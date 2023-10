De nouvelles recherches suggèrent que la calotte glaciaire du Groenland est sur le point de franchir un seuil critique qui pourrait provoquer une fonte incontrôlée, mais qu’il est également possible que le seuil soit franchi temporairement, refroidissant la planète et ramenant finalement la calotte glaciaire à un état stable.

Les résultats, publiés mercredi dans la revue Nature, soulignent l’importance de limiter le réchauffement de la planète à 1,5 degré Celsius (environ 2,7 degrés Fahrenheit) – ou de revenir à ce niveau, ou en dessous, le plus rapidement possible si l’humanité le dépasse.

« Si nous modifions la température assez rapidement, nous ne nous engageons pas nécessairement à un changement de système », a déclaré Nils Bochow, climatologue à l’Université arctique de Norvège à Tromsø et auteur principal de l’étude, dans une interview. « Nous avons le temps d’inverser les températures à cause de cet effet d’emballement. »

La calotte glaciaire du Groenland est l’un des plus d’une douzaine de points de basculement climatiques théoriques – changements rapides, irréversibles ou brusques – qui empêchent certains scientifiques de dormir la nuit. Et les résultats, bien qu’alarmants, s’ajoutent à un refrain de nombreux défenseurs du climat : l’urgence est essentielle, mais il n’est pas trop tard pour éviter le pire du changement climatique.

Des rivières d’eau de fonte se sont creusées dans la calotte glaciaire du Groenland près du glacier Sermeq Avangnardleq en 2019. Fichier Sean Gallup / Getty Images

Les recherches suggèrent que le seuil critique pour la calotte glaciaire du Groenland se situe entre 1,7 et 2,3 degrés Celsius de réchauffement climatique. Bochow a déclaré que l’humanité aurait 100 ans – peut-être plus – pour se calmer et éviter de s’enfermer dans des réactions positives qui intensifieraient la fonte du Groenland. Il a déclaré que franchir le seuil, même temporairement, entraînerait probablement une élévation du niveau de la mer de plusieurs mètres, mais qu’il serait toujours possible de stabiliser la calotte glaciaire.

Benjamin Keisling, professeur adjoint de recherche à l’Institut de géophysique de l’Université du Texas, qui n’a pas participé à la recherche, a déclaré que la taille de la calotte glaciaire donne à l’humanité une chance de changer de cap.

« Ces systèmes sont vraiment complexes et, comme les calottes glaciaires comme celle du Groenland sont si grandes, d’une certaine manière, elles sont lentes à changer », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas quelque chose que l’on peut faire fondre au cours d’une année, d’une décennie ou d’un siècle. En fait, cela vous fait gagner du temps.

Les scientifiques pensent que la calotte glaciaire du Groenland, si elle fondait complètement, contribuerait à une élévation du niveau de la mer de plus de 7 mètres (environ 23 pieds) dans les océans du monde. La fonte d’une grande partie de cette calotte glaciaire remodèlerait les côtes et les sociétés dans un processus qui prendrait des centaines, voire des milliers d’années.

Les dirigeants mondiaux ont du mal à supprimer les combustibles fossiles de leurs économies et restent en retard sur les objectifs visant à limiter le réchauffement à des niveaux considérés comme plus sûrs et plus tolérables lors des négociations internationales sur le climat. Un rapport de l’ONU de 2022 a révélé que la planète était en passe de se réchauffer d’environ 2,8 °C par rapport à la période préindustrielle d’ici 2100..

Selon les objectifs les plus ambitieux des dirigeants mondiaux, le monde émettra suffisamment de gaz à effet de serre pour augmenter les températures au-dessus de 1,5 °C par rapport à l’époque préindustrielles, avant de refroidir et de se stabiliser autour de cette marque.

Cette étude décrit, pour la calotte glaciaire du Groenland, ce qui, selon les chercheurs, pourrait se produire dans un scénario de « dépassement » des émissions, dans lequel l’humanité franchirait un soi-disant point de basculement mais finirait par maîtriser les gaz à effet de serre et refroidirait la planète.

Twila Moon, scientifique principale adjointe au National Snow and Ice Data Center du Colorado, a déclaré que les résultats n’étaient pas surprenants et reflétaient les modèles observés par d’autres chercheurs qui ont modélisé le comportement de la calotte glaciaire du Groenland.

Moon, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré que celle-ci avait fait du bon travail en montrant que « même s’il y avait une hausse des températures, nous pourrions revenir rapidement » et que l’action climatique resterait significative même si les dirigeants mondiaux manquaient leurs objectifs – un destin. cela semble de plus en plus réaliste.

« C’est une transition que nous devons entreprendre, en tant qu’humanité. Et même si nous n’atteignons pas notre objectif le plus ambitieux, chaque dixième de degré comptera vraiment », a-t-elle déclaré à propos de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. « Il est utile de réfléchir dès maintenant aux scénarios de dépassement. »

La calotte glaciaire du Groenland est déjà sur une trajectoire de déclin prolongée. Il a perdu de la masse chaque année depuis 1998, a déclaré Moon. Au cours des 20 dernières années, elle a perdu en moyenne l’équivalent de 3,4 piscines olympiques d’eau douce chaque seconde.

La calotte glaciaire perd de la masse à mesure que les icebergs vêlent dans l’océan et également à cause de la fonte de la surface en été, qui est une réponse aux températures de l’air plus chaudes.

Plus de 20 % de l’élévation du niveau de la mer documentée par les scientifiques depuis 2002 est due à la fonte des calottes glaciaires au Groenland, selon l’étude Nature. La contribution du Groenland à l’élévation du niveau de la mer ne fera qu’augmenter à mesure que les températures moyennes mondiales se réchaufferont, a déclaré Moon. L’élévation du niveau de la mer peut provoquer, entre autres problèmes, une érosion côtière, des inondations et l’inondation des systèmes d’approvisionnement en eau douce par l’eau salée.

Agir maintenant réduira l’impact de l’élévation du niveau de la mer pour les générations futures.

« L’augmentation du niveau de la mer au cours des deux prochaines décennies est largement intégrée au système, en fonction de nos émissions passées. Là où nous voyons les influences de nos actions aujourd’hui, c’est dans les années 2060, 2070 et au-delà », a déclaré Moon.