Les PM néerlandais et luxembourgeois poussent la Serbie et le Kosovo à désamorcer les tensions sous l’ombre de la guerre en Ukraine

Les Premiers ministres des Pays-Bas et du Luxembourg ont exhorté lundi la Serbie et le Kosovo à agir pour désamorcer les tensions récentes qui ont menacé de plonger la région des Balkans dans l’instabilité alors que l’Europe fait face à l’agression de la Russie en Ukraine.

Le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et Xavier Bettel, le Premier ministre luxembourgeois, ont pris la parole après avoir rencontré le président serbe Aleksandar Vucic à Belgrade. Rutte et Bettel se rendront au Kosovo mardi pour y rencontrer de hauts responsables.

« Nous ne pouvons pas, tous les deux, souligner suffisamment à quel point il est important que la Serbie et le Kosovo prennent des mesures vers la désescalade et finalement la normalisation de leurs relations par le biais du dialogue mené par l’UE », a déclaré Rutte.

« C’est crucial pour les deux pays eux-mêmes, d’abord et avant tout, mais aussi pour toute la région et l’Europe dans son ensemble », a-t-il ajouté. « Avec une guerre qui fait rage entre la Russie et l’Ukraine sur notre continent, il est plus important que jamais que nous agissions ensemble. »

La Serbie et son ancienne province du Kosovo sont en désaccord depuis des décennies, Belgrade refusant de reconnaître la déclaration d’indépendance du Kosovo de 2008. Les efforts occidentaux pour résoudre la crise se sont intensifiés récemment, afin d’éviter une éventuelle instabilité dans les Balkans alors que la guerre ravage l’Ukraine.

Les tensions entre les deux pays ont de nouveau éclaté en mai après que la police kosovare a saisi des bâtiments municipaux locaux dans le nord du Kosovo à majorité serbe pour installer des maires de souche albanaise élus lors des élections d’avril que les Serbes ont massivement boycottées.

De violents affrontements ont blessé 30 Casques bleus internationaux et plus de 50 Serbes de souche, faisant craindre une reprise du conflit de 1998-1999 qui a fait plus de 10 000 morts, pour la plupart des Albanais du Kosovo.

Les États-Unis et l’UE ont pressé la Serbie et le Kosovo de prendre des mesures pour apaiser les tensions. La normalisation des relations est la condition essentielle pour que les deux pays progressent dans leurs efforts d’adhésion à l’UE.

Bettel, lui aussi, a appelé les deux parties à agir.

« Les mots c’est bien, les actes c’est mieux », a-t-il dit. « Et il faut avancer sur ces sujets et montrer aussi qu’il y a une volonté de désescalade. »

Vucic a exprimé l’espoir que la visite des deux Premiers ministres en Serbie et au Kosovo serait utile. « J’ai promis que la Serbie ferait tout son possible pour préserver la paix et la stabilité », a-t-il déclaré.

Washington et la plupart des pays de l’UE ont reconnu l’indépendance du Kosovo, tandis que la Russie et la Chine ont soutenu la revendication de la Serbie sur le territoire.

La guerre de 1998-99 a éclaté lorsque les Albanais de souche séparatistes se sont rebellés contre le régime serbe et Belgrade a répondu par une répression brutale. Les bombardements de l’OTAN en 1999 ont forcé la Serbie à abandonner le contrôle, mais Belgrade a maintenu que le Kosovo faisait toujours partie du pays.