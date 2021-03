La pandémie a mis à rude épreuve les systèmes de santé européens – certains se sont déformés, d’autres se sont rapidement adaptés.

Tout le monde n’a pas ressenti les effets d’entraînement du COVID-19 en ce qui concerne l’accès aux institutions, services et ressources de santé au même degré, les pauvres et les vulnérables étant beaucoup plus affectés que le reste des citoyens du continent.

Les rendez-vous et les examens de routine ont été annulés ou repoussés en masse et les soins de santé sont tombés au bas de la liste des priorités de nombreuses personnes.

Ceux qui étaient déjà aux prises avec des difficultés financières ont vu leur situation se maintenir et dans certains cas exacerber, tandis que d’autres ont été plongées dans la pauvreté car leurs entreprises étaient fermées du jour au lendemain en raison de verrouillages ou de congédiements.

Le vrai coût de la pandémie

Les personnes à faible revenu à travers le monde ont, dans de nombreux cas, souffert de manière disproportionnée de la pandémie en général pour un certain nombre de raisons, notamment le fait que leur emploi est plus susceptible de les exposer au virus et que leurs économies sont généralement inférieures.

Au cours des trois premiers mois de la pandémie en Europe (du 1er mars au 30 juin 2020), environ 170000 personnes qui n’étaient pas auparavant Croix-Rouge espagnole demandé l’aide de l’organisation.

Cette tendance peut être observée dans toute l’Europe, selon Graciela Malgesini, responsable de l’UE et du plaidoyer au Réseau européen de lutte contre la pauvreté (EAPN).

Il y a eu « une grande vague de personnes demandant de l’aide pour la première fois » lorsque la pandémie a éclaté, a-t-elle dit, mais ce n’était que « la pointe de l’iceberg car, bien sûr, de nombreuses personnes étaient incapables d’agir au début.

« Ils se demandaient simplement ce qu’ils pouvaient faire et ils ont dit que le problème était que tout était fermé, les informations n’étaient pas là », a-t-elle ajouté.

Les profils les plus susceptibles de connaître la pauvreté étaient les indépendants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les étudiants, les femmes occupant divers postes de précarité ou avec des personnes à charge, ainsi que les migrants et les Roms, selon Malgesini.

Si une aide financière était disponible dans de nombreux pays, les régimes exigeaient des bénéficiaires qu’ils comprennent le fonctionnement du système de sécurité sociale d’un pays et qu’ils soient capables de lire, d’écrire et, dans certains cas, de parler la langue, ce qui exclut souvent certains des plus vulnérables.

De plus, les avantages étaient dans de nombreux cas basés sur les revenus des années précédentes, en voyant des personnes qui étaient tombées dans la pauvreté à cause de la pandémie laissées pour compte.

Les travailleurs de première ligne qui ne sont pas des agents de santé, tels que les nettoyeurs, étaient gravement touchés s’ils attrapaient le COVID dans certains pays, comme l’Italie et l’Espagne, car ils ne pouvaient pas déclarer la maladie comme un accident du travail sur leur assurance maladie, le expert dit.

«Les gens se sont vraiment retrouvés dans des situations difficiles», aussi bien ceux qui luttaient déjà financièrement que les personnes en situation de pauvreté pour la première fois, Noellie Denomerenge, chargée de dossier pour le Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté en Belgique (Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté ).

« De nombreuses personnes se sont retrouvées avec une réelle baisse de leurs revenus, souvent les plus vulnérables, et même une petite réduction de l’argent entrant peut faire une différence. Les gens mettent les soins de santé en veilleuse. »

«Nous avons rapidement réalisé la réalité de la situation sur le terrain lorsque le verrouillage a été introduit pour la première fois», a-t-elle déclaré. « Les gens ne travaillaient pas mais les frais médicaux étaient toujours là, devaient encore être payés, et les hôpitaux étaient pratiquement fermés à quiconque n’avait pas de COVID. »

Parmi les cas qui ont le plus frappé Denomerenge, il y avait une femme qui avait une maladie, diagnostiquée avant la pandémie, qui attaquait sa chair.

Son état nécessitait d’être traité par du personnel médical spécialisé « très régulièrement », mais elle n’était pas considérée comme une priorité pour recevoir des soins d’urgence lorsque le COVID a éclaté, a expliqué le travailleur social.

« Elle n’avait plus de doigts, juste des moignons, ses gencives reculaient … elle ne savait pas du tout comment se faire soigner. »

« Elle souffrait beaucoup, elle ne pouvait pas quitter sa maison parce qu’elle souffrait tellement. Parce que son traitement ne pouvait pas être suivi correctement, sa situation est maintenant beaucoup plus compliquée. »

Denomerenge a déclaré que c’était également le cas des personnes qui avaient des blessures à la jambe et de nombreuses personnes âgées qui ne pouvaient pas fonctionner sans assistance ou rendez-vous médicaux réguliers et les ont vues emmenées pendant le confinement parce que leurs conditions n’étaient pas considérées comme suffisamment urgentes.

Les étudiants ont également été fortement touchés et elle a déclaré que ses collègues en France avaient signalé le même problème. Les étudiants en formation continue qui avaient quitté leur domicile familial ne sortaient pas pour se procurer des médicaments pour traiter des maladies, ce qui créait un «effet boule de neige» les empêchant d’étudier dans certains cas.

« Nous avons un système public ici en Belgique, financé par l’assurance maladie obligatoire, qui fonctionne assez bien pour certaines personnes, mais seulement si vous êtes inscrit dans le système », a déclaré le travailleur social.

«Les sans-papiers, les sans-abri, n’iront pas toujours à l’hôpital, même pour un traitement d’urgence, ou ils ne le peuvent pas – cette option ne leur était pas disponible depuis des mois l’année dernière. Et parfois, la vie signifie qu’ils ne peuvent pas rentrer. le lendemain pour un examen ou pour récupérer des médicaments. «

La pauvreté est aussi un problème de santé

La pauvreté était un problème dans l’UE avant même la crise du COVID, avec une personne sur cinq menacée de pauvreté et d’exclusion sociale, mais la pandémie n’a fait qu’accroître les inégalités sociales, selon un rapport Malgesini a écrit pour EAPN.

L’insécurité alimentaire et la fracture numérique croissante ne sont que deux des problèmes qui ont lié la pauvreté aux soins de santé avant le début de la pandémie et qui se sont aggravés depuis que le COVID a éclaté en Europe.

« D’une part, nous voyons le président de la Commission européenne parler à juste titre de la nécessité de numériser l’Europe, mais, d’autre part, nous voyons la réalité des personnes qui sont absolument confrontées à la fracture numérique: pas seulement les pauvres et les personnes âgées, mais aussi les jeunes qui ne peuvent pas utiliser la technologie ou n’y ont pas accès », a déclaré Malgesini.

Elle a ajouté que la pandémie avait obligé les entreprises et les individus à devenir plus férus de technologie, mais dans la numérisation des services de santé comme les rendez-vous chez le médecin généraliste, ceux qui ne pouvaient pas accéder à la technologie ou ne savaient pas comment l’utiliser, comme les personnes âgées ou les sans-abri, étaient plus isolés ou laissés pour compte.

L’insécurité alimentaire n’est pas seulement un problème social, mais aussi un problème de santé, selon Malgesini.

«Si vous êtes pauvre et que vous ne consommez pas la bonne quantité et la bonne qualité de nourriture, votre corps s’affaiblit et vous êtes plus vulnérable aux maladies», a-t-elle déclaré.

À l’époque du COVID, c’était particulièrement un problème pour ceux qui étaient déjà isolés, s’auto-isolant à cause d’une infection, handicapés et en situation de pauvreté.

«C’était un problème énorme presque partout sur le continent», selon l’expert du Réseau européen de lutte contre la pauvreté.

L’Italie a connu une augmentation de 50% du nombre de personnes utilisant les banques alimentaires au cours des six premiers mois de 2020, par rapport à la même période en 2019.

Encarna Moreno de Mula à Murcie, dans le sud-est de l’Espagne, a une fille de 17 ans, Noelia, atteinte de spina bifida – une anomalie congénitale qui survient lorsque la colonne vertébrale et la moelle épinière ne se forment pas correctement.

Depuis le début du verrouillage du COVID en mars de l’année dernière, Noelia a dû arrêter de faire du sport, n’a pas eu de rendez-vous médicaux pour les examens et fait ses exercices de rééducation par appel vidéo, ce qui n’est pas comparable à les faire en personne, a déclaré sa mère. Euronews.

«L’impact du coronavirus sur l’économie et les pertes d’emplois est très grave, mais il l’est également pour les personnes ayant des problèmes physiques, et cela n’a pas été évoqué», a déclaré Encarna.

«Elle ne peut plus recevoir le traitement dont elle a besoin depuis un an maintenant.»

Encarna ne sait pas avec certitude si cela a affecté la santé de sa fille étant donné qu’elle n’a pas eu de bilan de santé depuis plus d’un an et demi, mais elle soupçonne que cela a eu un impact grave car elle a déclaré que ses maux de dos étaient pires.

Noelia avait l’habitude de passer un examen tous les six mois à l’hôpital pour paraplégiques de Tolède, l’hôpital le plus spécialisé d’Espagne pour le traitement complet des lésions de la moelle épinière.

Là, elle a subi un examen complet qui comprenait un examen de la vessie et des reins, qui sont importants pour les personnes atteintes de sa maladie, a expliqué Encarna.

En raison de la pandémie de coronavirus, sa dernière visite dans l’établissement a eu lieu en janvier 2020, ses contrôles ayant été repoussés à plusieurs reprises.

La natation aidait vraiment Noelia avec son état, mais les piscines étaient fermées jusqu’à récemment.

« Les sports sur la terre ferme sont trop exigeants, elle ne peut pas faire de poids, par exemple, donc la natation est la meilleure forme. Le seul sport qui lui convient », a déclaré Encarna à propos de sa fille.

« Ils ont ouvert des bars, des lieux de divertissement mais les piscines sont restées fermées. Cela me semble être un environnement assez sûr – vous y allez un à la fois et il y a du chlore partout. »

Encarna espère que la situation concernant les soins de santé de sa fille reviendra à la normale, avec la piscine locale ouverte et un rendez-vous médical réservé cet été, mais elle dit que les moments difficiles auxquels ils ont été confrontés pendant la pandémie et à quel point on en a peu parlé ne le seront jamais. quitte la.

Effets positifs du COVID

Bien que nous ne puissions jamais ramener les millions de personnes qui ont perdu la vie pendant la pandémie, cela a provoqué des changements positifs pour les personnes vulnérables qui tentent d’accéder aux soins de santé, a déclaré Malgesini.

Cela inclut d’attirer l’attention sur les lacunes des services. « Une certaine prise de conscience s’est produite, ainsi qu’une réflexion positive sur les lacunes et l’impact de la pandémie sur les groupes défavorisés a été faite par les gouvernements avec l’aide de l’UE », a-t-elle expliqué.

Les systèmes de santé ont été analysés en lien avec le bloc au cours de la deuxième partie de 2020, ce qui a révélé des problèmes de budget en termes d’investissements insuffisants dans les soins de santé, de pressions supplémentaires sur les systèmes de santé, de rémunération de la main-d’œuvre, de pénuries de travailleurs de la santé ou de déficits de compétences.

« De nombreux pays ont montré une coordination et une intégration limitées des soins et que les soins sociaux et les soins de santé sont déconnectés. C’est quelque chose qui doit être comblé », a déclaré Malgesini.

Malgré cela, la crise du COVID a en règle générale provoqué dans toute l’Europe une augmentation de la vulnérabilité sociale, une baisse du bien-être, une augmentation du sentiment de solitude et des problèmes de santé mentale, a-t-elle ajouté.

« L’idée que personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité est une idée très puissante dont nous devons tous nous souvenir », a ajouté l’expert.

«La pauvreté n’est pas seulement injuste, elle est également contraire à l’éthique et elle affaiblit les sociétés face aux chocs et aux crises épidémiques», comme l’a montré la pandémie COVID.

Du 29 mars au 2 avril, c’est la #HealthcareWeek à Euronews. C’est une semaine de couverture spéciale centrée sur les leçons tirées de la pandémie du COVID-19 et les tendances qui devraient façonner les soins de santé en Europe dans les années à venir.