Les plus petits bassins hydrographiques de BC Hydro à des creux presque records dans des conditions de sécheresse – Kelowna Capital News

BC Hydro affirme que l’électricité dans la province n’est pas menacée, mais que les conditions de sécheresse ont réduit les niveaux d’eau dans certains de ses bassins hydrographiques de l’île de Vancouver et du Lower Mainland à des niveaux records ou quasi records.

Depuis le 1er septembre, l’eau qui coule dans ces réservoirs n’a été que de 5,5 % de ce qu’elle serait normalement, selon un nouveau rapport publié par le fournisseur d’électricité jeudi (13 octobre).

Les niveaux d’afflux les plus importants ont été observés aux sites de Jordan River, Alouette Lake et ASH Forebay, à 5,5 %, 5,6 % et 6 % de la normale, respectivement. Près de Campbell River, quatre autres sites ont battu un record vieux de 53 ans pour les entrées de septembre les plus faibles de l’histoire.

Un graphique du rapport d’octobre 2022 de BC Hydro intitulé « Casting sécheresse : comment le changement climatique contribue à des conditions météorologiques incertaines et comment le système de production de BC Hydro s’adapte » montre des niveaux d’afflux inférieurs à la normale sur les sites de l’île de Vancouver et du Lower Mainland. (BC Hydro/capture d’écran)

Le mois a été le plus chaud et le plus sec jamais enregistré dans de nombreuses régions de la province, selon Environnement Canada et, jusqu’à présent, octobre a été à peu près le même. Au 6 octobre, la Colombie-Britannique a déclaré que trois régions connaissaient des niveaux de sécheresse de niveau 5, l’extrémité la plus extrême d’une échelle de cinq points. Sept autres sont au niveau 4 et huit sont au niveau 3. Douze sont considérés comme un niveau 2, tandis que seulement quatre sont un niveau 1.

Dans certaines régions, les conditions de sécheresse ont été suffisantes pour assécher entièrement des étendues d’eau vitales. Une vidéo récente du ruisseau Neekas, qui traverse le territoire Heiltsuk dans la région côtière centrale de la province, montre des milliers de saumons morts allongés dans la voie navigable asséchée.

Le responsable de la conservation, William Housty, a déclaré à Black Press Media que le ruisseau Neekas avait connu le pire, mais que de nombreux autres ruisseaux étaient également beaucoup plus secs que d’habitude.

BC Hydro a déclaré que pour éviter ce niveau de dévastation dans les cours d’eau qu’elle gère, ils contrôlent attentivement le rejet d’eau de leurs réservoirs depuis juillet. Dans son rapport de jeudi, la société établit un lien direct entre les conditions météorologiques inhabituelles et le changement climatique, et affirme que ce dernier les oblige de plus en plus à se préparer à des événements extrêmes et soudains.

“Les symptômes du changement climatique comprennent une fréquence accrue d’événements extrêmes comme la sécheresse et des tempêtes intenses, la fonte rapide des glaciers, l’augmentation des températures et la quantité de précipitations affecteront directement les services publics d’électricité comme BC Hydro qui dépendent de l’eau pour produire de l’électricité”, lit-on dans le rapport.

Heureusement pour cette année, le fournisseur d’électricité affirme que les niveaux d’eau – bien que bas partout – restent à des niveaux sûrs dans toutes leurs plus grandes installations. Autrement dit, l’approvisionnement en électricité de la province n’est pas menacé.

BC Hydro dit utiliser des systèmes internes de prévision météorologique et de ruissellement pour déterminer quand libérer l’eau et quand la conserver, y compris des systèmes horaires dans tous les bassins versants côtiers. La société prévoit d’étendre la technologie de surveillance pour inclure des rapports en temps réel sur l’enneigement et d’investir davantage dans les vannes de déversoir dans les années à venir.

