gouvernementales essentielles continueront, mais une grande partie des affaires courantes de la politique seront mises en pause. Le Parlement est susceptible de siéger pour une session spéciale d’hommages.

La nouvelle Première ministre Liz Truss, qui a été informée de la nouvelle environ 90 minutes avant qu’elle ne soit rendue publique, a déclaré que le pays était “dévasté” par la mort du monarque jeudi, l’appelant “le rocher sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite”.

“Nous sommes maintenant une nation moderne, prospère et dynamique”, a déclaré Truss devant sa résidence du 10 Downing St. à Londres. « Contre vents et marées, la reine Elizabeth II nous a fourni la stabilité et la force dont nous avions besoin.

“Elle était l’esprit même de la Grande-Bretagne – et cet esprit perdurera”, a déclaré Truss.

Elle a terminé sa déclaration par des mots qu’aucun dirigeant britannique n’a prononcés depuis 70 ans : “Dieu sauve le roi”.

Truss a été nommé par la reine à peine 48 heures plus tôt au château de Balmoral en Écosse, devenant le 15e Premier ministre à servir pendant le règne d’Elizabeth. La reine est décédée à Balmoral jeudi après-midi après 70 ans sur le trône.

Le drapeau Union Jack au sommet de la résidence du Premier ministre a été abaissé en berne après l’annonce de la mort du monarque.

Le prédécesseur de Truss, Boris Johnson, a déclaré “c’est le jour le plus triste de notre pays”.

Il a déclaré que le décès du seul monarque que la plupart des Britanniques aient jamais connu provoquerait “un sentiment de perte profond et personnel – bien plus intense, peut-être, que prévu”.

Mais Johnson a déclaré que son héritier, le roi Charles III, âgé de 73 ans, “rendrait amplement justice à son héritage”.

Le chef du Parti travailliste de l’opposition, Keir Starmer, a également rendu hommage à un monarque constitutionnel qui, selon lui, était “au-dessus des affrontements politiques”.

« Elle n’a pas défendu ce pour quoi la nation s’est battue, mais ce sur quoi elle s’est mise d’accord. Alors que la Grande-Bretagne changeait rapidement autour d’elle, ce dévouement est devenu le point d’arrêt de notre monde tournant », a-t-il déclaré. “Alors que notre grande ère élisabéthaine touche à sa fin, nous honorerons la mémoire de feu la reine en gardant vivantes les valeurs de service public qu’elle incarnait.”

Jill Lawless, l’Associated Press