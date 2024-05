Les poids lourds d’Hollywood pleurent le regretté réalisateur de « Super Size Me », Morgan Spurlock

Hollywood rend hommage à Morgan Spurlock, le réalisateur de « Super Size Me », décédé jeudi à 53 ans des complications d’un cancer.

« Dévasté d’apprendre le décès de mon ami et collègue Morgan Spurlock », Alex Gibney, lauréat d’un Oscar, qui a réalisé « Enron: The Smartest Guys in the Room » et « Taxi to the Dark Side », a écrit Vendredi sur X, anciennement Twitter. « Requiescat in pace. »

«Je suis très triste d’apprendre le décès de Morgan Spurlock», a écrit Al Jeanscénariste et producteur exécutif de longue date sur « Les Simpsons ».

« Un homme très talentueux, drôle et brillant et un véritable ami de @TheSimpsons », a-t-il ajouté. « Une grande perte. »

Le documentariste de « Kurt Cobain : Montage of Heck », Brett Morgen, partageait des sentiments similaires.

« Morgan Spurlock a réalisé ce que la plupart des artistes ne font que rêver : il a réellement changé le monde avec son art », Morgen a écrit. « C’était un père, un frère, un ami extraordinaire et l’un des cinéastes les plus importants et les plus influents de mon époque. Mon cœur se brise pour sa famille et ses amis.

Spurlock a contribué à changer l’industrie de la restauration rapide lorsque le documentaire « Super Size Me », nominé aux Oscars en 2004, faisait la chronique des effets de manger uniquement chez McDonald’s pendant 30 jours, poussé restaurants à adapter leurs menus.

« Je suis attristé d’apprendre le décès du réalisateur et ami Morgan Spurlock », a écrit le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, sur Instagram. « À seulement 53 ans, il avait encore tellement à faire. Il était une véritable force dans le monde du documentaire, attirant un public plus large et rehaussant le profil du film documentaire indépendant.

Image ouverte modale Morgan Spurlock est décédé jeudi des complications d’un cancer. Chris Pizzello/Presse associée

Après « Super Size Me », Spurlock a abordé la politique avec « Où dans le monde est Oussama Ben Laden ? et l’impact du placement de produit avec « Le plus grand film jamais vendu ». Il est ensuite revenu sur le sujet qui a fait de lui une star avec « Super Size Me 2 » en 2017.

Au milieu du mouvement #MeToo cette année-là, Spurlock a parlé de cas passés dans lesquels il avait été accusé d’inconduite sexuelle. Il dit qu’il a été surpris à l’université d’apprendre qu’un partenaire sexuel l’avait accusé de viol et qu’il avait déjà « réglé une allégation de harcèlement sexuel » lors d’un incident distinct.

«Je fais partie du problème. Nous le sommes tous », écrivait-il à l’époque. « Mais je fais aussi partie de la solution. En reconnaissant et en admettant ouvertement ce que j’ai fait pour aggraver cette terrible situation, j’espère favoriser le changement en moi-même.

En 2019, il reflété à propos de ces aveux, en disant : « Pour moi, il y a eu un moment de prise de conscience – en tant que personne qui dit la vérité et quelqu’un qui s’est fait un devoir d’essayer de faire ce qui est juste – de reconnaître que je pouvais faire mieux en Ma propre vie. »