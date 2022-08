Les podcasts arrivent sur Twitter

Twitter a annoncé aujourd’hui l’introduction de podcasts sur ses plateformes via un onglet Spaces repensé. Selon Twitter, un peu moins de la moitié de ses utilisateurs aux États-Unis écoutent également des podcasts tous les mois, donc au lieu de les forcer à quitter la plate-forme, ils leur apportent les podcasts. C’est super prévenant, Twitter !

Fait intéressant, Twitter aura une façon amusante de recommander des podcasts que vous devriez consulter. Par exemple, si vous interagissez régulièrement avec les médias Vox, Twitter vous recommandera des podcasts Vox. Cela a du sens pour moi.

Ces nouveaux hubs présenteront également les podcasts les plus populaires et les plus engageants du monde entier. Nos recherches internes indiquent que 45 % des personnes qui utilisent Twitter aux États-Unis écoutent également des podcasts tous les mois. Nous suggérons donc automatiquement des podcasts attrayants pour aider les utilisateurs à trouver et à écouter facilement les sujets sur lesquels ils souhaitent en savoir plus. Par exemple, si quelqu’un interagit régulièrement avec le contenu Vox sur Twitter, il verra probablement un podcast Vox dans un hub Spaces.

L’onglet Spaces repensé, qui abrite les podcasts, est désormais disponible pour un certain nombre d’utilisateurs sur iOS et Android aux États-Unis. Soyez à l’affût qu’il frappe votre appareil à un moment donné. Pour ma part, je n’ai jamais ouvert l’onglet Espaces et je n’ai toujours pas l’intention de le faire. Je suis juste comme ça, tu sais ?

// Twitter