Les Pokémon Squishmallows sont une chose. Voici quand vous pouvez en acheter un

Un mélange de deux choses dont les gens ont tendance à être obsédés – Pokemon et Squishmallows – est maintenant une chose très réelle. (Insérer Futurama Tais-toi et prends mon argent! mème ici.)

Les animaux en peluche ‘mons de Pikachu et Gengar sont actuellement à l’affiche au San-Diego Comic Con 2022. Si vous voulez mettre la main sur un Pokemon Squish, vous devrez attendre l’automne, lorsque la collection Squishmallows x Pokemon arrivera sur PokemonCenter.com (US), PokemonCenter.com/en-gb (UK ), et PokemonCenter.ca (Canada), selon entreprise de jouets Jazwares. (Jazwares dit que la collection est “officiellement prévue pour être lancée”, ce qui implique – du moins pour moi – que la date de sortie pourrait être sujette à changement.)

“Alors que la demande de Squishmallows continue de monter en flèche, nous sommes ravis de lancer ce partenariat passionnant au San Diego Comic-Con, où célébrer la culture des collectionneurs avec les fans passe avant tout”, a déclaré Jeremy Padawer, directeur de la marque Jazwares, dans un communiqué.

Si vous êtes au Comic Con et que vous voulez voir les Pikachu et Gengar Squishmallows, ils peuvent être trouvés au Jazwares Booth # 3513.

Pour ceux à la maison, Aaron Margolin, responsable mondial de la marque Pokemon chez Jazwares, a également été tweeter des images de la cabine. Si vous craignez d’attraper l’un de ces gars à l’air câlin à l’automne, Margolin a proposé quelques mots qui pourraient vous mettre à l’aise. “J’ai actualisé des pages Web, j’ai attendu dans des files d’attente insensées et j’ai été frustré par la culture ridicule du scalper dans le passé”, il a écrit dans un tweet. “Je peux vous promettre… nous prévoyons un moyen pour que tout le monde puisse mettre la main sur les Pokémon Squishmallows.”