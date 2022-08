Les plus pauvres risquent de contracter la grippe s’ils n’ont pas les moyens de chauffer leur maison, admet le ministre

Les personnes qui ont du mal à se permettre de chauffer leur maison seront plus vulnérables au virus de la grippe cet hiver, a admis la ministre des Vaccins Maggie Throup.

Le ministre – qui a présenté des plans pour les plus de 50 ans et les personnes cliniquement vulnérables pour obtenir un autre rappel Covid cet automne – a déclaré qu’il y avait une “préoccupation” concernant un pic de décès dus à la grippe.

S’interrogeant sur les craintes que davantage de personnes ne meurent si elles ne pouvaient pas se permettre de garder le chauffage allumé, Throup a déclaré à LBC: “Eh bien, c’est une préoccupation, c’est quelque chose que nous avons pris en considération lorsque nous avons examiné nos programmes de vaccination.”

Le ministre conservateur a ajouté: «Vous avez raison, les personnes qui ne chauffent peut-être pas autant leur maison seront plus vulnérables. Et c’est pourquoi, comme je l’ai dit, nous mettons cet anneau de protection autour des plus vulnérables avec notre programme de vaccination. »

Throup a déclaré que la grippe et le travail de Covid seraient donnés ensemble, dans la mesure du possible, afin que les gens puissent avoir les deux coups en une seule fois. Elle a déclaré que le gouvernement “assurait autant de protection que possible”.

Le député conservateur, un arrière de Rishi Sunak pour la direction, a également déclaré à ITV Bonjour Bretagne que le gouvernement avait déjà offert “beaucoup” d’aide avec la crise du coût de la vie.

Lorsqu’on lui a demandé si Sunak devrait clarifier son plan de soutien direct supplémentaire, Throup a déclaré: “Je pense qu’il est tout à fait juste que nous attendions de savoir qui est notre nouveau chef … et ensuite ils prendront beaucoup de conseils.”

L’association caritative National Energy Action prévoit que 8,2 millions de ménages britanniques – un sur trois – seront en situation de précarité énergétique lorsque le plafond des prix augmentera en octobre. Les militants ont averti que des milliers de personnes pourraient mourir de maladies liées au froid.

Le dirigeant travailliste Sir Keir Starmer a défendu mardi son projet de geler les prix de l’énergie cet hiver, affirmant que “le gouvernement zombie ne produit absolument aucun plan”.

Starmer a rejeté l’affirmation selon laquelle le plan travailliste de 29 milliards de livres sterling – qui implique une augmentation de la taxe exceptionnelle sur les géants du pétrole et du gaz – est mal ciblé.

“Cette hypothèse selon laquelle la plupart des gens peuvent se permettre ces augmentations massives de leurs factures d’énergie est complètement fausse”, a déclaré Sir Keir. “Je pense que le gouvernement, en avançant cet argument, est complètement déconnecté.”

Sunak a suggéré qu’il envisageait de nouveaux paiements d’environ 5 milliards de livres sterling pour les plus vulnérables s’il remportait la course à la direction des conservateurs. Mais Truss ne s’est pas encore engagé à fournir d’autres “documents”.

Truss se demanderait si la remise gouvernementale existante de 400 £ sur les factures d’énergie cet automne – visant à aider tous les ménages du Royaume-Uni – pourrait être mieux ciblée. Mais une porte-parole de la campagne Truss a déclaré qu’elle irait de l’avant avec le paiement universel de 400 £.

Un groupe de 70 organisations caritatives a signé une lettre ouverte à Sunak et Liz Truss avertissant que les familles bénéficiant de prestations font face à un manque à gagner de 1 600 £ au cours des prochains mois, malgré la réception de 1 200 £ dans le dernier programme de soutien gouvernemental.

Dans la lettre, coordonnée par la Fondation Joseph Rowntree (JRF), ils avertissent que la flambée des factures d’énergie signifie que beaucoup sont déjà confrontés à un choix entre sauter des repas ou ne pas chauffer correctement leur maison.