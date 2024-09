Les points à retenir des Padres : la jambe gauche de Fernando Tatis Jr., la première impression de Brandon Lockridge

SAN FRANCISCO — Fernando Tatis Jr. a manqué un peu plus de 10 semaines cet été en raison d’une réaction de stress au niveau de son fémur gauche, une blessure qui, selon lui, pourrait provenir d’une course sur le gazon artificiel du Gocheok Sky Dome en mars.

Quelle que soit la manière dont la maladie est apparue, ce n’était pas la première fois que le voltigeur droit des Padres de San Diego souffrait de dommages à ce même os.

À l’âge de 8 ans, Tatis s’est cassé le fémur gauche en essayant de faire un salto arrière. Il a passé les mois suivants dans un plâtre et a dû réapprendre à marcher. Mais, assez rapidement, il a recommencé à courir et à effectuer occasionnellement des saltos arrière.

« Quand j’étais enfant, je sautais partout », a déclaré Tatis. « J’ai grandi dans une ferme, alors je courais en descente, je sautais sur tout. Oui. J’avais un peu cette vie de Tarzan. »

Tatis, aujourd’hui âgé de 25 ans, reste un athlète particulièrement confiant. Dimanche à Oracle Park, lors d’un après-midi de repos relatif (et prévu), il est sorti du banc et a frappé sur le premier lancer qu’il a vu. Le résultat a été un coup solo qui lui a permis de prendre l’avantage, le premier coup de circuit en carrière de Tatis en tant que frappeur suppléant et son quatrième coup de circuit en cinq matchs. Les Padres ont gagné 4-3 en 10 manches pour balayer les Giants de San Francisco et maintenir leur statut de menace à la suprématie des Dodgers de Los Angeles sur la Ligue nationale Ouest.

Depuis son retour le 2 septembre, Tatis a frappé 13 coups sûrs en 44 présences au bâton (.295) avec ces quatre coups de circuit, une défense de premier ordre et une réaction de stress qui n’est pas encore complètement guérie. Il ne croit pas que la blessure et la fracture de l’os de la cuisse survenue dans son enfance soient liées.

« Je ne pense pas », a déclaré Tatis. « J’ai très bien joué toute ma carrière et ma vitesse fait partie de mon jeu. (Les médecins) n’en ont pas parlé. »

Lorsqu’on lui a présenté quelques éléments de base sur l’histoire de Tatis, un expert médical a acquiescé.

« Sa fracture à l’âge de 8 ans n’a aucun rapport avec la réaction de stress », a déclaré le Dr Timothy Gibson, chirurgien orthopédiste certifié au MemorialCare Orange Coast Medical Center, qui n’a pas examiné Tatis. « La première fracture était traumatique. À 8 ans, on guérit généralement complètement environ trois à quatre mois après la blessure. L’os guérit avec l’os, pas avec le tissu cicatriciel, donc quand il guérit, c’est comme si rien ne s’était passé. Surtout chez les enfants. C’est juste une coïncidence si la réaction de stress » – qui n’est pas une blessure traumatique – « s’est produite dans le même os ».

« Le gazon artificiel (en Corée du Sud) a peut-être contribué au développement de la réaction de stress et a certainement pu exacerber les symptômes », a ajouté le Dr Gibson. « Mais il y avait probablement d’autres facteurs en jeu, comme le surentraînement ou le fait de jouer toute l’année sans repos approprié. »

Tatis, pour sa part, estime qu’il n’a pas beaucoup joué l’an dernier. Après avoir perdu sa saison 2022 en raison d’une opération au poignet et d’une suspension, puis avoir subi une opération à l’épaule et une deuxième intervention au poignet, il a disputé 141 matchs sur 142 possibles en 2023. Il a ensuite joué plusieurs autres matchs en hiver.

« Mon corps se sentait très bien, même pendant l’intersaison », a déclaré Tatis. « Mes jambes se sentaient vraiment très bien. J’étais dans un état où mon bas du corps n’avait jamais été. Je courais plus vite, j’étais plus fort dans le bas du corps, et cette réaction (de stress) est apparue juste après la Corée. »

Les Padres continueront de surveiller Tatis et de lui accorder des périodes de repos ; dimanche a marqué son deuxième départ en 11 matchs. Même s’il n’est pas encore à 100 %, Tatis offre une combinaison de puissance et d’agressivité qui pourrait rehausser une attaque alimentée par le contact qui semble construite pour octobre.

« Nous savions avant cette série qu’il allait probablement prendre son pied aujourd’hui », a déclaré le manager des Padres Mike Shildt après le match de dimanche. « L’équipe médicale a été formidable. Il a été formidable. Les médecins ont été fantastiques. Nous abordons la question de manière holistique et nous nous assurons de le garder en forme et de garder une longueur d’avance, car nous ne voulons évidemment pas que les choses reculent. »

Lockridge auditionne pour devenir l’arme des séries éliminatoires



Brandon Lockridge était un coureur de base plus hésitant jusqu’à l’année dernière. (Bob Kupbens / Imagn Images)

En tant qu’étudiant de première année à l’Université Troy, Brandon Lockridge n’a volé qu’une seule base. Le printemps suivant, il en a volé 11. Lors de sa dernière saison universitaire, en 2018, il en a volé 25. Mais ce n’est qu’en 2023, a déclaré Lockridge, qu’il a appris à exploiter pleinement sa vitesse hors du commun.

« J’ai toujours privilégié la prudence, même lorsque je me suis lancé dans le baseball professionnel », a déclaré Lockridge, 27 ans. « Je ne voulais pas faire de retraits et tout ça. J’avais un état d’esprit très prudent plutôt que de pencher vers l’agressivité. »

Au cours d’un travail intensif avec Matt Talarico, le directeur du développement de la vitesse et des courses de base des Yankees de New York, Lockridge a récolté 40 vols la saison dernière entre les niveaux Double-A et Triple-A. Cette année, le voltigeur a volé 34 buts en 72 matchs de Triple-A avant que les Yankees ne l’échangent aux Padres contre les releveurs Enyel De Los Santos et Thomas Balboni Jr. Après avoir changé d’organisation, il a enregistré 12 vols en 32 matchs avec Triple-A El Paso.

Vendredi, en début de neuvième manche, Lockridge a fait ses débuts dans les ligues majeures en remplaçant Jurickson Profar. Il avait été préparé par le staff des Padres à être agressif. Et il l’a été.

Sur le premier lancer qu’il a vu, et alors que les Padres menaient de quatre points, Lockridge s’est élancé vers la deuxième base. Il a fini par voler un ballon qui a été maintenu après la révision de la reprise. Il a ensuite marqué sur un double de Manny Machado.

Ce fut une première audition brève mais réussie pour Lockridge, qui pourrait être déployé comme coureur de pincement et remplaçant défensif le mois prochain. Par la suite, il a échangé des SMS avec un ami de confiance.

« Il a probablement été l’une des choses les plus importantes de ma carrière », a déclaré Lockridge à propos de Talarico, « et je le lui ai dit depuis que j’ai été échangé, depuis que j’ai été appelé. Je l’ai vraiment remercié. Il m’a vraiment inculqué cette confiance dans mon jeu de course.

« Maintenant, c’est… la mémoire musculaire. »

Alors que les Padres se rapprochent du mois d’octobre, Lockridge se retrouve en compétition avec Tyler Wade et Mason McCoy pour une place dans une liste théorique d’après-saison. Sa capacité à voler des buts et sa polyvalence défensive (Lockridge a débuté la huitième manche du match de dimanche en tant que remplaçant au champ gauche et semblait à l’aise pour gérer quelques balles volantes) pourraient lui donner un avantage.

