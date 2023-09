Les plus vieilles chaussures du monde ? Les sandales trouvées dans une grotte aux chauves-souris sont vieilles de plusieurs milliers d’années, selon une étude

Des sandales enterrées dans une grotte de chauves-souris dans le sud de l’Espagne pourraient être les chaussures les plus anciennes jamais découvertes en Europe, ont déclaré cette semaine des scientifiques, estimant qu’elles pourraient avoir jusqu’à 6 200 ans.

Les paniers, les outils et les sandales trouvés au 19e siècle dans un lieu de sépulture de chasseurs-cueilleurs dans la Cueva de los Murciélagos, ou « grotte des chauves-souris », près de la ville méridionale de Grenade, sont beaucoup plus anciens qu’on ne le pensait auparavant, selon une équipe examinant les éléments dits dans un article dans Revue Avancées scientifiques mercredi.

L’étude a utilisé la datation au radiocarbone de 76 objets, dont des paniers et 22 sandales en sparte, une sorte d’herbe utilisée dans l’artisanat dans la péninsule ibérique et en Afrique du Nord depuis des milliers d’années.

Les anciens humains broyaient l’herbe pour fabriquer de la ficelle pour tresser des paniers, des sacs et des sandales. L’herbe devait être séchée pendant 20 à 30 jours avant d’être réhydratée pendant 24 heures pour la rendre souple – un processus complexe et exigeant.

On estime que des sandales similaires trouvées en Arménie ont 5 500 ans, tandis que les chaussures portées par « Ötzi l’homme des glaces » – un homme préhistorique découvert en Italie en 1991 – datent d’il y a 5 300 ans.

« La qualité et la complexité technologique de la vannerie nous amènent à remettre en question les hypothèses simplistes que nous avions sur les communautés humaines avant l’arrivée de l’agriculture dans le sud de l’Europe », a déclaré le responsable de l’étude, Francisco Martínez Sevilla, dans un communiqué. communiqué de presse.

Martínez Sevilla, de l’Université espagnole d’Alcalá, a ajouté que la Cueva de los Murciélagos était un « site unique en Europe pour étudier les matériaux organiques des populations préhistoriques ».

Des objets néolithiques à base organique, notamment un maillet et des sandales, ont été récupérés à la Cueva de los Murciélagos en Andalousie, dans le sud de l’Espagne. Université d’Alcala / via Science Advances

Les sandales n’ont pas de lacets, mais certaines avaient une seule tresse fixée au milieu qui pouvait être nouée autour de la cheville du porteur. Des sandales similaires datant de périodes ultérieures trouvées dans toute l’Europe étaient fabriquées avec d’autres matériaux, pas seulement avec de l’herbe.

« Cet ensemble de sandales représente donc l’assemblage de chaussures préhistoriques le plus ancien et le plus étendu, tant dans la péninsule ibérique qu’en Europe, sans précédent sous d’autres latitudes », indique l’étude.

Si certaines sandales présentaient des marques dues au port, d’autres n’étaient pas utilisées et auraient pu être fabriquées pour les morts, selon l’étude.

La grotte abritait autrefois des objets funéraires provenant d’une vaste partie de l’histoire humaine ancienne, vieilles peut-être de 9 500 ans.

Une équipe de 20 experts de différentes disciplines, dont des géologues et des historiens, a travaillé sur le projet en cours.

Le manque d’humidité de la grotte et son vent rafraîchissant constant ont fait de ces objets les outils à base de plantes les mieux conservés du sud de l’Europe. Les mêmes conditions ont conduit à un grand nombre de découvertes archéologiques importantes au Moyen-Orient, notamment dans les grottes autour de la mer Morte.

Les trésors de la grotte aux chauves-souris ont été découverts au XIXe siècle, mais la nouvelle étude est la première à mettre pleinement en lumière leur âge et leur importance.

Des fragments de céramique, des éclats de silex et de quartz, une tête de hache polie, ainsi que des dents de sanglier ornementales et des bracelets en pierre, ont été découverts sur le site, dont la plupart sont aujourd’hui exposés dans des musées de Madrid et de Grenade. Des questions ont persisté sur la datation des objets jusqu’aux premiers tests de datation au radiocarbone dans les années 1970.

Mais les scientifiques sont plus enthousiasmés par les articles périssables à base de plantes, tels que les sandales et les paniers, que l’on trouve rarement dans quelque état que ce soit.

« La culture matérielle végétale offre un aperçu unique de la vie des sociétés préhistoriques. Le manque de préservation signifie que les matériaux périssables n’ont pas été largement pris en compte lors des recherches archéologiques », a déclaré l’équipe de recherche dans l’article.

Les découvertes extrêmement importantes n’ont presque pas survécu pour être étudiées.

Les mineurs pénétrèrent dans la Cueva de los Murciélagos en 1857, avant de tomber sur plusieurs cadavres partiellement momifiés. Une grande partie des outils et des paniers à base de plantes qui les accompagnaient ont été brûlés et dispersés sur le site à la suite de l’exploitation minière, tandis que le reste a été donné aux habitants du village voisin d’Albuñol.

Dix ans plus tard, l’archéologue Manuel de Góngora y Martínez a visité la grotte et interviewé des mineurs et des villageois, préservant ainsi de nombreux objets pour les générations futures. L’emplacement d’origine des outils est cependant perdu à jamais, privant les archéologues d’un contexte crucial. Les restes humains n’ont pas été retrouvés.

« Malgré l’activité minière, cet assemblage représente l’une des collections de vannerie de chasseurs-cueilleurs les plus anciennes et les mieux conservées du sud de l’Europe », a indiqué l’équipe de recherche dans l’article.