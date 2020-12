Les agents de police ont exprimé leurs inquiétudes qu’un nouveau programme pilote permettant aux magasins de signaler les crimes rendrait « trop facile » l’enregistrement des infractions, a révélé un commissaire de police.

Katy Bourne, commissaire de la police et de la criminalité du Sussex, a lancé un programme pilote pour permettre aux magasins de signaler les crimes plus facilement après avoir découvert que 8% seulement des infractions commises dans les magasins sont signalées à la police.

Une enquête menée auprès de plus de 100 entreprises a révélé le nombre choquant de crimes non signalés, notamment les vols, la violence et les incidents d’ordre public.

Mais elle a raconté comment le stratagème avait été accueilli avec scepticisme par certains officiers, car il pourrait entraîner une énorme augmentation des rapports sur la criminalité.

Elle a ajouté que cela ne la rendrait probablement pas populaire auprès des «officiers supérieurs».

La commerçante Pratibha Paleja, 63 ans, a raconté comment elle avait été agressée à plusieurs reprises par des clients

« Certains officiers craignent que si nous permettons aux magasins et aux points de vente au détail de signaler des délits très facilement, la police devra y faire face », a déclaré le commissaire.

« Si vous constatez une augmentation massive, sachant qu’ils font face à des niveaux de criminalité pré-covid et surveillent les réglementations de verrouillage, toute augmentation ailleurs des crimes enregistrés signifie qu’ils doivent y faire face et ne peuvent pas ignorer les preuves.

«Cela se produit dans tout le pays, mais seulement huit pour cent des crimes sont signalés. Le verrouillage a rendu les achats beaucoup plus stressants et avec la réouverture des magasins, nous devons faire attention.

«De nombreuses agressions et menaces se produisent lorsqu’un client est mis au défi pour avoir commis un vol.

«Nous devons savoir quel est le volume de ce crime et ce qui se passe là-bas. C’est un peu comme la violence domestique et le crime au couteau que nous avons fait campagne pour que les gens dénoncent.

« Au départ, il y avait des inquiétudes lorsqu’il y avait une énorme augmentation de l’enregistrement du crime, mais nous le comprenons mieux.

«Si quelqu’un a été terrifié et menacé par un voleur qui ne vole qu’un paquet de biscuits, c’est toujours très important.

« Ce n’est pas la valeur des marchandises – nous avons besoin de cette conversation avec toutes nos forces dont elles ont besoin pour réévaluer la façon dont nous gérons cela.

«Et cela peut être lié au crime organisé, à la toxicomanie et peut être une porte d’entrée vers des crimes plus graves. Cela ne me rendra probablement pas populaire auprès des officiers supérieurs à travers le pays

Le programme pilote verra 20 magasins Co-op liés à la base de données de signalement de la criminalité de la police du Sussex via la solution nationale contre la criminalité commerciale, ce qui signifie qu’une équipe dédiée d’agents recevra les rapports au fur et à mesure qu’ils sont rédigés par des employés de magasin.

Cela intervient alors qu’une étude publiée le mois dernier par le syndicat USDAW a révélé que 57% du personnel des magasins ont déclaré avoir été menacés par un client au cours des six derniers mois, tandis que 76% ont déclaré que les abus étaient pires que la normale pendant la pandémie.

Mme Bourne, responsable nationale de la criminalité au détail, a également averti que l’ouverture de magasins la semaine prochaine pourrait voir les commerçants et le personnel de vente au détail faire face à une vague de criminalité sans précédent à l’approche de Noël.

Elle a lancé une campagne pour sensibiliser les acheteurs à la considération des employés des magasins.

La commerçante Pratibha Paleja, 63 ans, de Hastings, a raconté qu’elle avait été agressée à plusieurs reprises par des clients et par ceux qu’elle avait surpris en train de voler dans son magasin du coin.

«J’ai eu le poignet cassé, j’ai été maltraité. Voleurs à l’étalage, drogués, ivrognes, c’est un problème depuis un certain temps et ça ne va pas mieux », a ajouté Mme Paleja.

« J’ai téléphoné à la police après avoir attrapé des gens en train de voler et ils refusent simplement de venir dire que les voleurs partiront. Cela doit changer.