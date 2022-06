Les poissons bioniques pourraient un jour engloutir les microplastiques des océans

“La pollution microplastique de l’eau est un problème majeur auquel sont confrontés les êtres humains”, a déclaré le Chinois disent les scientifiques dans leur Nano-lettres document de recherche “[They] peut absorber les métaux lourds, les contaminants organiques toxiques et les agents pathogènes.

Son corps est extensible, flexible et agile, tout comme la vraie affaire. En pointant un laser NIR sur sa queue, les scientifiques peuvent amadouer les nageoires du robot poisson pour changer de forme et propulser son corps semblable à un vairon dans un mouvement de nage.

De l’aide pourrait être en route sous la forme d’un nouveau poisson « robotique doux » conçu pour récupérer toute cette pollution par les polymères, du moins de l’océan. À 13 millimètres (environ un demi-pouce) de long, le robot-poisson est conçu pour ressembler à la vraie chose. En plus de sa capacité à leurrer le plastique, il est auto-alimenté et peut naviguer dans des environnements aquatiques complexes à l’aide de la technologie laser proche infrarouge (NIR).

27 juin 2022 – Vous avez probablement ingéré du microplastique aujourd’hui. Ils sont dans l’air que nous respirons, l’eau que nous buvons et de nombreux aliments que nous mangeons, et les scientifiques disent que l’exposition humaine est à peu près impossible à éviter à ce stade.

S’il est endommagé lors d’un déplacement, pas de problème. Le robot-poisson peut se réparer avec une efficacité de 89 % et poursuivre sa poursuite incessante des plastiques. Pour tester les talents d’auto-guérison de la créature mécanique, les chercheurs ont découpé le revêtement du robot et l’ont laissé récupérer à température ambiante. Le bot a été restauré dans son état d’origine, les cicatrices sur le site des dommages ayant presque disparu, grâce à des couches de nanofeuilles inspirées du dépôt nacré à l’intérieur de nombreuses moules et palourdes communément appelées nacre ou nacre, les chercheurs dire.

“Notre nanostructure à gradient de type nacre confère non seulement résistance et ténacité, mais également fonctionnalité au matériau”, ont noté les scientifiques.

La recherche a révélé qu’il y a environ 24,4 billions de pièces de particules plastiques microscopiques dans les couches supérieures des océans, et cela est susceptible d’être un sous-estimer, de nouvelles découvertes de recherche. Récemment, des études ont détecté des nanoparticules de plastique dans les poumons et le sang des humains. En fait, des morceaux microscopiques de plastique ont très probablement élu domicile dans tous les principaux organes filtrants, suggèrent des études d’autopsie sur des cadavres. Bien que le risque de présence des polluants minuscules dans le corps ne soit pas clair, les scientifiques explorent ce que cela signifie pour notre santé.