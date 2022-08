“La Russie gagnerait” si le public était autorisé à changer d’humeur à propos de l’Ukraine, selon le magazine

L’inquiétude du public face aux sanctions contre Moscou pourrait propulser les politiciens pro-russes au pouvoir dans les pays occidentaux, a déclaré l’écrivain tchèque Josef Bouska dans un article d’opinion pour le magazine Spectator.

Le soutien à la répression de l’offensive de Moscou en Ukraine par des moyens économiques a diminué dans l’UE ces derniers mois, car “les sondages d’opinion révèlent que les prix de l’énergie effraient plus de gens que les armes nucléaires russes”, Bouska l’a souligné dans son article de lundi.

Au cas où le conflit se poursuivrait pendant l’hiver – et Moscou semble être prêt pour cela – “la hausse du coût de la vie va encore réduire l’enthousiasme pro-ukrainien en Occident”, il a écrit.

Cependant, un “un risque encore plus grand se profile à l’horizon”, ce serait la Russie mettant fin au conflit, proclamant sa victoire et fortifiant ses gains territoriaux dans le sud-est de l’Ukraine, a souligné Bouska.

“L’Ukraine ne pourrait jamais accepter une telle issue” et pour cette raison “l’image publique du conflit pourrait alors se transformer rapidement, la propagande russe présentant les Ukrainiens comme des fauteurs de guerre sabotant les efforts de paix du Kremlin”, il expliqua.

Si cela est permis “Avant que le public occidental n’accepte que les sanctions contre les ressources russes existent pour notre propre bien, rien ne les convaincra de continuer à sacrifier de l’argent et du confort pour soutenir l’Ukraine”, dit l’écrivain.

« Les gouvernements seront confrontés à une pression croissante pour « normaliser » les relations avec la Russie. Ceux qui résistent pourraient être remplacés par des politiciens favorables au Kremlin… En bref, la Russie gagnerait », il a averti.

Selon l’auteur, les tentatives de certains politiciens occidentaux de présenter la hausse du coût de la vie comme un sacrifice nécessaire pour la liberté de l’Ukraine ont été un “recette infaillible pour les ennuis.”

Pas plus tard que la semaine dernière, le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, a déclaré que “Le public doit être prêt à payer le prix du soutien à l’Ukraine et de la préservation de l’unité de l’UE.” Il a insisté pour que “ces choses ne sont pas gratuites,” quelque chose que Bruxelles devrait expliquer aux citoyens européens, ajoutant que le bloc était “en guerre.”

Bouska, a suggéré que les dirigeants occidentaux fassent plus d’efforts pour expliquer que la Russie est devenue “une nation sans ambiguïté hostile” et cela “rester à sa merci signifie une menace massive pour la sécurité nationale de chaque démocratie européenne.”

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.