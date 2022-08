Les poids lourds politiques partiront en tournée pour tenter d’arrêter une scission au Royaume-Uni

Les grandes bêtes POLITIQUES Ruth Davidson et Arlene Foster sont prêtes à partir en tournée – pour empêcher la nation de se disloquer.

L’ancienne faiseuse de rois du Brexit, Dame Arlene, et l’ancien chef conservateur écossais sont sur le point de parcourir le pays pour mettre en évidence les avantages de rester ensemble.

Ruth Davidson soulignera les avantages de l’union Crédit : Alamy

Arlene Foster, ancienne première ministre d’Irlande du Nord et ancienne dirigeante du DUP. Crédit : PA

Des sources proches de la tournée disent espérer détourner l’attention du nationaliste écossais Nicola Sturgeon, qui attire toute l’attention des médias.

L’ex-chef du DUP, Dame Arlene, dirigera la charge en faisant des apparitions en Angleterre, au Pays de Galles, en Écosse et en Irlande du Nord.

Une source a déclaré: «Arlene prendra la route avec Ruth et montrera aux gens ce que signifie le syndicat.

“Pendant trop longtemps, c’était le spectacle de Nicola Sturgeon, et il est temps de faire parler les gens de ce qui est si bon dans l’union de quatre grandes nations.”

Le SNP au nord de la frontière espère imposer un deuxième référendum sur leur indépendance.

Ils essaient de forcer Westminster à reconnaître un nouveau scrutin frontalier devant les tribunaux.

Et le DUP craint qu’il n’y ait de plus en plus d’appels à un scrutin frontalier en Irlande du Nord après que les nationalistes du Sinn Fein ont remporté le plus de sièges lors des récentes élections de Stormont.

L’ancienne première ministre qui a démissionné de son poste de chef du DUP il y a un an après un coup d’État mené par son compatriote DUPer Edwin Poots a déclaré le mois dernier qu’elle avait quitté le parti et qu’elle “plaidait désormais au nom du syndicat d’une manière politique non partisane”.

Le mois dernier, elle a déclaré qu’elle travaillerait pour «permettre aux gens de savoir pourquoi le syndicat est quelque chose qui existera dans le futur, économiquement, politiquement, socialement, culturellement, mieux vaut être au Royaume-Uni – et je continuerai à mettre un cas positif pour le syndicat où que je sois.