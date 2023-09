Les policiers qui ont tué Elijah McClain vont entamer leur procès

Les flics qui tuent des gens en dehors des véritables postes d’autodéfense méritent les conséquences les plus sévères autorisées par la loi.

Elijah McClain a perdu la vie en 2019 aux mains de quelques policiers et de quelques ambulanciers paramédicaux dans un incident qui n’aurait jamais dû se terminer par sa mort. Il a été arrêté par deux garçons en bleu nommés Randy Roedema et Jason Rosenblatt parce qu’il « avait l’air suspect » alors qu’il portait un masque. Un match de lutte s’est ensuivi alors que McClain a déclaré son innocence et les ambulanciers arrivés sur les lieux ont jugé prudent de lui injecter de la kétamine pour lui donner un sédatif. Quelques jours plus tard, Elijah McClain était mort.

La nouvelle de ce meurtre inutile a déclenché des protestations partout aux États-Unis et, au cours de l’été 2020, le nom d’Elijah a été crié par des millions d’autres personnes indignées par le meurtre de George Floyd par la police.

Selon KDVR, le procès visant à déterminer si Roedema et Rosenblatt sont coupables ou non d’agression et d’homicide involontaire. Nous ne savons pas comment un être humain décent peut en décider autrement, mais la sélection du jury a commencé aujourd’hui et se poursuivra demain pour trouver douze personnes capables de prendre correctement en compte toutes les preuves et de rendre une décision qui, espérons-le, aidera la famille d’Elijah, en particulier sa mère Sheneen. McClain, commence vraiment le processus de guérison.

Actuellement, Roedema a été suspendu sans solde, et Rosenblatt, l’officier qui a pris contact pour la première fois avec McClain, a déjà été licencié de son poste, non pas pour le meurtre lui-même, mais pour s’être moqué de l’étranglement utilisé.