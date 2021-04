La baisse des actions Netflix après la faible croissance des abonnés a refroidi le marché à propos d’une course haussière pour les actions au foyer qui ont peut-être atteint son apogée et il y a plus de douleur à venir chez les gagnants de la pandémie comme Zoom et Peloton. Des investisseurs plus riches semblent se poser cette question – et il ne s’agit pas seulement des plus grands gagnants de la pandémie, sans parler d’y répondre en vendant des actions et en allant au comptant. Le pourcentage d’investisseurs possédant 1 million de dollars ou plus dans des comptes de courtage qu’ils gèrent eux-mêmes qui ont vendu des positions sur le marché et sont allés encaisser au deuxième trimestre a plus que doublé, passant de 7% à 16%, selon une nouvelle enquête auprès d’investisseurs fortunés de E-Trade Financial de Morgan Stanley partagé avec CNBC. La tendance haussière globale a également diminué, les investisseurs millionnaires qui se disent désormais baissiers augmentant de 6 points de pourcentage, passant de 36% à 42%. Cela peut ne pas sembler être une hausse majeure, et la majorité (58%) de ces investisseurs restent optimistes, avec davantage de riches affirmant qu’ils s’attendent à ce que le deuxième trimestre se termine par une hausse de l’indice S&P 500. Les actions ont ouvert un peu plus haut mercredi, alors même que la forte baisse de Netflix se poursuivait. Mais les détails de l’enquête révèlent des inquiétudes notables et croissantes concernant le marché, l’inflation et la politique de la Fed, ainsi qu’une baisse importante de la tendance haussière sur le secteur de la technologie et un plus grand désir de s’éloigner des actions américaines. Dans l’ensemble, l’enquête suggère que les poches de baisse se creusent parmi les riches, même si la majorité reste patiente avec un marché boursier américain coûteux, peut-être surexploité. L’enquête sur le commerce électronique a été menée du 1er avril au 12 avril auprès d’un vaste univers d’investisseurs autonomes, les résultats de 207 investisseurs possédant 1 million de dollars ou plus d’actifs investissables étant fournis exclusivement à CNBC.

La baisse à court terme est de retour

Pour Mitch Goldberg, un conseiller en placement basé à New York chez ClientFirst Strategy qui, il y a un an, était convaincu que le fond était pour les actions après le creux du 23 mars et acheté sur la base de cette conviction, il y a eu un changement de sentiment en faveur de la baisse à court terme. cela l’a amené à alléger certaines positions boursières et à placer de l’argent en espèces même avec des taux d’intérêt peu avantageux. « À très court terme, je suis baissier, les deux prochains mois environ », a-t-il déclaré. « J’ai levé des liquidités, pas une défensive folle, je pense juste que les actions ont beaucoup augmenté et j’ai acheté beaucoup, j’étais très optimiste quand je devais l’être. Il est maintenant temps d’en retirer une partie. » Les obligations n’étant pas une alternative intéressante aux actions, du moins pas encore, même dans un marché où les craintes d’inflation sont à la hausse, « 0,1% en espèces est bien pour le moment car c’est une préservation à court terme », a-t-il déclaré. « Je ne pense pas que nous allons avoir un 2001 ou un 2008-2009. J’ai encore de l’argent en actions, juste un peu moins. » Après la volatilité subie par les actions au premier trimestre – qui comprenait des baisses à deux chiffres chez les leaders de la technologie et de la croissance, de l’énergie et des petites capitalisations avant les rebonds – il y a eu «un peu de prise de bénéfices», déclare Mike Loewengart, directeur des investissements chez E -Gestion du capital commercial. « La collecte de liquidités est cohérente avec une vision à long terme. … alors que nous enregistrons de bonnes performances en 2020 et au premier trimestre, la prise de bénéfices est totalement conforme », a-t-il déclaré. « Avec le temps, nous savons que nous voyons que le marché monte généralement, mais dans un court laps de temps, la volatilité peut être douloureuse. » Alors que de nombreux investisseurs et pronostiqueurs de marché restent préoccupés par un recul plus important avant la fin de l’année, le S&P 500 a enregistré un taux de croissance moyen de 6% au cours du siècle dernier et les marchés haussiers durent depuis des années.

Les principaux secteurs du S&P 500 connaissent de fortes baisses de confiance

Les millionnaires de l’enquête sur le commerce électronique se tournent davantage vers les marchés internationaux et l’immobilier alors que la conviction sur les paris du secteur S&P 500 baisse. Le secteur des technologies de l’information et le secteur des soins de santé ont tous deux enregistré une baisse de 19% chez les investisseurs fortunés lorsqu’on leur a demandé d’évaluer les secteurs présentant actuellement le plus de potentiel. Les deux avaient précédemment été les premiers choix de plus de la moitié – dans le cas des soins de santé, les deux tiers – des riches investisseurs de l’enquête. Pendant ce temps, l’intérêt pour l’immobilier en tant que meilleur pari a presque doublé, passant de 16% à 31%. « L’immobilier correspond à ce marché », a déclaré Lew Altfest d’Altfest Personal Wealth Management, dont la société lance son premier fonds immobilier privé ce trimestre.« Le cœur de ce qui se passe est que les gens sont optimistes et en même temps reconnaissent que l’optimisme et les dépenses pourraient mener à l’inflation, et sont à juste titre préoccupés car cela conduit à une concurrence accrue pour les actions des obligations à mesure que les taux augmentent. Certains quitteront le bateau à cause de l’inflation », a-t-il déclaré. Les craintes concernant l’inflation en tant que menace n ° 1 pour les portefeuilles sont passées de 5% à 18% dans l’enquête sur le commerce électronique, trimestre après trimestre.

Des investisseurs plus riches vont encaisser et exprimer des doutes sur les parties les plus fortes du marché, y compris la technologie, mais les taureaux sont toujours majoritaires, selon une enquête sur le commerce électronique au deuxième trimestre 2021. Getty Images

Ce n’est pas seulement le commerce au domicile qui a fonctionné trop loin, trop vite pour certains, mais le marché dans son ensemble. Le commerce de rotation loin des grandes technologies et des gagnants de la pandémie et vers les valeurs de reflation a également « pris une longueur d’avance » selon Goldberg. Les mouvements à la hausse ont du sens si l’on tient compte d’une économie américaine qui a entraîné de nombreuses attentes de croissance au second semestre dans la première moitié de l’année, mais parce qu’elle a été si forte qu’elle a fait craindre qu’elle ne soit pleinement intégrée dans plus d’actions, et Goldberg a non seulement réduit ses positions sur certains noms de croissance, mais aussi sur les grands cycliques, sans se vendre entièrement. Un effet d’entraînement de ces plus grands gagnants, qu’il s’agisse d’une action technologique ou d’un produit de consommation de base qui a explosé, a mis le conseiller en placement sur la défensive. Et après avoir vécu et investi dans plusieurs marchés haussiers et baissiers dans le passé, Goldberg a déclaré que lorsque les plus grands noms du marché comme Netflix commencent à faire faillite – les actions du «premier niveau» du marché – il y a plus de raisons de s’inquiéter de l’effondrement de plus d’actions. , même si les problèmes de Netflix sont spécifiques à l’entreprise et dans une action avec une longue histoire de fortes fluctuations des bénéfices. Il n’est pas nécessairement temps pour les investisseurs de renflouer leurs blue-chips préférés, comme un Microsoft, mais pour les investisseurs qui ont subi des corrections de marché précédentes, de se rappeler que les noms les plus spéculatifs sur le marché chutent en premier et cela conduit les investisseurs vers les actions les plus grandes et les plus sûres. , mais finalement, ce niveau supérieur devient encore plus cher et n’est pas à l’abri d’un marché sous pression.

Des investisseurs millionnaires plus prudents