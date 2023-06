Les poissons sont-ils plus actifs la nuit ? Venez à la réserve de Joliet mercredi et voyez – Shaw Local

Apportez votre canne à pêche, votre appât, votre insectifuge et votre lampe de poche à un événement spécial de pêche sur le rivage.

Le district de Forest Preserve du comté de Will organise « Fishing in the Dark » de 18 h à 20 h mercredi à Rock Run Rookery Preserve sur Youngs Road à Joliet. Le site Web de la réserve forestière a déclaré: « L’activité des poissons est souvent plus importante la nuit, lorsque nos amis à nageoires sont plus actifs. »

« Ce programme après les heures d’ouverture permet aux pêcheurs de tester les eaux – littéralement – après le coucher du soleil pour voir ce qu’ils peuvent attraper », a déclaré Cindy Cain, responsable de l’information publique pour la réserve forestière, dans un e-mail.

Cain a déclaré que Rock Run Rookery est une réserve populaire qui ferme normalement au coucher du soleil. Mais la réserve forestière est « toujours à la recherche de moyens de mélanger les choses » et de rendre les sorties « intéressantes et amusantes », a-t-elle déclaré dans l’e-mail.

Et à ce stade, ne vous inquiétez même pas de la pluie.

« Les prévisions météorologiques semblent bonnes pour le programme », a déclaré Cain dans l’e-mail.

Aucun bateau ne sera autorisé dans l’eau après la tombée de la nuit. La date limite pour s’inscrire est le mardi.

Pour vous inscrire, appelez le 815-727-8700 ou rendez-vous sur reconnectwithnature.org.