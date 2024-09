Les policiers qui ont battu Tyre Nichols n’ont pas suivi la formation de la police, témoigne un lieutenant

MEMPHIS, Tennessee — Trois anciens officiers accusés d’avoir battu à mort Pneu Nichols ne se sont pas conformés aux politiques de formation du département de police de Memphis lorsqu’ils frappé, donné des coups de pied et des coups de poing l’automobiliste de 29 ans avec une matraque après un contrôle routier en janvier 2023, a témoigné jeudi un lieutenant de police.

Le lieutenant Larnce Wright a témoigné lors du procès fédéral de Tadarrius Bean, Demetrius Haley et Justin Smith, qui a débuté lundi.

Jeudi également, les jurés ont visionné pour la première fois des images de Nichols battu par une caméra de police et des caméras corporelles. Wright a formé les trois hommes et leurs deux anciens collègues, Emmitt Martin et Desmond Mills Jr., qui ont déjà plaidé coupables de violations des droits civiques dans cette affaire.

RowVaughn Wells, la mère de Nichols, a quitté la salle d’audience lorsque la vidéo violente et pleine d’insultes a été diffusée. Elle a déclaré qu’elle n’avait regardé aucune des vidéos de l’agression depuis leur publication l’année dernière.

Sur les images prises par la caméra corporelle, on peut entendre les policiers donner à Nichols des ordres répétés tels que « donne-moi tes mains » et « couche-toi », tout en proférant des menaces telles que « je vais te matraquer comme un dingue ». Nichols était au sol, les policiers lui tenant les bras, pendant une grande partie de la vidéo.

La procureure Kathryn Gilbert a demandé à plusieurs reprises à Wright si les policiers respectaient les politiques et la formation du département pendant le passage à tabac.

« Non, madame », a répondu Wright, ajoutant que d’autres policiers « auraient dû intervenir » pour mettre fin aux coups. Wright a déclaré qu’un policier a le devoir d’intervenir physiquement ou d’appeler un superviseur sur les lieux s’il voit un autre policier utiliser plus de force que nécessaire.

Le lieutenant a déclaré que les officiers auraient dû utiliser des clés de bras, des clés de poignet et d’autres tactiques de mains douces pour menotter Nichols, plutôt que de le frapper à coups de poing, de pied et de matraque.

« Ce n’était pas nécessaire si l’objectif était de le menotter », a déclaré Wright.

Wright a également noté que les officiers n’arrêtaient pas d’ordonner à Nichols de leur donner ses mains, alors qu’ils les avaient déjà, et qu’ils continuaient à le frapper alors que Nichols ne représentait pas une menace.

« Je ne comprends pas l’ordre « donne-moi tes mains », alors qu’ils avaient déjà les siennes », a déclaré Wright.

Wright a déclaré que les policiers sont formés à n’utiliser que la force nécessaire pour placer une personne en garde à vue en toute sécurité, et à n’utiliser que la force utilisée par cette personne. Wright a ajouté que la police ne peut pas utiliser la force comme punition.

Un procureur a déclaré mercredi que les officiers punissaient Nichols pour avoir fui un contrôle routier et pour être restés là pendant les minutes « cruciales » où le cœur de Nichols s’est arrêté, alors qu’ils auraient pu l’aider.

Le témoignage de Wright devait se poursuivre après une pause déjeuner jeudi, mais le juge de district américain Mark Norris a annulé le reste des procédures de la journée en raison de la pluie continue et des inquiétudes concernant l’augmentation des vents provenant des restes de L’ouragan Francine.

Bean, Haley et Smith ont plaidé non coupables des accusations selon lesquelles ils ont privé Nichols de ses droits par un usage excessif de la force et un manque d’intervention, et ont fait obstruction à la justice en subornant des témoins. Martin et Mills, qui ont plaidé coupables, devraient témoigner pour les procureurs.

Nichols, qui était noir, est décédé le 10 janvier 2023, trois jours après le passage à tabac. Vidéo de la police La vidéo montre les cinq policiers accusés, qui sont également noirs, en train de frapper Nichols alors qu’il appelle sa mère à un pâté de maisons de chez elle. La vidéo montre également les policiers qui se déplacent et discutent pendant que Nichols se débat avec ses blessures.

Rachael Love, une infirmière praticienne, a témoigné mercredi que Nichols n’avait pas eu de pouls pendant 25 minutes jusqu’à ce qu’il soit rétabli à l’hôpital.

Un rapport d’autopsie révèle que Nichols est mort des suites de coups à la tête et que la cause du décès est un homicide. Le rapport décrit des lésions cérébrales, des coupures et des contusions sur la tête et d’autres zones.

Les cinq officiers appartenaient à l’équipe de répression du crime Scorpion Unit, aujourd’hui dissoute, et ont été licenciés pour avoir violé les politiques du département de police de Memphis.

Ils ont également été accusés de meurtre au deuxième degré devant un tribunal d’État, où ils ont plaidé non coupable, même si Mills et Martin devraient changer de plaidoyer. La date du procès devant le tribunal d’État n’a pas encore été fixée.

Wells a déclaré aux journalistes mercredi qu’elle espérait que son fils serait reconnu coupable à trois reprises et que le monde sache que son fils « n’était pas le criminel qu’ils essayaient de faire passer pour lui ».

___

Le journaliste de l’Associated Press Jonathan Mattise a contribué à cet article depuis Nashville, Tennessee.