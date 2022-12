Les poids lourds de l’Allemagne et de la Belgique sont les derniers à s’effondrer alors que l’Espagne survit

Cela a été une coupe du monde de bouleversements. S’il y avait des doutes persistants, les résultats de jeudi soir les ont pratiquement dissipés pour de bon. La première secousse est survenue en Argentine, subissant une superbe défaite 1-2 aux mains de l’Arabie saoudite, le Japon donnant vie au tournoi en battant les poids lourds l’Allemagne et l’Espagne pour passer au tour suivant.

Les centrales électriques européennes ont fermé leurs portes

La Belgique mord la poussière

La Belgique, deuxième équipe mondiale et troisième lors de la précédente édition de la coupe du monde, a été éliminée dès le premier tour. Ils ont commencé leur tournoi sur une note terne avec une victoire décousue de 1-0 contre le Canada. Mais cela s’est rapidement transformé en un souvenir heureux alors que le Maroc les a assommés en leur infligeant une défaite 2-0 qui a laissé leurs espoirs suspendus à une ficelle. Une victoire sur la Croatie était nécessaire, mais un match nul divertissant (inutile de leur point de vue) a suivi et ils ont été éliminés.

Spectacle d’horreur allemand

Pour la deuxième fois consécutive, l’Allemagne n’a pas dépassé la phase de groupes. Ils ont commencé par s’incliner face à un Japon fougueux (1-2) puis ont été tenus en échec 1-1 par l’Espagne. Il fallait une victoire sur le Costa Rica mais aussi une défaite du Japon face à l’Espagne. L’un d’eux s’est produit – l’Allemagne s’est imposée 4-2 mais le Japon a décroché son billet avec une victoire choquante 2-1.

Fait intéressant, quatre équipes du top 15 du classement de la FIFA ont quitté l’événement phare de la phase de groupes elle-même (une cinquième équipe (l’Italie) ne s’est pas qualifiée pour le tournoi). Et deux autres [Uruguay (14th) and Switzerland (15)] luttent toujours pour avancer.

Montée du défi asiatique

L’étincelle déclenchée par l’Arabie saoudite a été transformée en un feu de forêt déchaîné par le Japon. Les Albicelestes, dirigés par Lionel Messi, ont été contraints de faire de leur mieux contre les Saoudiens, une équipe qu’ils devaient renverser. Mais ce n’était pas le cas. L’Argentine a subi une défaite 1-2 et, prenant exemple sur elle, un autre challenger asiatique l’a amené à un niveau différent. Le Japon a humilié l’Allemagne et l’Espagne et a entre-temps subi une courte défaite contre le Costa Rica. Les deux victoires les ont propulsés en huitièmes de finale.

Equipes qualifiées à ce jour : France, Brésil, Portugal, Pays-Bas, Sénégal, Angleterre, États-Unis, Australie, Argentine, Pologne, Croatie, Maroc, Japon et Espagne

Équipes éliminées jusqu’à présent : Qatar, Canada, Équateur, Iran, Pays de Galles, Danemark, Tunisie, Arabie Saoudite, Mexique, Belgique, Allemagne et Costa Rica

