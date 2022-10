Les pneus d’hiver sont obligatoires sur de nombreux itinéraires en Colombie-Britannique entre le 1er octobre et le 31 mars – Kelowna Capital News

Bien que l’arrivée tranquille de l’automne ait éloigné l’esprit de nombreuses personnes en Colombie-Britannique de la conduite hivernale, des températures plus fraîches et un ciel gris seront bientôt là. Et cela signifie que peu importe le type de véhicule que vous conduisez, il est temps de passer aux pneus d’hiver.

En fait, des pneus d’hiver ou des chaînes sont requis sur la plupart des itinéraires en Colombie-Britannique du 1er octobre au 31 mars. Pour certaines autoroutes, y compris les cols de montagne et les routes rurales dans les zones à fortes chutes de neige, la date sera prolongée jusqu’au 30 avril pour tenir compte des premiers- chutes de neige printanières.

Selon Shift Into Winter, pour faire leur travail, les pneus d’hiver doivent être en bon état avec une profondeur de sculpture de 3,5 mm.

Voici quelques conseils supplémentaires à garder à l’esprit :

• Assurez-vous que les pneus correspondent – Les quatre pneus doivent correspondre en taille, type de bande de roulement et profondeur de bande de roulement. Vous avez besoin d’au moins deux pneus d’hiver assortis sur l’essieu moteur principal, même pour un véhicule 4X4. L’utilisation de différents types de pneus compromet la stabilité et peut entraîner la queue de poisson de votre véhicule.

• Vérifier l’usure et la pression des pneus – Vérifiez toujours l’usure de vos pneus d’hiver avant de les installer. Sont-ils en bon état et avec suffisamment de bande de roulement ? Surveillez souvent la pression des pneus car elle peut chuter par temps froid.

• Transportez des chaînes ou d’autres dispositifs de traction – Les véhicules de tourisme peuvent être tenus d’utiliser des chaînes ou d’autres dispositifs de traction avec des pneus d’hiver. Connaître et suivre les instructions du fabricant pour les mettre correctement.

Le passage à l’hiver est soutenu par la Winter Driving Safety Alliance, qui rappelle aux conducteurs de se préparer eux-mêmes et leur véhicule dès maintenant aux conditions routières et météorologiques changeantes.

Si vous êtes intéressé par des véhicules neufs ou d’occasion, assurez-vous de visiter TodaysDrive.com pour trouver la voiture de vos rêves dès aujourd’hui ! Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Instagram

AutomobilevoituresConduiteVUSCamions