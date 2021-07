Les poissons rouges de compagnie jetés dans le lac du Minnesota atteignent une taille monstrueuse et menacent l’écosystème

Un poisson rouge de compagnie d’environ deux pouces de long lorsqu’il nage dans un petit aquarium est devenu une taille monstrueuse après que des habitants de Burnsville, Minneapolis, aux États-Unis, les aient jetés dans le lac Keller de la ville. Lorsque le petit poisson rouge avait assez de place pour nager et manger autant qu’il le pouvait, le petit poisson rouge grandissait jusqu’à 30 cm de long. Le compte Twitter officiel de la ville de Burnsville a partagé les photos du poisson rouge adulte trouvé dans le lac et a exhorté les citoyens à ne pas relâcher leur poisson rouge dans les étangs et les lacs. Le tweet mentionnait également que le poisson devient plus gros qu’il ne le pense et contribue à la mauvaise qualité de l’eau en saillant les sédiments du fond et en déracinant les plantes.

Veuillez ne pas relâcher votre poisson rouge dans les étangs et les lacs ! Ils deviennent plus gros que vous ne le pensez et contribuent à la mauvaise qualité de l’eau en ravalant les sédiments du fond et en déracinant les plantes. Des groupes de ces gros poissons rouges ont récemment été trouvés dans le lac Keller. pic.twitter.com/Zmya2Ql1E2– Ville de Burnsville (@BurnsvilleMN) 9 juillet 2021

Les poissons d’ornement appartenant à la race de la carpe sont généralement utilisés à des fins domestiques. Cependant, lorsqu’ils sont laissés dans la nature, leur durée de vie moyenne s’étend jusqu’à 41 ans. Selon National Geographic, les poissons rouges se transforment en créatures crapuleuses lorsqu’ils sont relâchés dans les lacs. La publication mentionne que les poissons rouges sont connus pour être porteurs de maladies et de parasites, ainsi que pour se reproduire avec la carpe sauvage dans la région.

Ils sont envahissants par nature et peuvent nuire aux populations de poissons indigènes en perturbant les sédiments avec leurs habitudes alimentaires, en nageant au fond du plan d’eau et en remuant la saleté. Le rapport mentionne également que les poissons rouges peuvent même se nourrir des œufs d’animaux aquatiques indigènes comme les salamandres ou perturber la végétation du plan d’eau, ce qui est essentiel à la survie des autres poissons.

Les poissons rouges peuvent affronter des conditions difficiles comme des hivers rigoureux dans des plans d’eau gelés, vivant pendant des mois sans oxygène. S’adressant au Washington Post, Przemek Bajer, professeur d’espèces aquatiques envahissantes à l’Université du Minnesota, a déclaré que cette qualité rend les poissons rouges très résistants et leur permet de dominer certains types d’écosystèmes aquatiques. Leur présence peut détériorer la qualité de l’eau et nuire gravement à la survie d’autres espèces indigènes.

