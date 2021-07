Les policiers enregistrent la déclaration de Shilpa Shetty dans une affaire porno contre son mari Raj Kundra | Nouvelles des gens

Bombay: Après avoir arrêté son mari et homme d’affaires Raj Kundra dans une affaire de production et de distribution présumées de films pornographiques via des applications, la police de Mumbai a enregistré vendredi la déclaration de l’acteur de Bollywood Shilpa Shetty, a déclaré un responsable.

La déclaration de Shetty a été enregistrée chez elle dans la banlieue de Juhu dans l’après-midi, a-t-il déclaré.

La branche criminelle de la police de Mumbai a également effectué une perquisition dans la maison et saisi un ordinateur portable, a ajouté le responsable.

Comme Shetty était directrice de Viaan Industries, la société de Kundra, la police a décidé de l’interroger, a-t-il déclaré, ajoutant qu’elle avait ensuite démissionné de son poste. Plus tôt dans la journée, un tribunal a prolongé la garde à vue de Kundra jusqu’au 27 juillet. Il a été arrêté dans cette affaire le 19 juillet.