Les poignées YouTube sont là pour faciliter la recherche de chaînes

YouTube a introduit aujourd’hui les poignées pour trouver plus facilement les personnes et les chaînes que vous aimez le plus regarder. Ces nouvelles poignées faciliteront également l’interaction avec ces créateurs, sur l’ensemble de la plate-forme.

Pensez à une poignée YouTube comme vous le feriez d’une poignée Instagram ou Twitter. Une poignée YouTube utilise le symbole « @ », puis le nom de la chaîne pour vous permettre de reconnaître facilement une chaîne et de la mentionner dans les commentaires, les publications, les descriptions, etc. Par exemple, nous pourrions avoir « @droidlife » comme poignée, en supposant YouTube nous permet de l’avoir lorsque ces poignées s’ouvrent pour la réservation.

Youtube dit ce tous canal aura une poignée unique et que, contrairement à un nom de canal, ceux-ci sont “vraiment uniques” à un canal. Il ne devrait donc pas y avoir de confusion lorsque votre identifiant apparaît quelque part, que c’est bien vous.

Au cours du mois prochain, YouTube informera les créateurs lorsqu’ils pourront choisir un pseudo pour leur chaîne. Pour beaucoup, cela signifiera un identifiant correspondant à l’URL personnalisée ou personnalisée de leur chaîne.

Si vous vous demandez quand vous pourriez choisir le vôtre, eh bien, vous feriez mieux d’être un gros problème. Google indique que “le moment auquel un créateur aura accès au processus de sélection des poignées dépend d’un certain nombre de facteurs, notamment la présence globale sur YouTube, le nombre d’abonnés et si la chaîne est active ou inactive”. Comme vous pouvez l’imaginer, les chaînes les plus importantes devraient d’abord choisir leur pseudo.

Une fois que vous avez une poignée, vous pourrez accéder à votre chaîne YouTube en l’utilisant avec quelque chose comme youtube.com/@handle.