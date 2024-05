Les plus visionnés dans l’animation Disney et l’histoire de Pixar

Thanksgiving est peut-être dans des mois, mais le public se prépare déjà à se régaler Moana 2.

Une bande-annonce du film a été vue par 178 millions de personnes au cours de ses premières 24 heures cette semaine, soit plus que toute autre bande-annonce de film dans l’histoire de l’empire animé de Disney, composé de Walt Disney Animation Studios et de Pixar. (Moana vient de Disney Animation.)

En termes d’audience des bandes-annonces, le précédent record de Pixar était de À l’envers 2 (157 millions), et le meilleur pour Disney Animation était Congelé 2 (116 millions). Le Moana 2 la bande-annonce est également arrivée au-dessus de celle de Pixar Les Indestructibles 2 (113 millions).

Le Moana 2 la bande-annonce sera diffusée avant À l’envers 2qui sort en salles le 14 juin. La prochaine suite de Pixar devrait ouvrir entre 80 et 85 millions de dollars, bien qu’un service estime qu’elle dépassera les 90 millions de dollars. Les deux films sont une bonne nouvelle pour l’empire de l’animation de Disney, car Pixar, en particulier, est en difficulté.

Moana 2qui réunit les doubleurs Auli’i Cravalho et Dwayne Johnson, sort en salles le 27 novembre.

David Derrick Jr., Jason Hand et Dana Ledoux Miller ont réalisé le long métrage d’animation, centré sur Moana se lançant dans une aventure inattendue dans des eaux perdues depuis longtemps après avoir reçu un appel de ses ancêtres. Johnson reprend son rôle de demi-dieu Maui.

Le projet a été initialement développé comme une série télévisée avant d’être retravaillé comme une suite théâtrale. Avec de nouvelles chansons d’Abigail Barlow et Emily Bear, Moana 2 compte Christina Chen et Yvett Merino comme productrices.

Disney et Johnson sont également à l’origine du live-action Moana remake du réalisateur Thomas Kail qui devrait sortir en salles le 10 juillet 2026.

En témoignage de MoanaGrâce à sa popularité durable, le film original, sorti en 2016 et ayant rapporté plus de 687 millions de dollars dans le monde, a été le film le plus diffusé sur toutes les plateformes en 2023, selon Nielsen.