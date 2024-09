Les polices de caractères dans les logos célèbres : 10 exemples où les polices de caractères définissent l’identité d’une marque

C’est la Semaine de la typographie chez Creative Bloq, et nous explorons tout, de l’histoire de la typographie aux forces qui façonnent l’avenir des polices. Et, bien sûr, cela signifie également explorer l’impact de la typographie sur la stratégie de marque, où les polices jouent un rôle déterminant dans la définition de l’identité de toutes sortes d’entreprises, y compris de leurs logos.

De nombreux logos célèbres utilisent des polices sur mesure, qui permettent à une marque de s’assurer un atout visuel distinctif. Mais même si ces polices sont parfois conçues de toutes pièces, même les polices d’entreprise sur mesure sont souvent des versions modifiées de polices existantes, parfois même de polices gratuites.

Dans certains cas, la modification d’une police pour un logo peut se limiter à un resserrement subtil du crénage, tandis que dans d’autres, la forme de certaines lettres peut être modifiée de manière significative. Dans certains cas, une marque peut même créer un logo en combinant des lettres de différentes polices. Ci-dessous, nous avons rassemblé 10 exemples de polices utilisées dans des logos célèbres qui montrent à quel point la bonne police peut être puissante – et comment certaines polices ont été adaptées pour convenir à des marques très différentes.

01. Le logo Google : Produit Sans

Le logo de Google utilise une modification de la police Product Sans de l’entreprise (Crédit image : Google)

Google utilise sa propre police Product Sans pour la plupart de ses besoins typographiques, et le logo de Google ne fait pas exception, même si la police a été légèrement modifiée. Les courbes douces lui confèrent une sensation conviviale et accessible mais équilibrée, et les lignes épurées reflètent l’objectif de Google en matière de simplicité et d’accessibilité dans sa conception d’interface utilisateur et d’expérience utilisateur centrée sur l’utilisateur. Product Sans est également utilisé pour le logo de la société mère de Google, Alphabet. J’ai cependant de mauvaises nouvelles si vous souhaitez utiliser Product Sans dans vos propres projets. Google est propriétaire de la police et n’autorise son utilisation que pour les produits Google.

02. Le logo de la BBC : BBC Reith

La BBC utilise désormais une police sur mesure, mais utilisait auparavant Gill Sans pour son logo (Crédit photo : BBC)

Le logo actuel de la BBC arbore également une police sans empattement sur mesure. La famille de polices BBC Reith porte le nom du fondateur de la chaîne, John Reith, et a été introduite en 2021. Mais la police était étroitement basée sur le logo précédent de la BBC, qui utilisait Gill Sans, une police humaniste conçue par Eric Gill et publiée pour la première fois par Monotype en 1928.

Gill Sans a été adopté pour le logo de la BBC en 1997 pour donner un sentiment d’autorité solide et de fiabilité intemporelle tout en éliminant certains des problèmes du logo précédent, notamment la nécessité d’un anticrénelage lorsqu’il est utilisé dans de petites tailles. Sa flexibilité le rend idéal pour une utilisation dans des variations infinies pour différentes marques, services et chaînes.

Le Benetton Sans de Benetton s’inspire également de Gill Sans, tandis que John Lewis et Tommy Hilfiger ont également basé leurs logos sur cette police. Et à l’opposé de cette esthétique épurée, le logo de Toy Story semble être largement basé sur Gill Sans Heavy Bold, soulignant à quel point cette police peut être polyvalente !

03. Le logo Nike : Futura Bold

Futura est un sans serif polyvalent qui a inspiré de nombreuses conceptions de logo (Crédit image : Nike)

Le logo Nike est si reconnaissable que le swoosh emblématique est souvent utilisé seul. Mais lorsque la marque utilise une police, il s’agit généralement de Futura Bold Condensed Oblique. Les formes géométriques audacieuses de cette police ont un impact important, tandis que l’inclinaison amplifie le dynamisme du swoosh, transmettant un message de vitesse et d’athlétisme.

Comme Helvetica, que nous verrons bientôt, Futura a été utilisé comme base pour de très nombreuses polices de caractères de marques sur mesure avec des modifications plus ou moins importantes, d’Absolut Vodka à Volkswagen. Supreme a créé une entreprise en apposant son nom sur des sweats à capuche en utilisant une variante oblique lourde de Futura en blanc sur un rectangle rouge.

04. Le logo Microsoft : Segoe

Microsoft utilise beaucoup Segoe (Crédit image : Microsoft)

Conçue par Steve Matteson pour Monotype, Segoe est désormais une marque déposée de Microsoft. Avec la sous-famille Segoe UI, elle est utilisée pour tout, du logo Microsoft aux communications de marque et comme police par défaut du système d’exploitation dans divers produits Microsoft.

Adoptant une approche humaniste, la police a été conçue pour être conviviale sur une large gamme de graisses. Le crénage semble avoir été légèrement resserré pour le logo. L’aspect propre et lisible du logo est très, très différent de celui du logo Microsoft en 1980. Contrairement à Product Sans de Google, Segoe UI est disponible pour tout le monde et est installé dans les produits Microsoft comme Word.

05. Le logo de Vogue : Didot

Le logo de Vogue rappelle les polices de caractères classiques Didone de la fin du XVIIIe siècle (Crédit photo : Condé Nast)

La typographie est omniprésente dans le logo de Vogue, qui semble distinctif malgré l’absence de couleur ou d’autres éléments visuels. Et pourtant, il ne s’agit pas d’une police de caractères sur mesure. Depuis 1955, le magazine utilise Didot, une police numérique basée sur le travail de la famille typographe française du même nom à la fin du XVIIIe siècle.

En règle générale, Didot peut être difficile à utiliser numériquement en raison de la différence entre les verticales plus épaisses et plus fines, ce qui nécessite souvent un dimensionnement optique, mais sa sensation raffinée et élégante est parfaite pour l’identité de Vogue et pour l’image de marque de la mode en général – il est également utilisé dans le logo de Zara (avec un crénage très important !) Linotype Didot d’Adrian Frutiger est disponible sous MacOS.

06. Logo The North Face : Helvetica

Le logo de The North Face utilise l’une des polices de caractères les plus populaires au monde (Crédit photo : The North Face)

Nous avons déjà mentionné Futura, mais le roi absolu des polices sans serif pour la conception de logos est Helvetica. Elle est tellement polyvalente : audacieuse et déclarative lorsqu’elle est utilisée en majuscules dans le logo The North Face, dynamique lorsqu’elle est utilisée en italique dans le logo Energizer, et conviviale et accessible lorsqu’elle est utilisée en deux couleurs dans le logo Kinder. Il semble qu’il n’y ait rien que cette police de caractères éminemment lisible ne puisse faire.

07. Le logo Casio : Microgramma Bold

Le logo Casio a une touche rétro-futuriste (Crédit image : Casio)

Casio Computer Co est l’une de ces marques qui n’a pas ressenti le besoin de faire autre chose que de modifier la couleur de son logo au cours des dernières décennies. Elle utilise le même logotype classique depuis 1972, alors pourquoi changer quand on dispose d’un atout aussi reconnaissable ?

Le logo semble être très étroitement basé sur Microgramma Bold, qui a été conçu par Aldo Novarese et Alessandro Butti pour la fonderie de caractères Nebiolo en 1952 et est devenu populaire pour les illustrations techniques dans les années 1960. Les caractères sans empattement larges, en forme de bloc mais arrondis restent parfaitement adaptés à une marque surtout connue pour ses calculatrices et ses montres numériques.

Aujourd’hui, la police a un côté légèrement rétro, typique de tout ce qui était considéré comme technologique ou futuriste dans les années 60 et 70. Ce caractère est renforcé par le fait que la police a été largement utilisée dans les films et séries de science-fiction, notamment Alien et Star Trek. Novarese a également conçu le style Eurostile, très similaire, qui a ajouté des lettres minuscules.

08. Calvin Klein : Gothique avant-gardiste ITC

Calvin Klein croit fermement que des changements minimes de logo peuvent faire une grande différence (Crédit photo : Calvin Klein)

Calvin Klein a changé son logo à plusieurs reprises au fil des ans, modifiant le poids des lettres et même optant pour des majuscules pendant une période. Mais il semble que tous les designs, y compris le logo en majuscules utilisé entre 2017 et 2020, soient basés sur des modifications de la même police de caractères : ITC Avant Garde Gothic. Le sans serif épuré correspond à l’approche minimaliste de la marque, qui a toujours mis l’accent sur une simplicité moderne. Un crénage réduit est utilisé pour un aspect plus élégant et plus compact.

09. KFC : Friz Quadrata

Cette police à empattements lourds peut donner un aspect distinctif à un court logo de trois lettres (Crédit photo : KFC)

Le logo KFC met l’accent sur l’héritage et la tradition de la marque, pour lesquels une police avec empattement fonctionne parfaitement. La police en question semble être une version modifiée de Friz Quadrata, conçue par Ernst Friz et Victor Caruso pour Visual Graphics Corporation en 1965. Elle est assez lourde pour une police sans empattement, ce qui la rend idéale pour un logotype court de trois lettres, et elle comporte suffisamment de détails pour que ces trois lettres paraissent uniques.

10. Twitter : Pico

DÉCHIRER (Crédit image : domaine public)

10. Le logo Twitter : Pico

Le logo Twitter n’existe plus, mais pour ceux qui se demandent encore pourquoi cette police inhabituelle est si particulière, elle ressemble beaucoup à la jolie Pico Black conçue par Masayuki Sato de Maniackers Design en 2001. L’exception est le « e », qui a été rendu plus standard que l’option de Pico. Par coïncidence, « pico » signifie « bec » en espagnol, ce qui semble convenir à l’oiseau bleu. Et le logo X ? Euh… c’est juste un caractère Unicode (U+1D54F).

Cet article a été produit dans le cadre de Semaine de la typographiedétenu en association avec Monotype.