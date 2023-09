Les politiciens américains veulent entendre le député Michael Chong sur les menaces de la Chine

Le député Michael Chong est sur le point de comparaître dans un lieu unique pour un homme politique de l’opposition : une audience au Congrès des États-Unis.

Les législateurs américains qui étudient l’ingérence étrangère de la Chine se sont intéressés au cas de Chong et l’ont invité à témoigner. Il a accepté de comparaître devant la commission exécutive du Congrès sur la Chine le 12 septembre.

Les membres du comité ont contacté le conservateur de l’Ontario après avoir lu des informations dans les médias selon lesquelles sa famille était la cible de Pékin.

« Ce n’est pas un phénomène quotidien », a déclaré Chong à propos de son prochain témoignage.

« Le message que je veux transmettre est que la répression transnationale exercée par des États autoritaires comme [China] ce qui se passe au Canada, comme dans d’autres démocraties; que cela n’affecte pas seulement des individus comme moi, mais des centaines, voire des milliers de Canadiens à travers le pays qui souffrent en silence et dont les cas ne font pas la une des journaux », a-t-il déclaré à CBC News.

« [I’ll testify] que nous devons travailler plus étroitement ensemble en tant que démocraties partageant les mêmes idées », a-t-il déclaré.

Chong dit il a reçu des menaces lié à ses critiques du gouvernement autoritaire de Pékin, en particulier de ses abus contre la minorité ouïghoure.

En outre, les efforts chinois pour recueillir des informations sur les proches de Chong à l’étranger ont abouti à un Enquête de la GRC et le Canada expulsion de un diplomate chinois.

C’est le genre de questions examinées par la commission du Congrès américain, qui milite en faveur de nouvelles politiques pour lutter contre la coercition transfrontalière exercée par les autorités chinoises.

« En plus des violations flagrantes des droits de l’homme à l’intérieur des frontières chinoises, les autorités chinoises s’impliquent de plus en plus dans d’autres pays pour faire taire les critiques et renforcer le contrôle », a écrit la commission dans son communiqué. son dernier rapport annuel.

Le cas de Chong a retenu l’attention du comité au printemps dernier.

À l’époque, Chong avait exprimé sa frustration de n’avoir jamais été informé d’une évaluation des renseignements de 2021 qui mettait en évidence des risques pour sa famille en Chine.

Le sénateur américain Todd Young s’entretient avec le sénateur Marco Rubio lors d’une session de la commission exécutive du Congrès sur la Chine, le 17 septembre 2019, à Washington. La commission a été créée en 2000, dans le cadre d’un projet de loi historique qui normalisait les relations commerciales entre les États-Unis et la Chine. (Jacquelyn Martin/Associated Press)

Cette nouvelle a été rapportée pour la première fois par le Globe and Mail en mai. Le le prochain jour les détails ont été partagés avec Chong par le chef du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS).

L’intérêt politique américain a été éveillé par la couverture médiatique américaine, qui a fait rapport sur Efforts du gouvernement chinois contre certains politiciens canadiens, dont Chong et l’ancien député conservateur Kenny Chiu.

Cela survient au milieu d’un regain d’attention pour les questions liées à la Chine à Washington. Plusieurs commissions tiennent des auditions sur les menaces potentielles à l’économie, à la sécurité et aux droits de l’homme émanant de Pékin.

Il y a un comité spécial à la Chambre des représentants d dédié aux questions chinoises et un flot de projets de loi visant à contrer les prétendues menaces.

Mais le comité spécifique qui accueillera Chong a des origines plus anciennes. C’était créé en 2000 dans le cadre d’un projet de loi historique qui relations commerciales normalisées entre les États-Unis et la Chine ce que certains hommes politiques américains vouloir à inverse . Le comité suit l’évolution des droits de l’homme et produit rapport annuel .

Sa composition provient de différents quartiers de Washington – avec des membres du Sénat, d’autres de la Chambre des représentants et d’autres nommés par le président.

Son dernier rapport annuel comprend une section sur la répression transnationale. Il fait la chronique du harcèlement en ligne et en personne contre les détracteurs de Pékin, des menaces contre leurs proches et des efforts visant à contraindre les citoyens chinois à retourner en Chine, qui font désormais l’objet de critiques. plusieurs affaires pénales aux Etats-Unis

La Chine « a poursuivi une campagne pluriannuelle de répression transnationale contre les critiques, les Ouïghours et d’autres, pour étouffer les critiques et renforcer le contrôle sur les communautés d’émigrants et de la diaspora », indique le rapport de 364 pages.

« Certains observateurs et victimes ont fait état d’un traumatisme émotionnel durable ou d’un effet dissuasif sous forme d’autocensure. »

Chong a déclaré à CBC News qu’il avait l’intention d’assister à l’audience en personne. Il a également l’intention de s’entretenir avec des responsables de l’ambassade du Canada à Washington avant sa comparution.

Parmi les autres témoins attendus le 12 septembre figurent le militant ouïghour Rushan Abbas, dont la propre sœur a été internée dans la région du Xinjiang ; et Laura Harth, dont le groupe a fait la chronique commissariats de police chinois extraterritoriaux y compris dans Canada .

Il y a un contexte législatif en jeu.

Plusieurs membres des deux partis américains sont faire pression pour une loi qui ciblerait la répression transnationale avec de nouveaux pénalités et rapports exigences.

Contrairement au Canada, les États-Unis disposent déjà d’un registre d’agents étrangers. Aux États-Unis, les citoyens risquent la prison s’ils ne déclarent pas qu’ils travaillent pour un gouvernement étranger. Ce registre a été utilisé pour arrêter des suspects accusés de diriger un soi-disant Commissariat de police chinois à Manhattan.

Ottawa dit que c’est considérant créer un tel registre.

Chong affirme que les démocraties peuvent toutes apprendre les unes des autres. Il affirme que le Canada, pour sa part, a besoin de son propre registre des agents étrangers, doit cibler de manière plus agressive les produits fabriqués par le travail forcé et arrêter les personnes qui contraignent les expatriés chinois à retourner en Chine.