Les Poco M5 et M5 seront annoncés le 5 septembre, les spécifications fuient

Poco a travaillé sur quelques nouveaux mid-rangers à ajouter à son portefeuille en constante expansion, et aujourd’hui, la marque a annoncé que leur dévoilement aura lieu le 5 septembre, via un événement en ligne qui débutera à 20 heures, heure de Pékin ( c’est-à-dire 14h00 CEST, 12h00 GMT, 13h00 Royaume-Uni, 8h00 EDT, 5h00 PDT, respectivement).

Les appareils en question sont le Poco M5 et le Poco M5, et la marque ne s’en cache pas, affichant fièrement leurs noms sur l’invitation à l’événement. L’un d’entre eux sera très probablement le smartphone précédemment taquiné exécutant le SoC MediaTek Helio G99. Et selon les rumeurs passées, ce sera le Poco M5.

Selon les rumeurs, il aurait également un écran LCD FHD + de 6,58 pouces, une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W, un scanner d’empreintes digitales latéral et trois options de stockage : 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, 4/128 Go et 6/ 128 Go. Il devrait exécuter Android 12 avec MIUI 13 en plus. Le M5 commencera sous 15 000 INR en Inde, selon la rumeur.

D’autre part, le M5 est censé arriver en trois versions de couleur – gris, bleu et blanc – et il devrait avoir exactement les mêmes options de stockage que son frère.

