Les points forts du lancement de Lenovo IFA incluent des lunettes 16 pouces X1 Fold, T1

Que ce passe-t-il Lenovo annonce ses nouveaux produits pour le second semestre 2022 et début 2023 lors du salon IFA en Allemagne. Pourquoi est-ce important Les annonces incluent une mise à jour du ThinkPad X1 Fold de Lenovo, une mise à jour bien pensée de sa génération précédente. Les ordinateurs portables pliants en sont encore à leurs débuts, et Lenovo montre une direction potentielle dans laquelle ils pourraient aller.

Les annonces de Lenovo pour l’IFA 2022 offrent quelques améliorations notables aux gammes de produits existantes, mises en évidence par une version révisée et plus grande de 16 pouces de son Thinkpad X1 Fold, une version axée sur le consommateur de son “écran portable” T1 Glasses, le premier 16 pouces de la société. pouces Chromebook et une version intéressante d’un support de moniteur avec une perche de téléphone pour sa gamme ThinkVision rafraîchie. Lenovo a également actualisé ses tablettes Android P11.

Think Pad X1 pliable

La société a apporté de nombreuses modifications au Fold en fonction de ses expériences avec la génération précédente — et ne pensez pas que le nom du produit inchangé ne deviendra pas déroutant. Par exemple, le plus grand écran donne à l’appareil plus de flexibilité pour fonctionner de plusieurs manières – comme un ordinateur portable, un livre ou une tablette à orientation paysage ou portrait – avec des webcams sur les deux côtés. Lenovo a corrigé la charnière béante (qui était similaire à celle du Microsoft Surface Book) pour supprimer également l’écart. Il utilise également un nouveau tissu tissé recyclé pour la couverture arrière. Cette expérience devient claire lorsque vous la comparez au ZenBook Fold OLED de première génération récemment lancé par Asus.

Le Thinkpad X1 Fold sera expédié en novembre à partir de 2 499 $.

2,8 livres (1,3 kg)

Écran OLED 16 pouces (tablette), 12 pouces (clamshell), 2 560 x 2 024 pixels avec un rapport d’aspect de 4: 3, luminosité de 600 nits

Processeurs Core i5 et i7 vPro de la série U de 12e génération

Jusqu’à 32 Go LPDDR5

SSD jusqu’à 1 To

3x USB-C (2x Thunderbolt 4), emplacement NanoSIM, 5G en option

Options : clavier Bluetooth avec TrackPoint et pavé tactile haptique, stylet compatible Wacom AES

Josh Goldman/Crumpe



Lunettes Lenovo T1

Les lunettes T1 servent à placer un écran plus grand sur votre visage ou à cacher le contenu de votre écran aux surfeurs d’épaule. C’est une bonne idée, mais beaucoup dépend de la mise en œuvre – comme la facilité avec laquelle il est possible d’y intégrer votre prescription – et du prix. On ne le saura pas vraiment ici, du moins jusqu’en 2023 ; il sera d’abord expédié en Chine d’ici la fin de cette année, puis suivra “sur d’autres marchés sélectionnés” l’année prochaine. Les prix ne seront pas annoncés tant qu’ils ne seront pas prêts à être expédiés. Les lunettes T1 fonctionnent également avec les iPhones.

Écrans micro OLED

Compatibilité : Appareils Windows, Android, MacOS avec connexions USB-C ; iPhone avec adaptateur Lenovo HDMI vers lunettes et adaptateur AV numérique Apple Lightning (tous deux en supplément)

Pinces nasales interchangeables

Bras réglables

Prend en charge les lentilles de prescription (via un cadre à encliqueter fourni)

Josh Goldman/Crumpe



Chromebook IdeaPad 5i

Lenovo complète son Chromebook IdeaPad Flex 5i de 14 pouces avec un plus grand modèle à clapet de 16 pouces qui offre l’option d’un écran QHD haut de gamme que le plus petit Flex. Il devrait être expédié en Europe à partir de septembre pour 549 euros ; Les prix et la disponibilité aux États-Unis seront annoncés plus tard, mais ce prix est égal à environ 550 $.

Options d’affichage : écrans au format 16:10, soit 120 Hz QHD avec une luminosité de 350 nits et une couverture 100 % sRGB, soit 60 Hz FHD avec une luminosité de 300 nits et une couverture NTSC de 45 % (ce qui est vraiment petit)

Jusqu’à 512 Go de stockage

Jusqu’à 8 Go de RAM LPDDR4X

Jusqu’au processeur Core i3-1215U

Batterie jusqu’à 12 heures

Le poids commence à 4,1 livres (1,9 kg)

Emplacement MicroSD, 2x USB-A, 2x USB-C, 1x combo audio

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5

Josh Goldman/Crumpe



Lenovo Tab P11 (2e génération), Lenovo Tab P11 Pro (2e génération)

Il s’agit de modèles mis à jour dans la gamme de tablettes Android Tab P11 de Lenovo, une Tab 11 grand public et une Tab P11 Pro haut de gamme (deuxième génération), avec des processeurs plus rapides, des versions plus récentes d’Android et, dans le cas du Pro, un meilleur écran. Le Pro devrait être expédié en septembre à partir de 400 $; la Tab P11 (deuxième génération) sera expédiée à partir de janvier à partir de 250 $.

Onglet P11

Écran LCD 11,5 pouces, 2 000 x 1 200 pixels 120 Hz avec une luminosité de 400 nits

1,2 livres (520g)

Options : Lenovo Precision Pen 2 (en 2023), clavier, étui folio

Processeur MediaTek Helio G99

Android 12L

Jusqu’à 6 Go de RAM plus 128 Go de stockage

Quatre haut-parleurs, deux micros

Batterie de 7 700 mAh

Soit LTE avec connectivité Wi-Fi 5 ou Wi-Fi 6E

USB-C, prise casque 3,5 mm

Onglet P11 Pro

Android 12

Écran OLED 11,2 pouces, 2 560 x 1 536 pixels 120 Hz avec luminosité maximale de 600 nits et gamme de couleurs 100 % P3, prise en charge Dolby Vision et HDR10 Plus

1,1 livres (480g)

Quatre haut-parleurs

Processeur MediaTek Kompanio 1300T

Jusqu’à 14 heures de batterie (8 000 mAh)

Clavier inclus

options : Lenovo Precision Pen 3, étui folio

Wi-Fi 6

USB-C avec prise en charge DisplayPort

Josh Goldman/Crumpe



Légion, moniteurs ThinkVision

Lenovo enregistre généralement ses lancements de moniteurs les plus intéressants pour le CES, il n’est donc pas surprenant que ceux-ci ressemblent à des mises à jour un peu par cœur. Il y a un nouveau moniteur de jeu Legion 4K, 144 Hz de 32 pouces, ainsi que ses modèles commerciaux ThinkVision dans des tailles de 24 à 34 pouces. Cependant, Lenovo a également introduit un nouveau support dans ce dernier, qui a une encoche astucieuse dans laquelle vous pouvez glisser votre téléphone pour le maintenir droit. Les ThinkVisions devraient tous être livrés en janvier.