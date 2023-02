Les policiers agissent-ils vraiment comme Happy Valley ? Norton sur votre vie

Dimanche soir, le sergent Catherine Cawood s’est dirigé vers un coucher de soleil himalayen, laissant dans son sillage la mort, le carnage et certains des éloges les plus fous que vous ayez jamais lus dans les journaux.

“Happy Valley”, a affirmé un écrivain, qui n’a pas beaucoup regardé la télé, “était la meilleure émission de tous les temps”. Ce qui n’était pas le cas.

Le sergent Catherine Cawood s'est dirigé vers un coucher de soleil himalayen dimanche soir alors que Happy Valley se terminait

Tommy Lee Royce de James Norton a pris feu à la fin de l'épisode

“Happy Valley”, a déclaré quelqu’un d’autre, offrant un peu plus de perspective, “était le plus grand drame policier de tous les temps.”

Ce qui n’était toujours pas le cas.

Le plus fou du lot, cependant, est inévitablement venu de The Guardian, qui avait chargé l’ancien policier senior du Met Dal Babu de développer le thème suivant: “Happy Valley montre comment la police devrait être exercée.”

Vraiment?

C’est une nouvelle alarmante si c’est le cas, parce que le plod fictif du Yorkshire n’a pas envoyé d’hélicoptère lorsque le psychopathe meurtrier Tommy Lee Royce était en liberté, la photo qu’ils ont publiée à la presse semblait avoir été prise à ses débuts à Grantchester et là n’y avait pas de gardes armés placés à l’extérieur de la maison Hebden Bridge de Cawood.

Il n’y en aurait pas eu non plus dans la vraie vie, jusqu’à ce que le fugitif envoie un tweet transphobe.

La conclusion inévitable de tous les propos égoïstes de Dal, cependant, était que la série BBC1 avait montré que «la diversité compte».

Eh bien, jusqu’à un certain point, Dal, je suppose.

Ce point étant la vérité très évidente que l’écrivain Sally Wainwright ne veut pas ou est totalement incapable d’écrire des personnages masculins importants, qui ont presque tous fini par mourir ou en état d’arrestation dans la finale de Happy Valley.

Du reste? Neil, Rhys, Nev, Daniel et Richard ont simplement disparu dans la morosité du Yorkshire tandis que le pauvre vieux DSU Andy Shepherd secouait sa vieille tête d’homme stupide devant l’éclat de Cawood, qui avait également résolu le meurtre de Joanna Hepworth sur un morceau de pain grillé à l’appartement d’Alison Garrs.

Et puis, bien sûr, il y a Tommy Lee Royce lui-même, qui représente mon plus gros boeuf avec Happy Valley.

Parce que, comme le disent les méchants et les croque-mitaines de la télévision, il était juste un peu nul, n’est-ce pas?

Et n’aurait eu aucun impact s’ils n’avaient pas trouvé quelqu’un d’aussi talentueux et photogénique que James Norton pour lui insuffler une sorte d’intrigue et de menace.

Même lui, cependant, n’a pas pu faire grand-chose avec la confrontation finale, où 20 minutes seul avec des albums de photos de famille et des photos de son fils Ryan ont suffi pour le transformer en une épave sentimentale sanglotante et laisser 50% des les téléspectateurs se sentent désolés pour lui.

Ce n’est pas la conclusion que vous deviez tirer, mais j’avais des pensées similaires à cause du dialogue, qui a commencé à ressembler à l’un des vieux croquis de Vic et Bob sur Living Carpets juste avant qu’il ne s’incendie.

“Va te faire foutre.” “Non, tu t’en fous.” “Salope moralisatrice.” “Va te faire foutre, crétin.” “Va te faire foutre, salope.”

Beaucoup plus de cela et vous aussi vous vous êtes peut-être mis le feu, même si cela ne devrait pas nous aveugler sur l’incroyable tour que Sally Wainwright a fait avec Happy Valley.

Les fins, comme l’ont démontré à la fois Game Of Thrones et Line Of Duty, ne sont pas faciles et ont tendance à mal tourner lorsqu’une émission a duré trop longtemps.

Mais elle, que vous pensiez que c’était un bon épisode ou non, a rassemblé tous les fils, jusqu’au graffiti “J’aime la bite” sur la voiture de Rob Hepworth.

En effet, la seule véritable indulgence — et elle était belle — était Gorkem Tekeli qui postulait pour le poste fictif d’Alien Liaison Officer.

C’est une attention aux détails inégalée nulle part ailleurs à la télévision nationale, bien que je ne pense pas un seul instant que le succès de Happy Valley profitera à nos horaires, qui deviendront probablement encore plus encombrés de psychopathes masculins blancs et de cadavres féminins.

C’est une miséricorde que Wainwright et la remarquable actrice qui a joué Cawood auront trop de travail et d’intégrité pour ramener leur plus grande création.

Mais, je vous le promets, alors même que le générique de fin roulait, tous les plus grands abrutis des documentaires télévisés pensaient la même chose : « Road To The Himalaya de Sarah Lancashire : Un voyage très personnel dans le bla et bla bla bla.

Des crétins inattendus dans la zone d’ensachage

Suzie Lee ne savait pas qu'Anne Widdecombe est la députée derrière Widdyweb

CELEBRITY Mastermind, Clive Myrie : “Comment s’appelle le canal étroit qui sépare l’île de Wight de l’Angleterre continentale ?”

Suzie Lee, de Lisburn, Irlande du Nord : “La mer d’Irlande”.

Clive Myrie: “Quel ancien député conservateur et candidat à Strictly Come Dancing appelle son site Web le Widdyweb?”

Suzie Lee : “Darcey Bussell”.

Clive Myrie : “Quel est le terme habituel de six lettres pour une fine tranche de bacon destinée à être grillée ou frite ?”

Remi Burgz : “Une dalle.”

Règles soutenues par l’Ofcom de CHANNEL 4 : “Les programmes traitant de questions de controverse politique ou industrielle ou de questions liées à la politique publique actuelle doivent être dûment impartiaux.”

Channel 4, vendredi soir, The Last Leg, Adam Hills : « Que pensons-nous des grèves ? Nous vous soutenons, n’est-ce pas ? »

Michelle de Swarte : « Ouais. David Tennant : “Bien sûr.”

Channel 4, prenant les p ** s depuis 1982.

De belles idées sportives

KRIS BOYD : “La chose la plus difficile à faire est de rester simple.”

Paul Merson : « Newcastle a eu des occasions mais pas ce que vous appelleriez de bonnes occasions. Longstaff et Wilson ont eu de bonnes chances, cependant.

Rachel Brown-Finnis: “Arsenal a montré du caractère, de la profondeur et aussi du caractère.”

Incidemment, parmi tous ses mensonges et ses évasions, Shamima Begum a déclaré mardi à BBC2 qu’elle devrait être autorisée à retourner en Grande-Bretagne pour dire aux jeunes à quel point elle était stupide de s’enfuir et de rejoindre le culte de la mort de l’EI.

Un service qu’elle rend déjà parfaitement à la vue de celle-ci pourrissant dans ce désert syrien balayé par les mouches.

Alors peut-être juste la laisser là, hé.

BARBIE AU-DELÀ DE MON KEN

JOBBIE-BOTHERING Les jumelles écossaises Alana et Lisa Macfarlane continuent d’aller là où les anges craignent de plonger sur Know Your St: Inside Our Guts de Channel 4.

Parmi les patients cette semaine figuraient le pompier Wayne, qui a déclaré que ses selles “ressemblaient à une tape”, sans préciser s’il s’agissait de Nevin ou de Jennings, et une femme sud-africaine appelée Carmel, qui a affirmé qu’elle souffrait de ballonnements et de “futs d’esprit”.

Ellie dit que son "côlon en train de se désintégrer" ne lui a laissé d'autre choix que d'avoir "un cul de Barbie"

Une condition jusqu’alors inconnue de la science médicale, jusqu’à ce que les sous-titres précisent : « Wet pets ».

Celle qui m’a vraiment sauté aux yeux et a laissé les jumeaux chercher une question de suivi décente, cependant, était une femme joyeusement provocante appelée Ellie, qui a révélé que son “côlon en désintégration” ne lui avait laissé d’autre choix que d’obtenir “une Barbie”. fesses », avant de poursuivre en expliquant:« Un cul de Barbie, c’est l’endroit où vous avez vos fesses retirées et cousues.

(Pause) . . . “Et les rencontres et tout ça?”

Eh bien, je ne peux pas commenter au nom d’autres mecs, mais Ken est d’accord parce qu’il n’a pas d’organes génitaux.

Un rappel RAPIDE que la deuxième série de Clarkson’s Farm (la soi-disant série “Ow! F ***”) arrive sur Amazon aujourd’hui.

Je déposerai une critique plus longue lorsque la chronique reviendra le 24 février, mais pensez que l’émission est si drôle, belle et éducative qu’elle devrait vous inciter à souscrire un abonnement, si vous n’en avez pas déjà un, et à l’annuler si Amazon jamais assez lâche pour laisser tomber Clarkson.

Irritations aléatoires de la télévision

CLIVE MYRIE déclarant: “Vous n’avez pas besoin d’être une célébrité pour participer au Mastermind régulier.” (Ou la version célébrité).

Josh Widdicombe de The Last Leg m’a refroidi jusqu’aux os en appelant accidentellement Angela Rayner « la vice-première ministre ».

La suggestion complètement dérangée, suscitée par le succès de Happy Valley, que la télévision souffre d’un manque de femmes policières d’âge moyen.

Et Matt Hancock, qui a quitté la politique pour poursuivre des «opportunités passionnantes», que nous découvrons maintenant, notamment s’asseoir à deux sièges de Paul Chuckle dans le public de Dancing On Ice.

Paul, tu vaux mieux que ça.

Sosie de la semaine

ON EastEnders, en phase terminale, Lola demande: «Que va-t-il se passer si je meurs. . . quand je mourrai?”

7/1 publicités Postcode Lottery, 3/1 Dancing On Ice et c’est même de l’argent pour “se reposer”.

Télévision Or

POUTINE contre l’Ouest (BBC2). La glorieuse démolition par Bill Maher d’une « révolution éveillée » sur Real Time : « Vous pensez que vous pouvez changer la réalité en lui criant dessus ? »

Des milliers de fans gallois criant Delilah, au mépris de l’ordre d’interdiction des cinglés de la WRU, aux Six Nations.

L’essai “mic drop” de Duhan van der Merwe lors de la dernière victoire de l’Ecosse sur l’Angleterre.

Et un parieur appelé Paul Stratton qui a réalisé le rêve de tout fan de football en remplaçant son équipe (Everton), lors du Big Show de Michael McIntyre.

Et n’était pas aussi horrible que Dele Alli non plus.

PENDANT CE TEMPS, lors de l’édition de vendredi de l’émission de rénovation de bâtiments Italian Job d’Amanda & Alan, Amanda Holden a déclaré: «Je ne pense pas avoir pensé aux fissures et au rendu et aux éventuels problèmes qui allaient mal se passer avec le plâtre.

“J’ai pensé, un coup de peinture, ça suffirait.”

Et je ne suis toujours pas sûr à 100 % si elle parlait de la rénovation du bâtiment ou de la coiffure et du maquillage.

Grands mensonges et délires télévisés

Le John Bishop Show, animateur : “Nicola Sturgeon est comme ce professeur de géographie qui vous plaît mais vous ne savez pas pourquoi.”

Bien que ce soit peut-être parce que vous êtes élève à la Royal Blind School d’Édimbourg.