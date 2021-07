Les plus riches du monde utilisent leurs propres fusées dans l’espace

Deux milliardaires mettent tout en jeu ce mois-ci pour piloter leurs propres fusées dans l’espace. Il est destiné à être un stimulant de confiance pour les clients à la recherche de leurs propres balades courtes. La chasse lucrative et à gros enjeux pour les touristes de l’espace se déroulera aux confins de l’espace – de 55 à 66 milles (88 à 106 kilomètres), opposant Richard Branson de Virgin Galactic à l’homme le plus riche du monde, Jeff Bezos de Blue Origin.

Branson doit décoller aujourd’hui du Nouveau-Mexique, avec deux pilotes et trois autres employés à bord d’un avion-fusée transporté en l’air par un avion à double fuselage. Bezos part neuf jours plus tard de l’ouest du Texas, décollant dans une capsule entièrement automatisée avec trois invités: son frère, une pionnière de l’aviation de 82 ans qui a attendu six décennies pour un tir dans l’espace et le gagnant d’une vente aux enchères caritative de 28 millions de dollars .

Le vol de Branson sera plus long, mais celui de Bezos sera plus élevé. Le vaisseau de Branson a plus de fenêtres, mais les fenêtres de Bezos sont plus grandes. L’avion piloté de Branson a déjà volé trois fois dans l’espace. Bezos a cinq fois plus de vols d’essai, mais aucun avec des personnes à bord. Quoi qu’il en soit, ils cherchent à se vanter d’être la première personne à faire voler sa propre fusée dans l’espace et à vivre trois à quatre minutes d’apesanteur.

Branson, qui aura 71 ans dans une semaine, considère qu’il est « très important » de l’essayer avant d’autoriser les touristes de l’espace à bord. Il insiste sur le fait qu’il n’a pas d’appréhension ; c’est l’aventurier en quête de sensations fortes qui a traversé la Manche en kite-surf et a tenté de faire le tour du monde en montgolfière.

« Enfant, je voulais aller dans l’espace. Quand cela ne semblait pas probable pour ma génération, j’ai enregistré le nom de Virgin Galactic avec l’idée de créer une entreprise qui pourrait y arriver », a écrit Branson dans un blog cette semaine. Dix-sept ans après avoir fondé Virgin Galactic, il est sur le point de faire l’expérience de l’espace pour lui-même.

« C’est incroyable de voir où une idée peut vous mener, peu importe à quel point elle peut sembler farfelue au premier abord. »

Bezos, 57 ans, qui a démissionné lundi de son poste de PDG d’Amazon, a annoncé début juin qu’il serait sur le premier vol passager de sa fusée New Shepard, choisissant le 52e anniversaire de l’alunissage de Neil Armstrong et Buzz Aldrin.

Lui aussi avait des rêves d’enfance de voyager dans l’espace, a déclaré Bezos via Instagram. « Le 20 juillet, je ferai ce voyage avec mon frère. La plus grande aventure, avec mon meilleur ami.

Branson était censé voler plus tard cette année sur le deuxième des trois vols d’essai supplémentaires prévus par Virgin Galactic avant de faire voler les détenteurs de billets l’année prochaine. Mais à la fin de la semaine dernière, il a fait un bond en avant.

Il insiste sur le fait qu’il n’essaie pas de battre Bezos et que ce n’est pas une course. Pourtant, son annonce est intervenue quelques heures seulement après que Bezos a révélé qu’il serait rejoint dans l’espace par Wally Funk, l’un des derniers membres survivants du soi-disant Mercury 13. Les 13 femmes pilotes ne sont jamais allées dans l’espace malgré avoir passé les mêmes tests dans le au début des années 1960 en tant qu’astronautes Mercury 7 originaux de la NASA, entièrement masculins.

Bezos n’a pas commenté publiquement le prochain vol de Branson.

Mais certains chez Blue Origin sont déjà en train de pinailler le fait que leur capsule dépasse la ligne d’espace Karman désignée à 62 miles (100 kilomètres), tandis que l’altitude maximale de Virgin Galactic est de 55 miles (88 kilomètres). Les fédérations aéronautiques et astronautiques internationales en Europe reconnaissent la ligne Karman comme la frontière officielle entre la haute atmosphère et l’espace, tandis que la NASA, l’Air Force, la Federal Aviation Administration et certains astrophysiciens acceptent une altitude minimale de 50 miles (80 kilomètres).

Les vols de Blue Origin durent 10 minutes au moment où la capsule saute en parachute sur le sol du désert. Virgin Galactic dure environ 14 à 17 minutes à partir du moment où l’avion spatial quitte le vaisseau mère et déclenche son moteur-fusée pour une montée raide jusqu’à ce qu’il glisse vers un atterrissage sur piste.

Elon Musk de SpaceX ne fait pas de sauts rapides vers le bord de l’espace. Ses capsules vont jusqu’en orbite, et il tire pour Mars.

« Il y a une grande différence entre atteindre l’espace et atteindre l’orbite », a déclaré Musk la semaine dernière sur Twitter.

Musk a déjà transporté 10 astronautes vers la Station spatiale internationale pour la NASA, et le premier vol spatial privé de son entreprise est prévu en septembre pour un autre milliardaire qui a acheté un tour du monde de trois jours.

Quelle que soit la hauteur à laquelle ils volent, Virgin Galactic et Blue Origin appellent déjà leurs clients potentiels des «astronautes». Plus de 600 ont réservé des sièges avec Virgin Galactic à 250 000 $. Blue Origin prévoit d’annoncer les prix et d’ouvrir la vente de billets une fois que Bezos aura volé.

Phil McAlister, directeur des vols spatiaux commerciaux de la NASA, considère qu’il s’agit d’une renaissance spatiale, d’autant plus que la station spatiale s’apprête à accueillir une série de visiteurs payants, à commencer par une actrice et productrice de cinéma russe en octobre, une paire de Japonais en décembre et un SpaceX- livré équipage d’hommes d’affaires en janvier.

« La façon dont je le vois est le plus, le mieux, non ? » dit McAlister. « Bien mieux. »

C’est précisément le futur que la NASA voulait une fois que les navettes auront pris leur retraite et que des entreprises privées auront repris les vols de ferry de la station spatiale. Atlantis a décollé du dernier vol de navette il y a 10 ans jeudi.

Le dernier commandant de la navette de la NASA, Chris Ferguson, qui travaille maintenant pour Boeing sur sa capsule d’équipage Starliner, est impressionné que Branson et Bezos se lancent avant les clients.

« C’est un moyen infaillible de montrer la confiance dans votre produit est de s’y mettre », a déclaré Ferguson lors des célébrations du 10e anniversaire de la navette jeudi. « Je suis sûr que ce n’était pas une décision prise à la légère. Je leur souhaite bonne chance à tous les deux. Je pense que c’est super.

