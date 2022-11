Les points de vente de Murdoch, y compris Fox News, étendent la critique de Trump

La couverture du New York Post jeudi était tout aussi brûlant, bien qu’un peu plus ironique. Il y avait une illustration de M. Trump dépeint comme Humpty Dumpty. “Don (qui n’a pas pu construire de mur) a fait une belle chute – tous les hommes du GOP peuvent-ils reconstituer la fête?” disait le titre.

“Trump est le plus grand perdant du parti républicain” a déclaré le titre sur un éditorial du Wall Street Journal jeudi, qui a accusé M. Trump d’avoir “floppé en 2018, 2020, 2021 et 2022”.

Pour une deuxième journée consécutive, les récriminations concernant la performance étonnamment faible des républicains le jour du scrutin ont joué un rôle de premier plan sur les pages et sur les ondes des propriétés médiatiques de Rupert Murdoch. Et le consensus n’a pas été tendre avec l’ancien président Donald J. Trump.

Au cours du printemps et de l’été, M. Trump n’était guère présent sur le réseau où il était autrefois un incontournable, appelant presque tous les soirs. Pendant plus de 100 jours, Fox News n’a pas diffusé une seule interview avec lui.

Les deux Murdochs qui dirigent la Fox Corporation et ses activités de presse, Rupert et Lachlan Murdoch, auraient récemment aigri contre M. Trump et ont exprimé leur inquiétude qu’il nuirait aux chances du Parti républicain de gagner gros mardi. Leur malaise avec lui, selon des personnes qui ont parlé avec les deux Murdoch, découle de son refus d’accepter les résultats des élections de 2020.

Son collègue Tucker Carlson a été plus doux dans son évaluation de l’élection, affirmant que M. Trump avait toujours été une “bénédiction mitigée” pour les républicains. “Dans ce cas, il n’est certainement pas la seule cause de quoi que ce soit”, a ajouté M. Carlson.

Le Sénat. La lutte pour le Sénat se résumera à trois États : le Nevada, la Géorgie et l’Arizona. Les bulletins de vote en suspens au Nevada et en Arizona pourraient prendre des jours à compter, mais le contrôle de la chambre pourrait finalement dépendre de la Géorgie, qui se dirige vers un second tour le 6 décembre.

La maison. Les républicains sont plus susceptibles qu’improbables de gagner la Chambre, mais ce n’est pas une certitude. Il y a encore plusieurs courses clés qui restent non appelées, et dans bon nombre de ces concours, les bulletins de vote tardifs ont le potentiel d’aider les démocrates. Il faudra des jours pour les compter.

Beaucoup reste incertain. Pour la deuxième journée électorale consécutive, la soirée électorale s’est terminée sans un vainqueur clair. Nate Cohn, analyste politique en chef du Times, examine l’état des courses pour la Chambre et le Sénat, et quand nous connaîtrons peut-être le résultat :

Fox News a passé toute la journée de mercredi à présenter des commentateurs qui ont reproché à M. Trump d’avoir entraîné tout le parti vers le bas, et les critiques se sont poursuivies aux heures de grande écoute. Laura Ingraham, qui a été l’une des plus grandes promotrices de l’ancien président dans les médias conservateurs au cours de ses quatre années au pouvoir, lui a pris ce qui semblait être un coup dur.

Ce n’est pas la première fois que les médias de Murdoch critiquent l’ancien président. Suite aux révélations de la commission d’enquête sur l’assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole, Le journal et la poste publié des éditoriaux cinglants condamnant son inaction ce jour-là.

Bien sûr, le pendule peut toujours revenir en arrière, comme il l’a fait à maintes reprises au cours de la relation compliquée de plusieurs décennies entre Rupert Murdoch et M. Trump. Après avoir suscité la colère de l’ancien président et de ses partisans – et chuté précipitamment dans les cotes d’écoute – Fox News a suivi sa prédiction du soir des élections selon laquelle M. Trump perdrait l’Arizona en 2020 en faisant la promotion de certaines de ses fausses allégations de fraude électorale généralisée. Le réseau et sa société mère font maintenant face à une poursuite en diffamation de 1,6 milliard de dollars de la part de Dominion Voting Systems pour ces rapports erronés.

M. Trump semble avoir regardé les invités et les présentateurs de Fox lui reprocher les résultats décevants de mardi. Jeudi, il s’en est pris à sa plateforme de médias sociaux, Truth Social, écrivant: «Pour moi, Fox News a toujours disparu, même en 2015-16 quand j’ai commencé« mon voyage ».» Il a ajouté, «mais maintenant, ils sont vraiment partis. Une telle opportunité pour un autre média de faire fortune et de faire du bien à l’Amérique.