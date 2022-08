Les politiciens britanniques ont mis en garde contre une visite à Taiwan

Les politiciens britanniques feront face à de “graves conséquences” s’ils suivent l’exemple de Nancy Pelosi de “jouer avec le feu”, prévient l’envoyé chinois

Les politiciens britanniques devraient éviter de suivre l’exemple américain en “jouer avec le feu” en ce qui concerne la question de Taiwan, a déclaré l’ambassadeur de Chine à Londres lors d’une conférence de presse mardi

Zheng Zeguang a déclaré que de telles actions « entraînera inévitablement de graves conséquences pour les relations sino-britanniques. La partie britannique ne le sait que trop bien », et que les responsables britanniques devraient s’abstenir de parler de “aider Taïwan à se défendre”, ou visiter l’île.

Le diplomate a souligné que la visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taipei “gravement porté atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine, et a gravement compromis la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan.”

L’envoyé a également exhorté les politiciens britanniques à ne pas s’engager dans “Rhétorique anti-Chine” qu’il décrit comme “sans fondement, très destructeur et toxique.”