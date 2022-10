Les poids lourds du GOP soutenant Lauf contre le démocrate Foster – mais est-ce suffisant ? – Section locale de Shaw

Le représentant démocrate américain Bill Foster de Naperville a surpassé et dépensé plus que la challenger républicaine Catalina Lauf de Woodstock au cours du troisième trimestre de l’année, selon des documents récemment publiés.

Lauf a reçu un certain soutien du GOP et de plusieurs législateurs éminents de son parti, dont le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy. Mais Foster est entré dans les dernières semaines de la campagne du 11e district avec près de 4,2 millions de dollars en banque – plus de 22 fois les 187 350 $ que Lauf avait pour toutes les annonces finales ou autres dépenses.

“C’est un énorme avantage”, a déclaré Kent Redfield, professeur émérite de sciences politiques à l’Université de l’Illinois à Springfield.

Le quartier de Foster

Les campagnes du Congrès doivent déposer des rapports financiers auprès de la Commission électorale fédérale une fois qu’elles ont collecté ou dépensé au moins 5 000 $. Les derniers rapports, détaillant la collecte de fonds et les dépenses entre le 1er juillet et le 30 septembre, étaient attendus samedi dernier et sont consultables sur fec.gov.

La Bill Foster pour le Congrès Le comité a commencé le mois de juillet avec plus de 4,9 millions de dollars économisés et il a déclaré avoir rapporté environ 950 549 dollars au cours du trimestre.

Plus de 625 351 $ provenaient de particuliers, 2 395 $ provenaient du Comité de campagne du Congrès démocrate sous forme de dons en nature et 317 601 $ provenaient de comités d’action politique représentant des intérêts particuliers.

Foster, membre du comité des services financiers de la Chambre, a reçu au moins 116 000 $ d’entreprises et de groupes des secteurs de la banque, de l’assurance et de l’investissement au cours du trimestre, notamment :

2 500 $ de JPMorgan Chase & Co.

2 000 $ de Morgan Stanley.

5 000 $ de Bank of America.

2 500 $ d’Experian.

Parmi les autres partisans de Foster, citons Planned Parenthood, qui a donné 2 500 $, et Amazon, qui a donné 1 000 $. Foster a également reçu des milliers de dollars de divers syndicats.

“Notre collecte de fonds de campagne a été robuste tout au long de ce cycle électoral, et ce trimestre ne fait pas exception”, a déclaré le directeur de campagne Dovile Svirupskaite dans un communiqué de presse. “Grâce à notre large soutien record, nous pourrons terminer cette course en force.”

Team Foster a dépensé plus de 1,7 million de dollars au cours du trimestre en conseil, paie, publicités et autres dépenses. Cette somme comprend près de 6 893 $ remis à d’autres candidats ou formations politiques.

La campagne s’est terminée en septembre avec environ 1 million de dollars d’anciennes dettes envers Foster.

Le quartier de Lauf

La campagne Lauf a une paire de comités, Catalina pour le Congrès et Lauf pour IL-11. Catalina for Congress est le comité principal de la campagne, selon les archives ; l’autre groupe était le Take Back IL-11 Republican Nominee Fund mais a changé de nom en août, les documents montrent. Il a envoyé presque tout son argent au comité principal en septembre.

La campagne de Lauf a commencé le trimestre avec moins de 25 924 $ en banque. Il a reçu environ 733 216 $ au cours de la période.

Sur cette somme, 437 822 $ provenaient de particuliers, 5 000 $ provenaient du Comité du Congrès national républicain et 44 625 $ provenaient de comités d’action politique, dont :

5 000 $ du comité majoritaire PAC de McCarthy.

1 000 $ de Faith in America PAC de la représentante américaine du sud de l’État Mary Miller.

2 000 $ du comité de campagne du représentant américain Darin LaHood et 5 000 $ de son PAC Abraham Lincoln.

2 000 $ du comité de campagne du représentant américain Steve Scalise de Louisiane et 5 000 $ de son Eye of the Tiger PAC.

Ces dons montrent un soutien national et devraient aider Lauf à collecter des fonds auprès d’individus et de comités politiques, a déclaré Redfield.

Ce dont Lauf a besoin, a déclaré Redfield, c’est le soutien des super PAC et d’autres groupes extérieurs qui peuvent collecter et dépenser de grosses sommes d’argent car ils ne sont pas soumis à des limites de contribution.

L’équipe Lauf a dépensé environ 571 789 $ au cours du trimestre en conseil, voyages, publicités et plus encore, selon les archives. Il a également donné 21 000 $ au Parti républicain de l’Illinois.

La campagne Lauf n’a signalé aucune dette.

Ni Lauf ni un porte-parole n’ont répondu aux demandes de commentaires.

Redessiné pour cette élection, le 11e district englobe des parties des comtés de Cook, DuPage, Kane, Lake, McHenry, Will, DeKalb et Boone.

Le jour du scrutin est le 8 novembre. Le vote anticipé a commencé.

https://www.dailyherald.com/news/20221017/gop-heavy-hitters-supporting-lauf-against-democrat-foster-x2014-but-is-it-enough