Les points chauds du VIH dans la ceinture noire de l’Alabama éclipsent les moyennes nationales, selon une étude

Onze comtés de l’Alabama ont des taux de VIH considérablement supérieurs aux moyennes nationales, selon une étude. étude récente de l’Université de l’Alabama.

Les chercheurs ont examiné les données de Medicaid pour déterminer quelles parties de l’État ont des taux de VIH élevés et ont constaté que trois comtés de Black Belt sont des points chauds graves, avec des taux plus du double même de la moyenne de l’État, les comtés de Perry, Dallas et Lowndes.

Le but de l’étude était de comprendre les caractéristiques et les données démographiques des endroits où le VIH se propage le plus en Alabama. Les chercheurs ont découvert que les comtés de la ceinture noire présentant les taux de VIH les plus élevés n’étaient pas les plus pauvres ou les moins instruits de l’État, même si la pauvreté et le niveau d’éducation constituaient des défis.

Les recherches ont porté sur 9 861 bénéficiaires de Medicaid dans tous les comtés de l’État pour savoir où les taux de VIH sont les plus élevés.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pourquoi les points chauds du VIH persistent, a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr Karen Johnson, professeur de travail social à l’Université d’Alabama.

Elle a déclaré que l’accès aux médicaments préventifs contre le VIH était probablement une raison, ainsi que la stigmatisation liée à la maladie.

« Il n’est pas rare qu’une personne de la ceinture noire vivant avec le VIH voyage des heures pour essayer d’obtenir des médicaments contre le VIH, non pas parce qu’elle ne pouvait pas se procurer de médicaments plus près de chez elle, mais à cause de la stigmatisation qui y est associée », a déclaré Johnson. .

En Alabama et dans tout le pays, le VIH se propage depuis longtemps à des taux élevés dans les communautés de couleur, a déclaré Johnson. Elle a déclaré que cela était probablement dû à un malaise avec les prestataires de traitement en raison d’antécédents de soins problématiques.

« L’accès aux soins est extrêmement vital (ainsi que) des informations fiables et provenant de sources fiables », a-t-elle déclaré.

La population des trois comtés chauds de l’Alabama est majoritairement noire. Selon l’étude, le comté de Perry compte 67,9 % de Noirs, Dallas 70,5 % et Lowndes 72,5 % de Noirs.

Selon Johnson, les études montrent depuis longtemps des différences régionales dans les résultats du VIH. Au Mississippi, par exemple, les taux de VIH sont plus élevés dans les zones urbaines, tandis qu’en Alabama, ils sont plus élevés dans les comtés ruraux. À l’échelle nationale, les taux de VIH ont diminué grâce à la disponibilité de médicaments préventifs. Dans certains points chauds, comme celui de l’Alabama, les taux augmentent cependant. Johnson a déclaré que beaucoup de gens ne réalisent pas que de tels médicaments existent.

Alors que le programme national VIH Le taux de réclamations Medicaid est de 11,5 pour 100 000 bénéficiaires, le taux moyen de l’Alabama est beaucoup plus élevé, à 67,9 pour 100 000 habitants. Onze comtés de l’Alabama ont des taux supérieurs à 100 pour 100 000. Dans le comté de Perry, le taux de réclamations est de 178,29 pour 100 000, à Dallas, de 224,72 pour 100 000 et à Lowndes, de 139,81 pour 100 000.