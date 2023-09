Les poissonniers ont trouvé un homard bleu rare. Au lieu de le vendre, ils ont trouvé un endroit où il pourrait vivre une vie heureuse.

Un homard bleu rare capturé à Marblehead, une trouvaille « un sur deux millions »



Un homard bleu rare capturé à Marblehead, une trouvaille « un sur deux millions » 00:27

Les poissonniers qui ont trouvé un homard bleu rare ont décidé d’épargner le crustacé frais et de le relâcher au lieu de le vendre. Les Viviers de Noirmoutier, un détaillant de fruits de mer en France, a déclaré dans une publication sur Facebook qu’il y avait une chance sur deux millions de trouver un homard bleu – et ils viennent d’en tomber sur un.

Les poissonniers ont travaillé avec l’office du tourisme de l’Île d’Yeu pour trouver un nouveau foyer à la petite homard femelle. La petite île française se trouve juste au large de Saint-Gilles, où se trouvent les Viviers de Noirmoutie.

Ils ont réussi à trouver une zone sur l’île qui n’autorise pas la pêche et y relâcheront le homard bleu « afin qu’il puisse vivre une vie longue, paisible et heureuse », peut-on lire sur la publication Facebook.

Nous avons fait notre maximum afin d’acquérir ce splendide homard bleu (d’ailleurs c’est une petite femelle), pour… posté par Les Viviers de Noirmoutier sur Samedi 16 septembre 2023

Les Viviers de Noirmoutier ont déclaré vouloir toujours donner un surnom au homard et ont demandé des suggestions dans les commentaires de la publication.

Les homards sont généralement brunâtres et deviennent rouge vif lorsqu’ils sont cuits, mais dans de rares cas, les gens ont trouvé des homards orange et bleus. Ces couleurs sont toujours superposées dans les carapaces des homards, selon le Smithsonian.

Un du homard orange a été trouvé dans une cargaison chez un Red Lobster restaurant à Hollywood, en Floride, l’année dernière, et le personnel s’est donné pour mission de sauver le homard. L’animal orange a été nommé Cheddar et amené à l’aquarium Ripley de Myrtle Beach.

À l’époque, l’aquarium avait déclaré à CBS News qu’il s’agissait d’une découverte sur 30 millions. « La coquille vibrante du cheddar est causée par une mutation génétique qui l’amène à produire plus d’une protéine particulière que les autres homards », a déclaré Ripley.

Les homards bleus représentent un sur deux millions, selon le New England Aquarium, qui a reçu son propre homard bleu en 2020.

En 2022, un duo père-fils a trouvé un homard bleu alors qu’il pêchait dans la baie de Casco, dans le Maine – et bien que ce soit rare, ce n’était pas le premier dans l’État. En 2021, un homardier dans la même baie a trouvé un homard avec une teinte bleue semblable à celle de la barbe à papa, selon Revue Smithsonian. Et en 2014, une jeune fille de 14 ans et son père ont attrapé un homard bleu à Portland.

Les homards peuvent paraître bleus, jaunes ou même un mélange de couleurs, mais deviendront rouges lorsqu’ils seront cuits, selon l’Université du Maine. Institut du homard. Autrement dit, à moins qu’ils ne soient homards blancs ou albinos.

Un homard blanc encore plus rare a été trouvé au large des côtes du Maine en 2021 par James Hook et compagniequi a déclaré qu’il s’agissait d’une découverte sur 100 millions.

Plus