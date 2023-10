Les policiers ont été invités à lancer un livre sur les manifestants anti-israéliens, craignant que des milliers de personnes ne descendent dans les rues du Royaume-Uni ce week-end

Les COPS ont reçu aujourd’hui de nouvelles directives sur la manière de contrôler les manifestations anti-israéliennes – alors que des milliers de personnes craignent que des milliers de personnes ne complotent pour descendre à Whitehall ce week-end.

Ce matin, le Premier ministre a convoqué les chefs de police au numéro 10 alors qu’il ordonnait un financement d’urgence de 3 millions de livres sterling pour protéger les écoles et synagogues juives en Grande-Bretagne.

Rishi Sunak a organisé aujourd’hui une table ronde au n°10 avec des ministres, des représentants de la communauté juive et des chefs de police Crédit : AP

Le Premier ministre a ordonné un financement d’urgence de 3 millions de livres sterling pour protéger les écoles et synagogues juives Crédit : Getty

M. Sunak a déclaré aux policiers qu’ils avaient tout son soutien pour lancer le livre à quiconque glorifie le terrorisme – dans un contexte d’augmentation de 400 pour cent des attaques antisémites la semaine dernière.

L’inquiétude grandissante est survenue lorsque le fondateur du groupe terroriste Hamas a appelé à ce que vendredi soit une journée mondiale de colère contre les partisans d’Israël, où qu’ils se trouvent dans le monde.

Le méchant Khalid Mashal a appelé à un Jihad mondial contre les Juifs du monde entier le 13 octobre, ainsi qu’à une « invasion » de cet État du Moyen-Orient en difficulté.

Le Premier ministre a averti que l’attaque de la semaine dernière en Israël était désormais la troisième atrocité terroriste la plus grave depuis les années 1970, et que les réactions négatives risquaient de se propager dans les rues de Grande-Bretagne.

L’annonce d’aujourd’hui porte le financement total de la subvention de protection et de sécurité de la communauté juive à 18 millions de livres sterling pour 2023-2024.

Le Community Security Trust (CST) travaille en étroite collaboration avec la police pour sécuriser les bâtiments et les événements de la communauté juive.

Les représentants du CST ont rencontré la police et le ministre de l’Intérieur ce matin, après que 139 attaques antisémites se soient produites au Royaume-Uni en seulement cinq jours.

S’exprimant après l’événement, M. Sunak a déclaré : « Dans des moments comme celui-ci, lorsque le peuple juif est attaqué dans son pays, les Juifs du monde entier peuvent se sentir moins en sécurité.

« C’est pourquoi nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger le peuple juif partout dans notre pays. Si quelque chose fait obstacle à la sécurité de la communauté juive, nous y remédierons. Vous avez notre soutien total.

Le ministre de l’Intérieur, le procureur général et le ministre de la Police ont également élaboré de nouvelles directives pour les « manifestations provocatrices » des manifestants pro-palestiniens et du Hamas soutenant les manifestants.

Hier soir, le numéro 10 a déclaré : « En réfléchissant aux scènes pénibles que nous avons vues en ligne et dans les rues britanniques la semaine dernière, le Premier ministre a demandé aux chefs de police de veiller à ce qu’une approche cohérente et claire soit adoptée pour lutter contre les crimes de haine, contrôler les manifestations et protéger les Juifs. communautés.

« Il a souligné que la police bénéficie du soutien total du gouvernement pour garantir que toute glorification du terrorisme soit réprimée avec toute la force de la loi. »

Le Collège de police et le Conseil national des chefs de police informeront tous les commandants de police des cris antisémites et de l’utilisation de masques lors des manifestations de ce week-end.

Suella Braverman a demandé aux chefs de police d’utiliser leurs pouvoirs existants pour empêcher toute manifestation bloquant l’accès aux bâtiments de la communauté juive – ou à l’ambassade d’Israël à Kensington, à l’ouest de Londres.

Elle a déclaré : « Ce terrorisme est une attaque contre toutes nos valeurs. Chaque fois qu’Israël est attaqué, les gens utilisent les mesures défensives israéliennes légitimes comme excuse pour attiser la haine contre les Juifs britanniques. Le Royaume-Uni se tient sans équivoque aux côtés d’Israël.

« J’ai dit clairement aux chefs de police d’Angleterre et du Pays de Galles qu’il ne pouvait y avoir de tolérance zéro à l’égard de l’antisémitisme et qu’ils devaient agir immédiatement pour réprimer toute criminalité – à la fois dans nos rues et en ligne.

Le directeur général du CST, Mark Gardner, a ajouté : « Nous sommes reconnaissants au gouvernement d’avoir fourni un financement supplémentaire pour les gardes de sécurité dans les bâtiments de la communauté juive, à la suite de l’horrible attaque terroriste du Hamas contre Israël. »

Cela survient alors que demain les écoles juives d’Amsterdam fermeront leurs portes en raison de craintes pour la sécurité.

Et en Grande-Bretagne, la secrétaire à l’Éducation, Gillian Keegan, a lu l’acte anti-émeute aux recteurs d’université, au milieu d’une recrudescence choquante d’abus antisémites dans les universités britanniques.

Dans une lettre adressée aux directeurs de l’enseignement supérieur, elle a déclaré : « Nous vous demandons d’agir rapidement et de manière appropriée si vous avez connaissance d’un abus, d’un harcèlement ou d’une discrimination antisémite.

« Nous vous demandons également de prêter une attention particulière à toute invitation émise par le personnel ou les étudiants de votre établissement à des conférenciers sur ce sujet afin de garantir que de tels événements ne constituent pas une plateforme pour des discours illégaux. »

Aujourd’hui, la fureur continue de croître contre la BBC qui refuse de qualifier le Hamas d’organisation terroriste.

Noah Abrahams, un journaliste sportif juif de 22 ans travaillant pour la chaîne, a démissionné à cause de cette question.

Il a déclaré à TalkTV : « Je viens de prendre une décision vraiment monumentale en matière de carrière et de vie.

« J’ai une morale et je m’y tiens.

« Je pense que le refus de la BBC d’utiliser la terminologie correcte est injustifiable. »

Parallèlement, plus tôt dans la journée, au palais de Buckingham, le roi Charles a rencontré le grand rabbin du Royaume-Uni pour lui offrir soutien et solidarité.

Les deux hommes ont discuté des moyens de soutenir l’harmonie interconfessionnelle au Royaume-Uni et de l’espoir continu qu’une voie vers la paix puisse être trouvée au niveau international.

Le grand rabbin a également rencontré le patron du parti travailliste Sir Keir Starmer, qui a offert son « soutien indéfectible à la communauté juive du Royaume-Uni et de l’État d’Israël ».