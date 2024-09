Les points clés du débat Harris-Trump — RT World News

Les deux principaux candidats à la présidentielle américaine, la démocrate Kamala Harris et le républicain Donald Trump, ont tenu leur premier débat de 90 minutes, largement considéré comme crucial pour l’issue de l’élection de novembre.

L’événement, organisé par l’ABC à Philadelphie, en Pennsylvanie, et modéré par les présentateurs du réseau, David Muir et Linsey Davis, a couvert un large éventail de sujets, notamment l’économie, la migration, l’avortement et la politique étrangère, en particulier le conflit en Ukraine.

Avant le face-à-face de mardi, Trump n’avait que 1% d’avance sur Harris auprès des électeurs potentiels (48% contre 47%), 5% d’entre eux étant indécis, selon un sondage New York Times/Siena College. L’enquête a également révélé que 28% des personnes interrogées ont déclaré vouloir en savoir plus sur Harris, même si elle a été vice-présidente de Joe Biden pendant près de quatre ans.

Voici les principaux points à retenir du débat.

Jeu des reproches sur l’économie

Quelques instants après que les deux candidats se soient serré la main, ils ont eu l’occasion d’exposer leurs visions pour l’avenir de l’économie américaine. Harris, qui a pris la parole en premier, a vanté son plan pour ce qu’elle a appelé « une économie d’opportunités ». La démocrate a déclaré qu’elle prévoyait de rendre le logement plus abordable, d’étendre le crédit d’impôt pour enfants et de mettre en place des déductions fiscales pour les petites entreprises en démarrage. Elle a affirmé que l’administration Biden avait été forcée de « Nettoyez les dégâts causés par Donald Trump » après que le républicain ait quitté ses fonctions.

Cependant, Harris n’a pas répondu directement à la question du modérateur quant à savoir si elle croyait « Les Américains se portent mieux qu’il y a quatre ans. »

Trump a riposté en imputant les difficultés économiques de l’Amérique au leadership actuel. « Nous avons connu une économie terrible à cause de l’inflation… Elle détruit les pays. Nous avons une inflation comme peu de gens en ont jamais vu auparavant, probablement la pire de l’histoire de notre pays. » Le républicain a également suggéré que Harris n’avait aucun projet d’améliorer le bien-être des Américains, ajoutant qu’il imposerait des tarifs douaniers à des pays comme la Chine.

Des immigrants mangeurs de chiens

Trump a réitéré ses critiques de longue date sur les politiques de l’administration Biden en matière d’immigration, affirmant que les immigrants sont « Ils prennent le contrôle des villes… ils y vont violemment. » Le républicain a également répété des rumeurs sur Internet suggérant que certains migrants haïtiens maltraitent et tuent des animaux.

« À Springfield, ils mangent les chiens, les gens qui sont venus, ils mangent les chats… ils mangent les animaux de compagnie des gens qui vivent là-bas. Et c’est ce qui se passe dans notre pays, et c’est une honte », a-t-il déclaré. il a dit.

De nombreux médias américains ont rapporté, citant des responsables locaux, qu’il n’y avait aucune preuve que des animaux de compagnie aient été blessés par des immigrants.

Face aux critiques sur la politique d’immigration de l’administration Biden, Harris a fait remarquer qu’elle avait soutenu un projet de loi qui aurait renforcé la sécurité aux frontières. Elle a cependant affirmé que ce projet avait été bloqué par des membres du Congrès proches de Trump qui cherchaient à alimenter la campagne du républicain.

Des « millions » de morts dans le conflit en Ukraine

Réitérant sa promesse de mettre fin aux hostilités entre Moscou et Kiev avant même d’avoir prêté serment, Trump a éludé la question de savoir s’il souhaitait ou non une victoire de l’Ukraine. Selon l’ancien président, il souhaite simplement « la guerre à arrêter » parce que « Des millions de personnes sont tuées. »















Il a affirmé qu’il aurait pu empêcher le conflit parce qu’il entretenait de bonnes relations avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Vladimir Zelensky. Mais Biden n’y est pas parvenu parce qu’il n’était pas respecté, a affirmé Trump.

« Quand j’ai vu Poutine rassembler des soldats à la frontière ukrainienne, je me suis dit : « Oh, il doit être en train de négocier ; ce doit être un point fort de négociation. » Eh bien, ce n’était pas le cas. Parce que Biden n’avait aucune idée de la manière de lui parler… Et la situation ne fait qu’empirer, et cela pourrait conduire à une troisième guerre mondiale. »

Harris a riposté, accusant Trump d’avoir tendance à céder à « dictateurs » affirmant que si « Si Donald Trump avait été président, Poutine serait actuellement à Kiev. » Selon le vice-président, l’approche de l’administration Biden, qui a été le fer de lance des livraisons d’armes à l’Ukraine, a permis à ce pays en difficulté de rester indépendant.

Conflit autour de l’avortement

Le débat a mis en évidence les profondes divergences entre les deux candidats sur l’avortement, Harris s’engageant à faire de son mieux pour rétablir les droits des femmes garantis par Roe v. Wade, qui a été annulé par la Cour suprême des États-Unis en juin 2022.

« Donald Trump ne devrait certainement pas dire à une femme ce qu’elle doit faire de son corps. » a déclaré le vice-président.

L’ancien président a toutefois souligné que le statut juridique des avortements devrait être une question décidée au niveau de l’État. « Il s’agit de ramener le vote du peuple, ce que tout le monde voulait, y compris les fondateurs », Trump a déclaré. « Tout le monde voulait qu’il revienne. »

Réactions immédiates

Au lendemain de la confrontation, Trump a déclaré qu’il venait de faire son « meilleur débat » à ce jour, suggérant cependant que les modérateurs de l’ABC étaient « très injuste » à lui.

Pendant ce temps, l’ancien président américain Barack Obama a fait valoir que Harris avait montré lors du débat qu’elle serait « Un président pour tous les Américains. » La vice-présidente elle-même s’est toutefois montrée plus prudente, déclarant à ses partisans que « Nous sommes toujours les outsiders dans cette course. »

Selon un sondage flash de CNN, 63 % des électeurs américains ont déclaré qu’ils pensaient que Harris avait réalisé une meilleure performance que Trump lors du débat, tandis que 37 % n’étaient pas d’accord.